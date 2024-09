Üzüm Fiyatlarında Düşüş Tepkisi

Yerel

(MANİSA) - Manisa Sarıgöl'de CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Bakırlıoğlu, "Bir hafta önce 15 TL olan üzüm, şu anda 7 TL'ye düşmüş durumda. Burada şunu sormak lazım; geçen sene fabrikalarda fiyat 16 liraydı. Bu sene başlangıçta 20 lirayken, bugün 7 liraya düşmüş durumda. Bir hafta önce 16 TL'den 17 TL'den üzüm alan suma fabrikaları para kazanmıyorlar mıydı? TMO olarak bugün sen yoksan, ne zaman var olacaksın" dedi. Başevirgen ise, "Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Yapılacak ilk genel seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek ve çiftçiye gereken değeri verecek" ifadelerini kullandı.

CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen Sarıgöl'de üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Sarıgöl Dadağlı ova markette çıkıntı üzümün fiyatıyla ilgili üzüm üreticileriyle birlikte düzenlenen basın açıklamasına CHP Manisa milletvekillerinin yanı sıra, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Ziraat Odası ve Tariş Üzüm Birliği başkanları da katıldı.

"Sumalık üzüm fiyatı bir haftada yarı yarıya düştü"

Geçen hafta Sarıgöl'e üzüm şenliğine geldiğinde üreticilerden sumalık üzümün fiyatının 20 liradan 16 liraya düşmesiyle ilgili şikayetlerini dinlediğini ifade eden Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

"Bir hafta önce 15 TL olan üzüm, şu anda 7 TL'ye düşmüş durumda. Burada şunu sormak lazım; geçen sene fabrikalarda fiyat 16 liraydı. Bu sene başlangıçta 20 lirayken, bugün 7 liraya düşmüş durumda. Bir hafta önce 16 TL'den 17 TL'den üzüm alan suma fabrikaları para kazanmıyorlar mıydı? Sumalık üzümü 16 TL'den satarken de para kazanıyorlardı şimdi üzüm düşmüş 7 liraya yine kazanıyorlar. Peki, geçen sene sumalık üzüm 16 lirayken, geçen sene mazot kaç paraydı? 20 liraydı. Bu sene mazot 45 lira; iki katından fazla artmış. Geçen sene gübre ne kadardı, bu sene ne kadar? En az yüzde 150 artmış durumda. Çok uzağa gitmeyelim, bundan bir ay önce tarımsal sulamada elektriğe yüzde 30 zam gelmedi mi? Yüzde 30 zam geldi tarımsal sulamaya. Bizim maliyetlerimiz katlanarak artmış, ürünümüzün fiyatı geçen senenin yarısından daha aşağıya düşmüş.

"Üzüm üreticileri sahipsiz kaldı"

Bugün geçmişte olduğu gibi bir Tekel olsaydı, çiftçi boynu böyle öne bakar mıydı? Bakmazdı. Bugün Tekel olsaydı üreticilerimiz tüccarın, işletmeleri insafına terk edilmezdi. Tekel'i özelleştireceğiz dediler; alkol kısmını 200 milyon dolara özelleştirdiler. Alan kişi bir yıl sonra 1 milyar dolara sattı; ondan alan ise bir yıl sonra 2 milyar dolara sattı. Hepimizin Tekel'i peşkeş çekildi; aradan zaman geçti işte burada Sarıgöl'de üzüm üreticileri sahipsiz kaldı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bizim devletin, çiftçinin karagün dostu değil mi? TMO olarak bugün sen yoksan, ne zaman var olacaksın? Neredesin, niye alım yapmadın niye fiyat açıklamadın? Bugün kuru üzümün fiyatı 80 -90 liraya düşmüş durumda. TARİŞ bu sene güzel bir lira açıkladı, 100 lira avans fiyat TARİŞ geçmişte, 80-90 bin ton kuru üzüm alıyorken, bugün 10 bin ton kuru üzüm alıyor. Neden böyle oldu? Birlik kanununda değişiklik yaptılar. TARİŞ'i devlet, serbest meslek erbabı bir işletme; bir tüccar gibi görüyor. Destek vermiyor. İşletme gidip yüzde 50 ile kredi alıyorsa TARİŞ de gidiyor yüzde 50 ile kredi alıyor. Devlet TARİŞ'e bütün bu işletmelerle rekabet edeceksin diyerek, avantaj tanımıyor. Durum böyle olunca da çiftçimiz de bundan mağdur oluyor. Sıkıntıları problemleri biliyoruz, Buradan TARİŞ'e sesleniyoruz. Söz vermişti alıma çıkacağız diye. TARİŞ'in mutlaka sumalık üzümle ilgili alıma başlaması lazım. Ama bu yetmez.

" Türkiye'deki bütün üreticiler hakikaten de çok zor günler geçiriyor"

Bu sene çiftçilerimizin hepsi, Türkiye'deki bütün çiftçiler domates, biber, buğday, pamuk, zeytin; Türkiye'deki bütün üreticiler hakikaten de çok zor günler geçiriyor. Ne yapılması lazım? Bu saatten sonra desteklerin arttırılması gerekli. Çiftçinin 700 milyar TL borcu var. Çiftçi olup da borcu olmayan yok. Buradan iktidara sesleniyoruz; biz bu borcumuzu ödeyemeyeceğiz, bu faizlerle bu borç ödenmez. Derhal çiftinin borcunu faizsiz yapılandırın. Seneye çiftinin üretim yapabilmesi için faizsiz kredi verin ki, çiftçi çoluğuna çocuğuna, bağına ve bahçesine bakabilsin; üretim yapabilsin. Eğer üretim olmazsa, bu ülkenin insanları yarın yabancıların mallarına muhtaç kalacaklar. Enflasyon diyorlardı, enflasyon daha da artacak. Bugün domatesi sokağa döktük; seneye paramızla domates bulamayacağız eğer çiftçilerimiz küserse. Biz CHP olarak sizin bu haklı mücadelenizde sonuna kadar yanınızdayız, arkanızdayız. Bu nedenle Sarıgöl Belediye Başkanımızın, çiftçilikle uğraşan hemşerilerinin ürünlerinin değerlenmesi, katma değer kazanması için bir suma fabrikası kurma projesi var. Gerekirse bu projeye Manisa Büyükşehir Belediyemiz de destek verecek. En kısa zamanda bu tip sıkıntıların yaşanmaması için, çiftçimizin alın teri için yerel yönetimler olarak bir girişimde bulunulacak. Başkanımız Tahsin Akdeniz'e de bu hassasiyeti için çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz."

"Esas sorun TMO'nun fiyat açıklamamasında"

TMO'nun bir türlü fiyat açıklamadığını ve üzüm üreticisinin bu fiyatlarla para kazanma şansının olmadığını söyleyen Başevirgen, sadece üzüm değil nerdeyse çiftçinin ürettiği her ürünün tarlada kaldığını ifade etti. CHP iktidarında çiftçiye hak ettiği değerin verileceğinin sözünü veren Başevirgen, şunları söyledi:

"Toprak Mahsulleri Ofisi alım fiyatını açıklamadı. TARİŞ yedi numaralı üzüm 100 lira olarak açıkladı. TARİŞ'in bu olumlu gelişmesini bizde takdirle karşıladık. 100 lira yetmez kuru üzüm 120-130 lira olması gerekiyor diye söyledik. Esas sorun Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fiyat açıklamamasında. Şu an Manisa bütün bölgelerinden Ziraat Odası Başkanlarımız olsun, İlçe Başkanlarımız olsun bilgiler alıyoruz. 100 lira açıklandı, kuru üzümün fiyatı 120-130 liraydı, şu an 80-85 liraya düşmüş durumda. Aynı çıkıntı üzüm gibi. 17-18 liradan başladı bugün 7-8 liraya düştü. Ne yapacak üzüm üreticisi? 7-8 liradan çıkıntı üzümü sattığında para kazanma şansı var mı? Toprak Mahsulleri Ofisi eğer fiyat açıklamış olsaydı 120 liranın altına bu fiyat düşmeyecekti. TARİŞ 100 lira açıkladı ama birçok yerde de TARİŞ sadece kendi ortaklarından aldığı için büyük sıkıntı yaşanıyor. En son Ahmetli'de çiftçilerimizi dinledim, şunu söylediler; '90 ton, 100 ton üzüm kaldırıyorum TARİŞ ortağıyım ama TARİŞ 15-20 ton alabiliyor. Ben 80 tonu nereye vereceğim? Toprak Mahsulleri Ofisi fiyat açıklamıyor, devlet arkamızda durmuyor ben nereye vereceğim' dediler. 'Bizi tüccara mahkum ediyorlar. Ben belki 20 tonu TARİŞ'e 100 liradan verebilirim ama 80 tonu tüccar benden 80 liradan alacak' dediler. 20 gün önceydi bu, bugün 20 gün geçti bakıyorum fiyatlar oralara gelmiş durumda. Çiftçimizle birlikteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu üyesiyim, Genel Başkanımızın katıldığı bütün mitinglere gittim. Bu iktidar kendi çiftçisine güvenmiyor. Bu iktidar yabancı çiftçiye verdiği desteği kendi çiftçisine vermiyor. Milli gelirin yüzde 1'inden az olmamak kaydıyla çiftçiye destek olması gerekiyor. AKP bu kanunu 2007 yılında çıkarttı, 2007 yılından bugüne kadar AKP bu kanuna uymadı. Yerelde iktidara geldik, Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde Türkiye'yi kırmızıya boyadık. Yerelde belediye başkanlarımızın yaptıkları ortada. Biz yerelden çiftçimize destek olmaya başladık. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Yapılacak ilk genel seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek ve çiftçiye gereken değeri verecek."

Üzümleri yere döktüler

CHP'li milletvekillerinin dinlediği bir üzüm üreticisi ise çiftçi bu haldeyken iktidarın gelip üreticilerden oy istemesinin ayıp olduğunu söyledi. Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ve sumalık üzüm fiyatlarına tepki olarak üzümü yere döktüler.