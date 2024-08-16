Düzce Valisi Selçuk Aslan, Marmara Depremi'nin yıldönümünde afetlere karşı farkındalık çalışmalarını vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Marmara Depremi'nin yıldönümünde afetlere karşı farkındalık çalışmalarını vurguladı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Marmara Depremi\'nin yıldönümünde afetlere karşı farkındalık çalışmalarını vurguladı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Marmara Depremi'nin 25. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, ilin afetlere karşı direncini arttırmak ve vatandaşların farkındalığını arttırmak için eğitim çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

16.08.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 1999'da yaşanan Marmara Depreminin yıldönümünde yayınladığı mesajında "İlimizin her türlü afete karşı direncini arttıracak fiziki tedbirleri geliştirmenin yanında vatandaşlarımızın afetlere karşı farkındalığını arttırma konusunda yoğun bir eğitim çalışması yürütüyoruz" dedi.

Marmara Depreminin 25. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Vali Aslan "Bilindiği gibi ülkemiz deprem kuşakları üzerinde bulunan bir coğrafyada yer almaktadır. Geçmişten günümüze ülkemizde birçok yıkıcı deprem meydana gelmiş binlerce vatandaşımız yaralanmış ve büyük kayıplar yaşanmıştır. Bu afetlerin en büyüklerinden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, ilimizde de büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olmuştur. Yine yakın zaman önce meydana gelen 06 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi olarak tanımlanan depremde ise bir kez daha bu acılarımız tazelenmiş, depremin değil binaların yıkımlara ve can kayıplarına neden olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Doğal bir afet olarak depremin, oluş zamanının tahmin edilememesi, meydana getirdiği yıkımlar, yeni ve ortak bir toplumsal bilincin oluşmasını gerekli kılmıştır. Bu nedenlerle her türlü afete karşı hazırlıklı olmak hayati öneme sahiptir. Bu bakımdan ilimizde atılacak kararlı adımların yanı sıra sağlam yapılaşma için tüm gayretimizle toplumun her kesiminde afetlere yönelik farkındalığın arttırılmasını ve bilinçlendirme faaliyetlerini de ciddiye alıyoruz. Bu kapsamda ilimizin her türlü afete karşı direncini arttıracak fiziki tedbirleri geliştirmenin yanında vatandaşlarımızın afetlere karşı farkındalığını arttırma konusunda yoğun bir eğitim çalışması yürütüyoruz" dedi.

Düzce'de köy ve mahallelerde afete karşı farkındalık oluşturulacak

Vali Selçuk Aslan, köy ve mahallelerde afetlere karşı temel farkındalık oluşturacaklarını işaret ederek "İçişleri Bakanlığımızın 'Cumhuriyetimizin 100. yılında yüz bin arama kurtarma personeli yetiştirilmesi' projesi ve tamamlayıcısı olarak Valiliğimizce yürütülen 'Arama ve Kurtarma Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile Toplulukların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi' ile ilimizde arama-kurtarma alanında faaliyet gösteren tüm dernek ve toplulukların örgütlenme, koordinasyon ve donanımlarıyla AFAD akreditasyon standartlarına ulaştırılmasını hedeflemekteyiz. Bu eğitimlerle, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan son teknoloji ekipmanların deneyimlendirilmesi, enkaz altından canlı arama teknikleri, ilk yardım ve acil müdahale yöntemleri gibi konularda uzman eğitmenler tarafından verilen detaylı bilgilerle, arama kurtarma operasyonlarında daha etkin ve profesyonel bir şekilde görev alabilecek kapasiteye gelinmesini amaçlarken, burada yetişen insan kaynağımızla bir sonraki adımda mahalle ve köylerimizde afetlere karşı temel farkındalık oluşturulması adımına geçeceğiz. Bütün bu çalışmalarımızı büyük bir hassasiyet ve ciddiyetle yürütürken; 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde güzel ilimizin ve ülkemizin bir daha böyle afetlerle karşılaşmamasını temenni ediyor, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Selçuk Aslan, Deprem, Yerel, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Valisi Selçuk Aslan, Marmara Depremi'nin yıldönümünde afetlere karşı farkındalık çalışmalarını vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı
12:35 Bakan Şimşek’ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
11:10 Adı ’Aşk Adası’ ama ahlaksızlık diz boyu Biri bu rezilliğe dur desin Adı 'Aşk Adası' ama ahlaksızlık diz boyu! Biri bu rezilliğe dur desin
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
20:12 Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi Galatasaray’dan resmi açıklama var Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:48 Emine Erdoğan’dan Abbas’ın TBMM’deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler Emine Erdoğan'dan Abbas'ın TBMM'deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
18:47 Rusya’ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü Rusya'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü
18:38 Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silindi Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi
18:22 Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor! Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı
18:10 PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu’ya 7 maç men cezası verdi PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç men cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 13:36:46. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce Valisi Selçuk Aslan, Marmara Depremi'nin yıldönümünde afetlere karşı farkındalık çalışmalarını vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement