Erzincan İliç'teki altın madenindeki toprak kaymasıyla ilgili Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu - Son Dakika
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Erzincan İliç'teki altın madenindeki toprak kaymasıyla ilgili Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu

Erzincan İliç\'teki altın madenindeki toprak kaymasıyla ilgili Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi için Türkiye Büyük Meclisi tarafından Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu. Komisyon üyeleri arasında AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden milletvekilleri yer alıyor.

19.04.2024 08:05
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi için kurulan Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu. Komisyona Türkiye Büyük Meclisinden üye seçilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'de yer alan TBMM Kararı ile Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende yaşanan toprak kaymasının bütün unsurlarının araştırılması ve benzer kazaların engellenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi maksadıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimini gerçekleştirildi.

Komisyon Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Komisyon Başkanvekili AK Parti Bolu Milletvekili Yüksek Çoşkunyürek, Komisyon Sözcüsü MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Katip ise CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül oldu. Komisyonun diğer üyeleri ise şu isimlerden teşekkül etti: CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan İliç'teki altın madenindeki toprak kaymasıyla ilgili Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu - Son Dakika

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