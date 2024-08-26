CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün: Özellikle CHP'li Belediyelere Haciz ve Tahsilat İşlemi Başlamıştır

Yerel

GÖKAY ŞİMŞEK

(BİLECİK) - CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye bütçesi ve borçlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüzün, "15 yıldır, 20 yıldır iktidarda olan AKP'li ve MHP'li Belediyelere hiçbir işlem yapılmamış, tahsilat konusunda hiçbir girişimde bulunulmamış, iştiraklerine ve belediyesine herhangi bir icra işlemi başlatılmamış ama belediyeler CHP'ye geçince maalesef bu ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi özellikle CHP'li belediyelere haciz ve tahsilat işlemine başlamıştır" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, bütçe dağılımına ilişkin, "Öncelikle, belediyenin bütçe dağılımından bahsetmek istiyorum. Ocak ayında, bizim belediyede olmadığımız 70 günlük süreçten başlamak istiyorum. İller Bankası'ndan gelen gelir, 44 milyon TL'imiş. Bu süreçte toplam maaş ödemesi ise, benim görevime başlamamdan hemen sonra, 21 milyon TL olarak ödenmiş. Ancak son dönemde, Ağustos ayında İller Bankası'ndan gelen rakam en son Ağustos ayında 22 milyon TL, ödenen maaş ise 30 milyon TL civarında. Peki, bu neden böyle? Çünkü biliyorsunuz, belediyenin mali dengesi ciddi şekilde sarsıldı. Bu 70 günlük süreçte, yönetenler belediyenin gelir-gider dengesini önemli ölçüde bozmuş durumda. İşçilere yüzde 100 zam yapıldı. Emekçinin her zaman yanındayız, bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ancak, belediyenin gelir-gider tablosu açısından bu durum dengesizliğe neden oldu ve biz de bu konuda zorlanıyoruz" diye konuştu.

"Kayı şirketimizin SGK borcu 85 milyon TL civarında"

Subaşı, Bilecik Belediyesi çalışan sayılarına ilişkin sayı vererek, şunları söyledi:

"Tabii, merak edilen birçok nokta var. 'Belediye 800 kişi çalıştırıyor, 1000 kişiyi işe aldı' deniliyor. Belediyenin toplam çalışan sayısı, Kayı şirketleri ve Bilecik Belediyesi dahil 719 kişidir. Önceki dönemlerde 'belediye 450-500 kişi ile çalışıyordu' deniliyor. Elbette ki o sayılarla çalışılabilir; ancak, parke ve yapım işleri, mezarlık hizmetleri, temizlik işleri, park-bahçe işleri dışarıdan alınmış ve TYP'li personelle bu sayılarla elbette çalıştırılır. Fakat günümüzde, bütün personelimizi istihdam etmek zorundayız. Çünkü TYP'li çalışanlarımız mevcut değil. Aynı zamanda, bu süreçte artı 13 tesis beş yeni kreş ekledik ve her bir kreşin çalışan sayısı en az 9 kişi olmak zorunda. Yardımcı öğretmenler, temizlik görevlileri de dahil. Halk Ekmek satış noktaları, halk dükkanları gibi birçok yeni tesis açtık. Hepimizin de yararlandığı üzere.

SGK'ya Bilecik Belediyesi'nin Kayı A.Ş. Şirketi'nin 85 milyon borcu olduğunu söyleyen Subaşı, "Bununla ilgili de SGK İl Müdürlüğü ile gerekli görüşmeleri yaptık ve şu anda yapılandırma aşamasındayız" dedi. Subaşı, şunları kaydetti:

"Tabi diğer bir konu ise, SGK borçları. Ülke genelinde birçok Cumhuriyet Halk Partili belediyenin de gündeminden düşmeyen bir mevzu. Bilecik Belediyesi'nin SGK borcu yok; fakat Kayı şirketimizin SGK borcu 85 milyon TL civarında. Bununla ilgili de SGK il müdürlüğü ile gerekli görüşmeleri yaptık ve şu anda yapılandırma aşamasındayız. Bu sorun da çözülecek, bu yüzden vatandaşlarımız bu konuyla ilgili dedikodulara mahal etmesinler, paniğe sürüklenmesinler. Bu konuda gerekli çalışmaları yapıyoruz.

Elbette ki gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bunları yaparken de belediyenin borçları elbette ki, artıyor. Çünkü borçlarımız affedilmedi. Eskiden birçok belediye bu durumu ibadet alanları ile takas ederek çözmüştü. Bu durum bize aylık 6 milyon TL'lik bir yük getirecek. Maalesef, kendi gelirlerimizden de ciddi anlamda vergi kesintileri yapılacak. Gelir-gider dengesinden doğabilecek sorunlara hepimiz hazırlıklıyız.

Belediyenin durumunu bu şekilde özetlemek istedim, ama şu bilgiyi de vermek istiyorum: Bilecik Belediyesi dışarıya muhtaç bir belediye değildir. Bilecik Belediyesi, hiçbir zaman maaş ödeyememe noktasına gelmeyecektir. Belediyenin 188 iş yeri, 28 meskeni, 809 arsası, 146 arazisi mevcuttur. Belediyenin arkası sağlamdır. Bu demek değildir ki bunları savuracak mıyız bu yüzden mi bunları konuşuyoruz'809 arsamızdan seçtiklerimizin üzerine çok yakın zamanda sosyal konut projesi için KİPTAŞ ile imzaya oturacağız. ve güzel sosyal konut projelerinin temellerini atacağız.

Tabii ki, Belediye Meclisimizde mevcut gayrimenkullerimizi değerlendireceğiz. Bu yetki belediye meclisindedir. Şunu demek istiyorum, Bilecik Belediyesi hiçbir zaman muhtaç kalmayacaktır. Son olarak, Alve AVM ile ilgili son durumu da paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki, AVM'nin satışını bir kez satışa çıkardık ancak maalesef alıcı bulamadık. Önümüzdeki günlerde bir kez daha AVM'yi satışa çıkarmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda kafası karışmasın; AVM'nin satış yetkisi hala Bilecik Belediyesi'ndedir. Mahkeme bir ara karar bir vermiştir olabilir, ancak bu sorun değil. Belediyemiz üst mahkemeye gidecektir ve sorunun çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemine de olan inancımız tamdır."

"Biz Bilecik Belediyesi olarak iki kat fazla maaş ödüyoruz"

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise SGK'nın CHP'li Belediyelere başlatmış olduğu tahsilat işlemlerine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle, Bilecik Belediye Başkanımız Melek Mızrak Subaşı'nın belediyenin mali durumu, gelir-gider dengesi anlatan ve kamuoyunda dolaşan dedikodulara varan şeffaf açıklamalar için teşekkür ediyorum. Sonuçta bizler, Bilecik'te yaşıyoruz. Bilecik Belediyesi'nin, İl Özel İdaresi'nin, diğer kamu kurumlarının yapacağı her türlü hizmet Bilecik'te yaşayanlara yönelik hizmet olarak geri dönecektir. Bugünde CHP'li belediyeler, yerel yönetimler olarak tüm imkansızlıklara rağmen olağanüstü işler yapma gayreti ve çabası içerisindeyiz.

Bilecik Belediyemizin İller Bankası'ndan aldığı katılım payları, özellikle CHP'li belediyelere inanılmaz bir oranda kesilmeye başladı. Son mali duruma baktığımızda İller Bankası'ndan gelen pay 22 milyon TL. Oysa Bilecik Belediyesi'nin sadece maaş giderleri 30 milyon TL'ye yakın. Yani her ay bu oran devam ettiği müddetçe 8 milyon gibi bir açığımız var. Diğer hizmetler değildir. Yani akaryakıttı, yaya kaldırımıdır, kanalizasyondur, asfalt dökümü baktığınız zaman Bilecik Belediyesi'nin ortalama aylık gideri 50 Milyona yaklaşıyor. Buna karşılıkta İller Bankası'ndan gelen pay 22 milyon TL. Böyle bir farklılık söz konusu.

Ancak 70 gün boyunca Bilecik Belediyesi'ni yönetenler Belediyede çalışanlara verilen oranın ne kadar yüksek tutulduğunu oysa Başkanımız 719 kişiyle çalıştığımızı ifade etti. Ancak 719 kişi çalışırken, biz Bilecik Belediyesi olarak iki kat fazla maaş ödüyoruz. Aslında 1440 kişi çalıştırmış gibi maaş ödüyoruz. Biz emekçilerin, işçilerin elbette yanındayız. Dışarıdan hizmet alımı yapmıyoruz. Mezarlıklardır, yaya kaldırımlarıdır, park bahçelerdir aynı zamanda yeni açılan 13 tane tesiste toplam 719 sayısının şirket ve belediye açısından baktığımız zaman birlikte çok bir sayı olmadığını gözlemlemiş sayılıyoruz.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP, toplam 412 belediye başkanlığı kazandı. Bu rakam, Türkiye nüfusunun yüzde 65'ini temsil 3'te 2'sini CHP'li Belediye Başkanları yönetiyor. Türkiye Devleti'nin bütçesinin oranına baktığımızda yüzde 80'ine tekabül etmektedir. Yani bütçe gelirinin yüzde 80'ini Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler yönetiyor, Türkiye nüfusunun da yüzde 65-70'ine yakınını Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları yönetiyor.

Genel bir değerlendirme yaparsak; işçinin, emeklinin, çiftçinin, köylünün, esnafın içinde bulunduğu bu mali durumu bu zorlukları telafi etmesi gereken Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi varken, sadece 412 Belediyeden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alacaklarına bağlı, "Efendim biz emekliye maaş veremiyoruz, Sosyal Güvelik Kurumu olarak biz tahsilatta bulunamıyoruz' açıklamasının son derece yalan ve yanlış bir açıklama olduğunu ifade etmek isterim.

"CHP'li belediyelere haciz ve tahsilat işlemine başlamıştır"

Bunu resmi rakamlara indirgeyecek olursak, biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan sorumlu Bakan belediyelerin altını çizerek ifade etmek istiyorum, tüm Belediyelerin toplam borcunun 96 milyar TL olduğunu ilan etti. Yani Türkiye'deki tüm Belediyelerin SGK'ya olan borcu 96 Milyar TL. 2024 bütçesine baktığımızda 3.4 trilyon TL'dir. Yani toplam Belediyelerin toplam borcu 96 milyar lira. Oysa Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütçesi 3.4 trilyon lira. Bu oran, tüm belediyelerin toplam borcunun bütçenin sadece yüzde 3'üne tekabül ediyor. Yani Belediyelerin borcu bütçenin yüzde 3'ü. Cumhuriyet Halk Partili Belediyelere baktığımız zaman toplam borcu bütçenin 1.2'sine tekabül ediyor.

Bu borçların büyük çoğunluğu, geçmişte AKP'li ve MHP'li belediyelerden devraldığımız borçlardır. Yani 15 yıldır, 20 yıldır iktidarda olan AKP'li ve MHP'li Belediyelere hiçbir işlem yapılmamış, tahsilat konusunda hiçbir girişimde bulunulmamış, iştiraklerine ve belediyesine herhangi bir icra işlemi başlatılmamış ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçince maalesef bu ucube Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi özellikle Cumhuriyet Halk Partili Belediyelere haciz ve tahsilat işlemine başlamıştır.

"Korkmuyoruz, yılmıyoruz"

Eğer biz emeklimize, köylümüze, çiftçimize bizim vereceğimiz rakamlarla bu işin kurtulacağına, bu işin çözüleceğine inanıyorsa tüm CHP'li belediyeler tüm borçlarını ödemeye hazırdır.

Ama gerçek bu değil. Gerçek, altını çizerek ifade etmek istiyorum, tüm belediyelerin toplam borcu 96 milyardır. Sosyal Güvenlik bütçesinin toplam rakamı 4.3 trilyon TL'dir. Yani yüzde 3'üne tekabül etmektedir. CHP'li belediyeler özellikle borçlarının olmadığını tekrara ifade etmek istiyorum. Sayın Başkanımızın dediği gibi, Belediye bütçesinden gelen paylar Sosyal Güvenlik payları kesilmektedir. Sadece iştiraklerin yani şirketlerin borcu bulunmaktadır. Birçok büyükşehir ve il belediyelerimizde şirketler vardır. Bu şirketlerin de borcu bulunmaktadır. Bunları da yeni bir düzenlemeyle en kıza zamanda Belediyelerimiz ödeyecektir.

Hükümet emeklilerle CHP belediyeleri karşı karşıya getirmek istiyor. Sanki Belediyelerin çok borcu var o yüzden emeklilere yüzde 50, yüzde 100 zam yapılmadığını ve enflasyon farkının ödenmediği noktasında açıklamalarına şahit oluyoruz. Bu son derece yanlış ve yalan bir ifadedir. Toplam borcun Belediyelerin yüzde 3'üne tekabül etmektedir.

Eğer yüzde 3 ile bu borçlar ödenecekse yani emeklinin maaşı 12 bin 500 liradan 20 bin liraya çıkacaksa, Asgari Ücret 17 bin 04 liradan 25 bin liraya hemen artacaksa bizde CHP'li belediyeler olarak bunu ödemeye hemen hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Bu kandırmacaya, bu aldatmaca cümlelere halkımızın inanmasını istemiyorum. Bilecik Belediyesi olarak biz de başkanımızın yanındayız, Belediye Meclisi Grubumuzun yanındayız. Proje noktasında ve çalışma noktasında ve hizmetleri noktasında şahsımıza, partimize, Türkiye genelindeki belediyelere CHP genel merkezi olarak bize ne görev düşüyorsa biz de sayın başkanımızın ve Bilecik halkımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor hepinizi saygı ile selamlıyorum."