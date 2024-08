Düzce Valisi Selçuk Aslan, Marmara Depremi\'nin yıldönümünde afetlere karşı farkındalık çalışmalarını vurguladı

Yerel

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 1999'da yaşanan Marmara Depreminin yıldönümünde yayınladığı mesajında "İlimizin her türlü afete karşı direncini arttıracak fiziki tedbirleri geliştirmenin yanında vatandaşlarımızın afetlere karşı farkındalığını arttırma konusunda yoğun bir eğitim çalışması yürütüyoruz" dedi.

Marmara Depreminin 25. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Vali Aslan "Bilindiği gibi ülkemiz deprem kuşakları üzerinde bulunan bir coğrafyada yer almaktadır. Geçmişten günümüze ülkemizde birçok yıkıcı deprem meydana gelmiş binlerce vatandaşımız yaralanmış ve büyük kayıplar yaşanmıştır. Bu afetlerin en büyüklerinden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, ilimizde de büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olmuştur. Yine yakın zaman önce meydana gelen 06 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi olarak tanımlanan depremde ise bir kez daha bu acılarımız tazelenmiş, depremin değil binaların yıkımlara ve can kayıplarına neden olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Doğal bir afet olarak depremin, oluş zamanının tahmin edilememesi, meydana getirdiği yıkımlar, yeni ve ortak bir toplumsal bilincin oluşmasını gerekli kılmıştır. Bu nedenlerle her türlü afete karşı hazırlıklı olmak hayati öneme sahiptir. Bu bakımdan ilimizde atılacak kararlı adımların yanı sıra sağlam yapılaşma için tüm gayretimizle toplumun her kesiminde afetlere yönelik farkındalığın arttırılmasını ve bilinçlendirme faaliyetlerini de ciddiye alıyoruz. Bu kapsamda ilimizin her türlü afete karşı direncini arttıracak fiziki tedbirleri geliştirmenin yanında vatandaşlarımızın afetlere karşı farkındalığını arttırma konusunda yoğun bir eğitim çalışması yürütüyoruz" dedi.

Düzce'de köy ve mahallelerde afete karşı farkındalık oluşturulacak

Vali Selçuk Aslan, köy ve mahallelerde afetlere karşı temel farkındalık oluşturacaklarını işaret ederek "İçişleri Bakanlığımızın 'Cumhuriyetimizin 100. yılında yüz bin arama kurtarma personeli yetiştirilmesi' projesi ve tamamlayıcısı olarak Valiliğimizce yürütülen 'Arama ve Kurtarma Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile Toplulukların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi' ile ilimizde arama-kurtarma alanında faaliyet gösteren tüm dernek ve toplulukların örgütlenme, koordinasyon ve donanımlarıyla AFAD akreditasyon standartlarına ulaştırılmasını hedeflemekteyiz. Bu eğitimlerle, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan son teknoloji ekipmanların deneyimlendirilmesi, enkaz altından canlı arama teknikleri, ilk yardım ve acil müdahale yöntemleri gibi konularda uzman eğitmenler tarafından verilen detaylı bilgilerle, arama kurtarma operasyonlarında daha etkin ve profesyonel bir şekilde görev alabilecek kapasiteye gelinmesini amaçlarken, burada yetişen insan kaynağımızla bir sonraki adımda mahalle ve köylerimizde afetlere karşı temel farkındalık oluşturulması adımına geçeceğiz. Bütün bu çalışmalarımızı büyük bir hassasiyet ve ciddiyetle yürütürken; 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde güzel ilimizin ve ülkemizin bir daha böyle afetlerle karşılaşmamasını temenni ediyor, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE