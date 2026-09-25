Diyarbakır sağlık örgütleri Amedspor kutlamalarında korna ve havai fişek uyarı yaptı

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) – Diyarbakır'da sağlık meslek örgütleri, Amedspor maçlarının ardından yapılan kutlamalarda yoğun korna kullanımı ve havai fişek atılmasının oluşturduğu gürültü kirliliğine dikkat çekerek, taraftarlara "Havai fişeklerden vazgeçelim, gereksiz korna kullanımını sonlandıralım. Sevincimizi yaşamı rahatsız etmeden, doğaya ve kentimize zarar vermeden büyütelim" çağrısında bulundu.

Aralarında Diyarbakır Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi'nin de bulunduğu Sağlık Platformu bileşenleri, Diyarbakır Tabip Odası'nda basın toplantısı düzenledi.

Son dönemde özellikle Amedspor maçlarının ardından yapılan kutlamalarda kullanılan havai fişekler ve araç kornalarının halk sağlığı, hayvanlar ve çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekilen ortak açıklamayı SES Diyarbakır Şube yönetiminden İlknur Ayık okudu.

"SEVİNCİMİZ YAŞAMA ZARAR VERMESİN"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Amedspor'un her galibiyeti bu kentte büyük bir coşkuya dönüşüyor. Sokaklara taşıyor, insanlar birbirine sarılıyor, renklerimiz balkonlardan caddelere yayılıyor. Biz de Amedspor taraftarları olarak bu sevincin, bu ortak duygunun bir parçasıyız.

Ancak son dönemlerde maçların ardından yapılan kutlamalarda yoğun şekilde kullanılan araç kornaları ve havai fişekler, sevincimizin ötesine geçen ciddi bir gürültü kirliliğine dönüşmüş durumda.

Saatlerce süren korna sesleri ve art arda patlatılan havai fişekler yalnızca 'yüksek ses' değildir. Hastaları, yaşlıları, bebekleri, çocukları, nöbetten çıkan sağlık emekçilerini ve dinlenmeye çalışan binlerce insanı etkiliyor. Hayvanlar içinse bu ani ve şiddetli sesler çok daha ağır bir korku ve stres kaynağına dönüşebiliyor."

"AMEDSPOR BU KENTİN HAFIZASIDIR"

Havai fişeklerin gürültünün yanı sıra çevre ve diğer canlılar üzerinde de etkileri bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Havai fişeklerin yarattığı sorun yalnızca gürültü de değildir. Ardında bıraktığı atıklar, havaya yayılan partiküller, yangın riski ve kentte yaşayan kuşlar ile diğer canlılar üzerindeki etkileri nedeniyle kutlamalarımızın ekolojik yönünü de yeniden düşünmek zorundayız.

Çünkü bizim için Amedspor yalnızca 90 dakika boyunca desteklediğimiz bir futbol takımı değildir. Amedspor bu kentin hafızasıdır, kültürüdür, dayanışmasıdır. Tribünlerinde yalnızca futbolun değil; doğanın, yaşamın ve ekolojik mücadelenin de sesinin yükseldiği bir değerdir.

Amedspor'u sevmek, onun temsil ettiği değerleri de yaşatmayı gerektirir."

"HAVAİ FİŞEKLERDEN VAZGEÇELİM"

Galibiyet kutlamalarının korna ve havai fişek kullanılmadan da yapılabileceğini belirtilen açıklamada, taraftarlara şu çağrıda bulunuldu:

"Elbette galibiyetlerimizi kutlayacağız. Sokaklarda olacağız. Şarkılarımızı söyleyeceğiz. Renklerimizi taşıyacağız. Birlikte sevineceğiz. Ama bunu kornasız ve havai fişeksiz de yapabiliriz.

Gelin, kutlama kültürümüzü de Amedspor'un değerlerine yakışır hale getirelim. Havai fişeklerden vazgeçelim, gereksiz korna kullanımını sonlandıralım. Sevincimizi yaşamı rahatsız etmeden, doğaya ve kentimize zarar vermeden büyütelim.

Çünkü biz sadece bir futbol takımının taraftarı değiliz. Biz bu kentin, bu toprağın ve bu toprakta bizimle birlikte yaşayan bütün canlıların tarafındayız. Amedspor yerine göre bir yusuftutan, bir çam ağacıdır. Kutlamamız da buna yakışsın."