CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Türk-İş 3. Bölge Temsilciği'ni ziyaret etti

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Türk-İş 3. Bölge Temsilciği'ni ziyaretinde; yerel yönetimlerin İller Bankası'ndan payını alamadığını belirterek "Vergi alırken kimseye acımıyorlar. Ama o vergilerden yerel yönetimlere pay verirken kesiyorlar. İzmir'in hakkını her zaman arayacağız. Çalışanlarımızın hakları bize emanet. Bu konuda endişe duymayın" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Ege Bölgesi Bitlisliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği yönetimiyle toplantı yaptı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, Ege Bölgesi Bitlisliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muzaffer Karayılanoğlu ile dernek üyelerinin de bulunduğu toplantıya ayrıca Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı İzmir Şubesi, İzmir Doğu ve Güneydoğu Anadolu Derneği, Ahlat Kültür ve Dayanışma Derneği, Bayraklı Bitlisliler Derneği, Torbalı Bitlis Muş Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Bayraklı Pazarcılar Derneği üyeleri de katıldı.

"KİŞİSEL BİR BEKLENTİ İÇİN BU GÖREVE TALİP OLMADIM"

Programda konuşan Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevi sırasında önemli deneyimler elde ettiğini, bu deneyimlerle kentin bütünü için önemli projeler hayata geçireceğini söyledi. İzmir'in eksiğini, kusurlarını, sorunlarını da iyi bildiğini ve bunları, hayata geçireceği projelerle çözüme kavuşturacağını anlatan Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Ülkemiz, çok sorun yaşadı. Ama artık hiçbirimizin kavgaya, gerginliklere tahammülü yok. Yıllarca gün yüzü görmedik. Ben bu nedenle siyasete girdim. Bundan sonra çocuklarımız bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamasın diye mücadele ediyorum. Asla kişisel bir hırs veya beklenti nedeniyle bu göreve talip olmadım. Yanımda olmanızı istiyorum. Birlikte mücadele ederek, Türkiye'yi düzlüğe çıkaralım. Böylece İzmir bütün Türkiye'ye örnek bir şehir olur."

"İZMİR'İN GÜCÜNE İNANIN"

İzmir'in çok güçlü bir kent olduğunu, kaynaklarının doğru kullanılması halinde ortaya harika işlerin çıkacağını vurgulayan Cemil Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini en iyi şekilde yapabileceğimi bilerek bu yola çıktım. Büyükşehir adaylarının her özelliğine puan verseniz ve bu puanları toplayarak karşılaştırsanız, göreceksiniz ki en iyi puana sahip belediye başkan adayı benim. Beni doğru anlamanızı, güven duymanızı ve desteğinizi istiyorum. İçiniz rahat oy verin istiyorum. Seçildikten sonra, bugüne kadar yapılanın ilerisinde, başarılı bir hizmet yapacağımdan şüpheniz olmasın. Benim ve İzmir'in gücüne inanın" diye konuştu.

"VERECEĞİNİZ DESTEK TÜRKİYE'NİN KADERİNİ BELİRLEYECEK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise 31 Mart yerel seçimlerinin önemine değinerek şunları söyledi:

"Bu seçimler çok önemli. Hep birlikte hem güzel İzmir'imizi hem güzel Türkiye'mizi yükselteceğiz. Herkesin huzur içinde yaşadığı, herkesin tok olduğu, özgür bir Türkiye inşa edeceğiz. Bu nedenle 31 Mart'ta CHP'ye güçlü bir destek istiyoruz. Cemil Başkan'ın Karşıyaka'daki çalışmalarını yakından izledik. Bundan sonra tüm belediye başkanlarımız için karne oluşturup onunla devam edeceğiz. İzmir gibi Türkiye'nin incisi bir şehri, Cemil Başkan gibi donanımlı birinin yönetebileceğine karar verdik. Bunun da arkasındayız. Sizlerden destek bekliyoruz. Bu desteğin sadece İzmir değil Türkiye'nin kaderini belirlemeniz açısından da önemini söylemek isterim."

"CEMİL BAŞKAN DOĞRU ADAY"

Ege Bölgesi Bitlisliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muzaffer Karayılanoğlu da Tugay'a desteğini açıklayarak, "Cemil Başkanımla Karşıyaka'da çalışma fırsatı buldum. Cemil Başkan dürüst insan. Doğru aday. Onunla çalışmaktan onur duydum" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANLARI PATRON DEĞİLDİR"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Türk-İş 3. Bölge Temsilciliği'ni de ziyaret ederek emekçilerle bir araya geldi. Emeğin gücüne her zaman inandığını ifade eden Başkan Tugay, "Belediye başkanları patron değildir. Belediyeler de şirket ve özel kurumlar değildir. Halka ait kurumlardır ve tabii ki çalışan arkadaşlarımız burada en fazla söz ve hak sahibi olan insanlardır. Belediye hizmetleri çalışanlar aracılığıyla yürür. Dolayısıyla çalışanların haklarının gözetilmesi çok önemli ve değerli" dedi.

"ÇOK FAZLA BELEDİYENİN KAZANMASINI BEKLİYORUZ"

Yönetimin ortak akılla yapıldığı takdirde başarının kendiliğinden doğacağını vurgulayan Tugay, şöyle konuştu:

"CHP şu andaki anlayışıyla, yeni kadrolarıyla, Türkiye'de bir gurur tablosu oluşturmak üzere yola çıktı. Bu seçimde sadece İzmir değil, Türkiye için de iyi bir oy oranı, çok daha fazla belediyenin kazanmasını bekliyoruz. Aynı zamanda bu halkımızın bize dair umudunu da gösterecek. Bizler bu toplumun, insanların hakkını korumak adına mücadele ederek bu noktalara geldik. Bundan sonra da bu duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz."

BÜTÇE DİSİPLİNİ SAĞLANACAK

Belediyelerin İller Bankası'ndan alması gereken payı alamadığını söyleyen Tugay, şöyle dedi:

"Vergi alırken kimseye acımıyorlar. Ama o vergilerden yerel yönetimlere pay verirken kesiyorlar. Seçim dönemlerinde özellikle belediyeler sıkıntıya girsin diye bunu yapıyorlar. Bu kamu yönetimi ahlakına uymayan bir tutumdur. Bunu yaptıkları için kınanmalılar. Ama bildiğiniz devleti kendi siyasetleri açısından kullanıyorlar. İzmir'in de hakkını her zaman arayacağız. Çalışanlarımızın hakları bize emanet. Bu konuda endişe içinde olmayın."

"GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ"

Türk-İş İzmir 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak da "Görünen köy kılavuz istemez. Türk-İş olarak bize ne zaman, nerede ihtiyacınız olursa, biz buradayız. Evimiz burası. Türkiye işçi sınıfının baba ocağı Türk-İş burada. Emek neredeyse Türk-İş oradadır. 1952'den bu yana emekçiyi yalnız bırakmadık. Mücadeleye amasız ve fakatsız devam ediyoruz. Mücadeleyi gelecek nesle armağan ederek yolumuza devam edeceğiz" dedi.