Ekrem İmamoğlu İçin Malatya'da Demokrasi Nöbeti: Adaletten Vazgeçmeyeceğiz! - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu İçin Malatya'da Demokrasi Nöbeti: Adaletten Vazgeçmeyeceğiz!

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CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, "Faşistlerin bilmesi gereken bir şey var: Bizim geleneğimizde Mustafa Kemal Atatürk var. Bizler, 80 darbesinden korkmadık, geri adım atmadık. FETÖ’nün karanlık günlerden korkmadık, geri adım atmadık. Bugün de mücadelemizi sürdüreceğiz. Demokrasi ve adalet talebimizden geri adım atmayacağız" dedi.

21.03.2025 03:22  Güncelleme: 09:00
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Haber: Mehmet Duran özkan/ Kamera: Erdal Akbuğa

(MALATYA) - CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, "Faşistlerin bilmesi gereken bir şey var: Bizim geleneğimizde Mustafa Kemal Atatürk var. Bizler, 80 darbesinden korkmadık, geri adım atmadık. FETÖ'nün karanlık günlerden korkmadık, geri adım atmadık. Bugün de mücadelemizi sürdüreceğiz. Demokrasi ve adalet talebimizden geri adım atmayacağız" dedi.

CHP Malatya İl Başkanlığı, il binası önünde demokrasi nöbetini sürdürüyor. Demokrasi nöbetine, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda yurttaş destek verdi.

Demokrasi nöbetinde ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, şunları söyledi:

"Sabah Türkiye'ye, tarihi karanlık günlerinden birine uyandı. 1980'in kararlılık günleri gibi, 1990'lı yılların karanlık günlerini aratmayan, FETÖ savcılarının yarattığı karanlık günleri aratmayan karanlık bir sabaha uyandı. Adaletin üstüne karanlık çöktü. Türkiye'de demokrasinin üstüne, dün sabah karanlık çöktü. Biz bu memlekette, burada bulunduğumuz gibi, sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil, bu memlekette demokrasi savunan, adaleti savunan herkes sokağa taştı. Türkiye'nin dört bir yanında, başta Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere, İstanbul'da görevden alınan, gözaltına alınanlar, daha önceki günlerde kayyum atanan belediyeler, AKP'nin yarattığı hukuksuzluğa karşı, dünden beri dışarıdayız. Bugün yine Cumhuriyet Halk Partisi binamızın önünde, demokrasi nöbetindeyiz. Faşistlerin bilmesi gereken bir şey var: Bizim geleneğimizde Mustafa Kemal Atatürk var. Bizler, 80 darbesinden korkmadık, geri adım atmadık. FETÖ'nün karanlık günlerden korkmadık, geri adım atmadık. Bugün de mücadelemizi sürdüreceğiz. Demokrasi ve adalet talebimizden geri adım atmayacağız.

Bu slogan Türkiye'de demokrasi ve adalet talebinde bulunan herkesin aidiyeti ya da mensubiyeti ne olursa olsun, herkesin aynı ortak şiarı oldu. Bugün burada ve Türkiye'nin dört bir yanında, meydanlarda sadece Cumhuriyet Halk Partililer yok; adalet ve demokrasi talebi olan herkes var. Burada, bu talebin yinelemek adına, hep beraber her gün daha çoğalacağız ve faşizme teslim olmayacağız. Faşizme karşı omuz omuza olacağız. Sizin aracılığınızla Malatya kamuoyuna, hem de Türkiye kamuoyuna sesleniyoruz: Teslim olmayacağız! Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Pazar günü hem demokrasiye hem İmamoğlu'na sahip çıkacağız. ve biz, demokrasi ve adalet talebinde bulunanlar, ilk seçimde Tayyip Erdoğan'ı göndereceğiz. Biz kazanacağız!"

"Güçlü olan halktır; kimse halkın dediğinin dışına çıkamaz"

CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakkı Ayas, "Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi: 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh, bütün vatandır.' Bize göre bu satıh, bütün Malatya'dır. Biz, var gücümüzle Malatya'da tüm haksızlığa, tüm hukuksuzluğa karşı direneceğiz. Var olduğumuzu göstereceğiz. Güçlü olan halktır; kimse halkın dediğinin dışına çıkamaz. Biz de halkla birlikte, hakça mücadele edeceğiz." İfadelerini kullandı.

"İmamoğlu'na yapılan saldırı, seçme özgürlüğüne yapılmıştır"

CHP Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy, ise şunları söyledi:

"Bu yapılanlar sadece İmamoğlu'na yapılmamıştır; aynı zamanda tüm Türkiye'ye, demokrasiye, ekonomimize, insanların bugünkü bu durumdaki bir cumhurbaşkanı seçme özgürlüğüne yapılmıştır. Bir insanın aday olma özgürlüğüne yapılmıştır. Bu, hiçbir demokraside kabul edilemez. Biz, sonuna kadar İmamoğlu'nun arkasında duracağız. Onu, içeride oldukça biz dışarıda olacağız. Mutlaka onun özgürlüğüne kavuşmasını, görevine dönmesini ve bizim cumhurbaşkanı adayımız olmasını bekliyoruz. ve bunun için de biz, üzerimize düşeni sonuna kadar yapıp, arkasından gideceğiz."

"Sivil siyasi darbe girişimi"

Demokrasi nöbetine destek veren Emek Partisi Malatya İl Başkanı Şerif Demirel, şunları söyledi:

"Bilindiği gibi, bir şafak operasyonu ile 105 kişiye gözaltı kararı alındı, bunun 89'u gözaltında şu anda. Ancak bu şafak operasyonu ile yapılan bu operasyon, bir sivil siyasi darbe girişimidir. Bu tek adam iktidarı, bütün emekçileri, bütün halkı zapturapt altına almak için çeşitli zaman ve dönemlerde FETÖ ortağından öğrendiklerini birer birer uygulamaya çalışıyor. Ülkede demokrasi ve özgürlüğün hayata geçirilmesi için bütün güçlerin birleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugün bu saldırı, sadece CHP'ye değil, bütün demokrasi ve halk güçlerine yönelik bir saldırıdır. Biz, Emek Partisi olarak, bugün o nedenle, ondan dolayı buradayız. CHP'ye yapılan saldırıyı, halka yapılan, Emek Partisi'ne ve diğer güçlere yapılan bir saldırı olarak görüyoruz. Bu nedenle bugün buradayız, desteğimizi onun için veriyoruz."

"Adalet, hukuk hepimiz için"

Millet Partisi Malatya İl Başkanı Benay Turfanda Çinkılıç, şöyle konuştu:

"CHP'ne destek için buradayız. Şu anda yapılan adaletsizliği, hukuksuzluğun sonuna kadar karşısındayız. Bugün Ekrem başkana yapılan yarın hepimize yapılacak. Adalet, hukuk hepimiz için olduğundan Ekrem başkanı destekliyoruz"

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları, "Bu yapılan haksızlığa, hukuksuzluğa karşı hepimiz emek güçleri olarak güçlerimizi birleştirmek gerektiğini, bölünüp parçalamak değil güçleri birleştirerek 23 yıldır bizleri yönetenlerin sivil diktatörlüğü dayatmasına karşın bir araya gelerek karşı durmaya geldik. Bu karşı duruşu da pazar günü sonlandırmak adına hep beraber bir araya geldik. İmamoğlu'nu destek anlamında buradayız." dedi

Türkiye İşçi Partisi Malatya İl Başkanı Burcu Aslan, ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada partimiz adına bulunmaktayım. Partili arkadaşlarımızla geldik. Ekrem İmamoğluna, CHP'ye desteğimizi bildiriyoruz."

Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, şunları söyledi:

"Demokratik toplumlarda yaşanmaması gereken olaylar yaşanıyor. Demokratik toplumların özelliği şudur: Halk istediğini yansıtabilmeli, eğer bu cumhurbaşkanlığı seçimi ise -ki özelinde bu olay zaten- İmamoğlu'nun önünü kapatmak amaçlı yapılıyorsa bu hiç demokratik değil. Türkiye demokrasisine yakışmaz. Anadolu'nun kültüründe böyle bir şey yok; kimse güçlünün yanında olmaz. Diktatörün yanında olmaz. Anadolu toplumları her zaman mazlumların yanındadır."

Sol Parti Malatya İl Başkanı Faruk Söğüt, ise şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu'na karşı yapılan hareket ne CHP'ye ne de İmamoğlu'na yapılmıştır. Bu saldırı, Türkiye'de tek adam rejimini yerleştirmek için yapılan bir eylemdir. Çünkü mevcut iktidar artık yönetemiyor. CHP'ne destek için geldik ve sonuna kadar da yanlarındayız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ekrem İmamoğlu İçin Malatya'da Demokrasi Nöbeti: Adaletten Vazgeçmeyeceğiz! - Son Dakika

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