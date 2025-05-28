Erzurum'da iki vali yardımcısı ve on kaymamak değişti - Son Dakika
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Yerel

Erzurum'da iki vali yardımcısı ve on kaymamak değişti

Erzurum\'da iki vali yardımcısı ve on kaymamak değişti
28.05.2025 09:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Erzurum'da iki vali yardımcısı ve on kaymakamın görev yeri değişti

Kararnameye göre Tortum Kaymakamı Fatih Bayram Manisa Demirci Kaymakamı, Narman Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu Balıkkesir Bigadiç Kaymakamı, Pazaryolu Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan Sivas Şarkışla Kaymakamı, Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer Zonguldak Kilimli Kaymakamı, Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın Konya Kadınhanı Kaymakamı, Olur Kaymakamı Mehmet Kaan Kini Manisa Ahmet Kaymakamı, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç Kilis Kaymamak Yardımcısı, Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt Rize Vali Yardımcısı, Karaçoban Kaymakamı Hacı Kerim Meral Siirt Eruh Kaymakamı, Köprükköy Kaymakamı Ahmet Gökcecik Kars Vali Yardımcısı, Erzurum Vali Yardımcısı Lokman Düzgün Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişi ve Erzurum Vali Yardımcısı İlyas Öztürk Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişi olarak atandı.

İşte Erzurum'dan gidenler

Atama kararnamelerine göre; Çanakkale Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş Palandöken Kaymakamı, Ağrı Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli Narman Kaymakamı, Malatya Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu Pazaryolu Kaymakamı, Adıyaman Tut Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu Karaçoban Kaymakamı, Düzce Yığılma Kaymakamı Hüseyin Demirkol Tekman Kaymakamı, Yalova Armutlu Kaymakamı Yusuf Melikşah Şahin Tortum Kaymakamı, Eskişehir Mahmudiye Kaymakamı Semanur Kalkan Olur Kaymakamı, Rize Fındıklı Kaymakamı Ahmet Çürük Şenkaya Kaymakamı, Manisa Ahmetli Kaymakamı Ahmet Akif Temur Köprüköy Kaymakamı, Batman Vali Yardımcısı Muhammet Taha Canpolat Uzundere Kaymakamı, Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal Erzurum Vali Yardımcısı ve Balıkkesir Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay Erzurum Vali Yardımcısı olarak atandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da iki vali yardımcısı ve on kaymamak değişti - Son Dakika

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