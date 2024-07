Dev Sağlık İş Sendikası, baraj altında bırakılmasını protesto etti

Yerel

(OSMANİYE) -DİSK'e bağlı Dev Sağlık İş Sendikası üyeleri, sendikalarının yüzde 0.99 ile baraj altında bırakılmasını Osmaniye Devlet Hastanesi önünde protesto etti.

DİSK'e bağlı Dev Sağlık İş Sendikası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan sendikalar ve toplu iş sözleşmeleri gereğince iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayıları istatistiklerine göre çok az bir oranla baraj altında kalmasına tepkiler artarak devam ediyor. DİSK bugün Türkiye genelinde ortak basın açıklaması yaparak yapılan hukuksuzluğun giderilmesini istedi. Osmaniye Devlet Hastanesi başhakemlik binası önünde yapılan açıklamaya DİSK Osmaniye Şube Başkanı Osman Türk, CHP Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Ahmet Salgut ve çok sayıda üye katıldı.

"Yayımlanmış üye sayısı arasında farklılık bulunmakta"

Başhekimlik binası önünde Osman Türk tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sendikamız, DİSK/Dev Sağlık İş geçmişten bugüne nice engelleri aşmış ve önüne konan her engelde daha da güçlenerek kendisini var etmiştir. Bugün yaşadığımız bu hukuksuzluktan da güçlenerek çıkacak güce sahibiz. Sendikamız gücünü neredeyse örgütlendiğimiz her iş yerinde mobbinge, yer değiştirmelerine, idari soruşturmalara, şef/ amir baskılarına maruz kalmasına rağmen DİSK'e, sendikasına güvenen binlerce sağlık ve sosyal hizmet emekçisinden almaktadır. Her türlü baskıya karşı direnen ve sendikasına sahip çıkan üyelerimize ve temsilcilerimize teşekkür ediyoruz. Sendikamız bugün göz göre göre bir hukuksuzlukla karşı karşıya bırakılmıştır. 24 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de yayınlanan sendikamızın iş kolu barajı 0,99, sendikamızın üye sayısı 7 bin 400, iş kolunda çalışan işçi sayısı ise daha önce istatistiklerde görülmeyen 4B'li memurlar ve üniversite hastanelerinde çalışan intörn hekimlerle 750 bin 259 olarak açıklanmıştır. Karşı karşıya kaldığımız hukuksuzluğu kısaca özetlemek gerekirse; sendikamızın 'Kamu Uygulamaları Merkezi' üzerinden kaydımıza alarak oluşturduğu verilerde yer alan üye sayımız ile Bakanlık tarafından Temmuz 2024 istatistiklerinde sendikamıza ait olduğu belirtilerek yayımlanmış üye sayısı arasında farklılık bulunmaktadır. Bakanlıktan Resmi Gazete'de yayımlanan üye sayımız olan 7 bin 400 üyemizin yer aldığı listeyi talep ederek sendikamızın Kamu Uygulamaları Merkezi üzerinden kaydına aldığı üyelerden hangilerinin değerlendirmeye alınmadığı her türlü şüpheden uzak olacak şekilde tespit edilmesini istedik. Bu isteğimize ivedilikle cevap beklediğimizi bu vesileyle bir kez daha tekrar ediyoruz.

" 23 Temmuz tarihinin dikkate alınması gerekirken erken bir tarih alınmıştır"

Bir diğer itiraz noktamız ise iş kolundaki toplam işçi sayısının tespitine yöneliktir. Bu konuda, sendikamızın kurulu bulunduğu iş kolundaki toplam işçi sayısının tespitinde, aslında toplam sayıya dahil edilmemesi gereken ve 4B'li olarak anılan çalışanların, üniversite hastanelerindeki intörn hekimlerin de bu toplam sayıya dahil edildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle iş kolumuzdaki işçi sayısı açısından tutarlı olamayacak düzeyde bir artış meydana gelmiş ve bu sayı 750 bin 259 olarak gerçeğinden çok daha yüksek olacak şekilde tespit edilmiştir. üçüncü bir konu, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2023/6584 Esas, 2023/9234 Karar ve 15/06/2023 tarih sayılı kararında da belirtilmiş olan 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından istatistiklerin Resmi Gazete'de yayımlandığı günden bir önceki gün itibarıyla gerçekleşen veriler dikkate alınmalı ve bu doğrultuda işçi ve sendika üye sayıları belirlenmelidir' şeklindeki yaklaşımı esas alınmamıştır. Sendikamızın üye sayısına ilişkin tespit yapılırken 23 Temmuz 2024 tarihinin dikkate alınması gerekmekteyken daha erken bir tarihte alınmıştır. Nitekim, iş kolunda çalışan toplam işçi sayısı Ocak- 2024 istatistiklerinde 710 bin 647 olarak açıklanırken bu sayı aynı ay için Kamu Uygulama Merkezi üzerinde 724 bin 378 olarak verilmiştir. Sağlık ve sosyal hizmetler gibi çok da hareketli olmayan iş kolumuzda, aynı ay içinde yaklaşık 14 bin gibi bir işçi sayısı farkı oluşmasının, ancak 4B'li olarak anılan işçilerin istatistiğe dahil edilmemesi ile mümkün olmaktadır. Temmuz-2024 istatistiklerinde ise iş kolunda çalışan toplam işçi sayısı 750 bin 259 olarak açıklanırken bu sayı aynı ay için Kamu Uygulama Merkezi üzerinden 753 bin 196 olarak verilmiştir.

"Toplu iş sözleşmesi hakkımıza sahip çıkıyoruz"

2024 yılı Ocak ayında 14 bin olan söz konusu işçi sayısı farkının 2024 yılı Temmuz ayında sadece yaklaşık 3 bin olarak açığa çıkmasının tutarlı olmadığını ifade ediyoruz. Sendikamız sadece 30 iş yerinden aldığı örneklemde iş kolu sayısına dahil edilmemesi gereken 4 bin 655 kişiyi tespit etmiş ve bu kişilerin iş yeri SGK numaralarını bakanlığa iletmiştir. Bakanlık itiraz noktalarımızı dikkate almadığında çoğunlukta olduğumuz iş yerlerinde toplu iş sözleşmesinden faydalanacak yaklaşık 10 bin işçinin toplu iş sözleşmesi hakkını gasp etmiş olacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı itiraz noktalarımıza kısa sürede yanıt vermeye ve bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz. İstatistiklerin yayınladığı gün Genel Başkanımız bakanlığa resmi başvuruda bulunarak itiraz sürecini başlatmıştı. Bizler bugün işyerlerinde sendikamıza ve toplu iş sözleşmesi hakkımıza sahip çıkıyoruz. 30 Temmuz Salı günü de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde olacağımızı, bu haksız ve hukuksuz uygulamaya boyun eğmeyeceğimizi ifade ediyoruz."