Emniyet'ten DEVA Partili vekil ile polis arasında çıkan tartışmaya ilişkin açıklama: Polise uyarı yapıldı, vekile suç duyurusunda bulunulacak - Son Dakika
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Emniyet'ten DEVA Partili vekil ile polis arasında çıkan tartışmaya ilişkin açıklama: Polise uyarı yapıldı, vekile suç duyurusunda bulunulacak

19.06.2022 18:09

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile polis arasında yaşanan tartışmaya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "İlgili personele gerekli uyarılarda yapıldı, milletvekili hakkında ise suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verdi.

Yabancıların Ankara'da açtığı bir işletmeye polisin müdahale etmesi üzerine DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile emniyet amiri arasında tartışma çıktı.

DEVA PARTİLİ VEKİL POLİSLE TARTIŞMAYA BAŞLADI

Yeneroğlu Somali uyruklu Mohamed Isse Abdullahı ile Etiyopla kökenli Türk vatandaşı Mesaret Karakaya'nın Ankara Kızılay'da açtığı işletmenin tabela asma törenine katılmak üzere kafeye gitti. Polisin yoğun önlem alarak takip ettiği törenin ardından emniyet yetkilileri kafeye giderek tabelanın kaldırılmasını istedi. Bunun üzerine DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Yeneroğlu ile polis tartışmaya başladı.

"AHLAKSIZ SENSİN"

Olay anında Yeneroğlu, polise "Kızılay'ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz. Irkçılık yapamazsınız bu ülkede" şeklinde tepki gösterdi, bir polis memuru ise eliyle "sus" işareti yaptı. Yeneroğlu, polise "Hukuk devletine tabi olacaksınız. Haddinizi bileceksiniz. terbiyesizlik yapmayacaksınız" ifadelerini kullandı. Polis ise "Ahlaksız sensin. Haddini sen bileceksin. O parmağını sallamayacaksın bana" diyerek karşılık verdi.

Emniyet, DEVA Partili vekil ile polis arasında çıkan tartışmanın ardından harekete geçti: Polise uyarı, vekile suç duyurusu

POLİSE UYARI, VEKİLE SUÇ DUYURUSU

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaşanan tartışmaya ilişkin "Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili, denetim esnasında polisimize hem fiziksel hem sözlü hakaretlerde bulunmuştur. Milletvekilinin hakaretlerini ısrarla devam ettirmesi ve parmak sallayarak personelimizi tehdit etmesi üzerine bir polis amirimiz istemediğimiz bir şekilde karşılık vererek, nahoş bir kelime kullanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış ve ilgili personele gerekli uyarılarda bulunulmuştur. Bununla birlikte söz konusu milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" açıklamasını yaptı.

Emniyet, DEVA Partili vekil ile polis arasında çıkan tartışmanın ardından harekete geçti: Polise uyarı, vekile suç duyurusu

"POLİSE KARŞI PROVOKAYONLAR YAPILIYOR"

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, uzun zamandır Türk Polis Teşkilatına sistematik bir şekilde saldırılar yapıldığı belirtilerek, "Bu bağlamda, geçtiğimiz günlerde önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir grup milletvekilinin izinsiz, gayri hukuki bir şekilde pankart asarken, kendisini engellemeye çalışan polis memuruna yapmış olduğu hakaretler herkes tarafından biliniyor. Yine yakın zaman önce terör örgütü elebaşının sözde tecritinin sonlandırılması için örgüt yandaşlarının tüm Türkiye'de yapmak istediği yürüyüş engellenmiştir. Bu sırada İstanbul Kadıköy'de bir milletvekilinin polisimize yumruk atması da herkesin malumudur. Bu ve buna benzer hakaret ve davranışlar sadece bu provokasyonlardan birkaç tanesidir" denildi.

"MİLLETVEKİLİE POLİSE HAKARETLERDE BULUNDU"

Son olarak Ankara Kızılay'da, Göç İdaresi Başkanlığı ile Hudut Kapıları ve Göçmen Kaçakçılığı Daire Başkanlığı ekiplerinin denetim yaptığı esnada, bir iş yerinin tabelasında yazan isimle ruhsattaki ismin farklı olduğu, tabelanın da Türk Standardları Enstitüsü standartlarına uymadığının tespit edildiği ifade edilerek, şöyle denildi: "Ülkemizde kullanılan tabelalar için belirlenen kurallar çerçevesinde, 'yabancı dilde ifadenin yer aldığı tabelalarda yabancı dildeki ifadeler Türkçe ifadelerin yüzde 25'ini geçmeyecek büyüklükte puntolarla yazılması gerekmektedir' hükmü doğrultusunda işlem yapılmak istenirken, içeride bulunan milletvekili dışarı çıkarak, polislerimizin kanuna ve hukuka uygun olarak yaptığı işlemi provoke ederek engellemeye çalışmıştır. Söz konusu milletvekilinin hukuki çerçevede yapılan bu işlemi, iş yeri sahibinin uyruğuna bağlayarak siyasi bir zemine çekmeye çalışarak ırkçılık yapıldığını iddia etmesi de ayrı bir garabettir. Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili, denetim esnasında polisimize hem fiziksel hem sözlü hakaretlerde bulunmuştur.

"KONUYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI"

Milletvekilinin bu hakaretlerine ekiplerimiz tarafından sabırla karşılık verilmiş ve hukuka aykırılık oluşturan olaya personelimizce doğru şekilde müdahale edilmiştir. Ancak milletvekilinin hakaretlerini ısrarla devam ettirmesi ve parmak sallayarak personelimizi tehdit etmesi üzerine bir polis amirimiz istemediğimiz bir şekilde karşılık vererek, nahoş bir kelime kullanmıştır. Sadece kullandığı bu kelime bizi üzmüş olup, konuyla ilgili tahkikat başlatılmış ve ilgili personele gerekli uyarılarda bulunulmuştur. Bununla birlikte söz konusu milletvekili hakkında görevi başındaki memura yönelik tahrik, hakaret ve tehdit gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacaktır. Ülkemizde ten renginden ve uyruğundan dolayı hiç kimseye farklı bir tutum takınılması söz konusu olmamasına rağmen kanun dışılığı örtmek amacıyla iş yeri sahibince dile getirilen 'tenimden dolayı böyle davranıyorlar' iftirası da bu oyunun diğer bir parçasıdır. Ayrıca bu konuda da suç duyurusunda bulunulacaktır."

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Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Milletvekili, Deva Partisi, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emniyet'ten DEVA Partili vekil ile polis arasında çıkan tartışmaya ilişkin açıklama: Polise uyarı yapıldı, vekile suç duyurusunda bulunulacak - Son Dakika

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