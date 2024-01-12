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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Çalışan Gazetecilerle Buluştu - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Çalışan Gazetecilerle Buluştu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Programda yaptığı sunumda belediyenin çalışmalarını anlatan Bozkurt, basın emekçilerinin sorularını yanıtladı. Ayrıca, görevi başında hayatını kaybeden gazetecilerin anıldığı bir sinevizyon gösterisi de yapıldı. Bozkurt, basın mensuplarının doğru haber alma kanalı olduğunu vurgulayarak, onların emeğine ve duruşuna ihtiyaç olduğunu belirtti.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Çalışan Gazetecilerle Buluştu
12.01.2024 - 11:19,  Güncelleme: 11:22
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen programda 5 yıllık görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Bozkurt, basın emekçilerinin sorularını yanıtlayarak onlarla fikir alışverişinde bulundu.

Kamuoyunun doğru haber alabilmesi için gece gündüz demeden çalışan basın emekçilerini unutmayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir program düzenledi. Belediye binasında gerçekleşen programda ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcilerinin gününü kutlayan Başkan Bozkurt, yemeğin ardından nasıl bir belediye devraldığını anlatarak, kurumsal yapıda yaptığı düzenlemeler ve 5 yıllık görev süresi boyunca eğitim, istihdam, kültür, sanat, spor gibi alanlarda ilçeye getirdiği yenilikler hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Basın emekçileriyle gündeme dair fikir alışverişinde bulunan Bozkurt, gelen soruları ise titizlikle cevapladı. Programda görevi başında hayatını kaybeden gazetecilerin anıldığı bir sinevizyon gösterisine de yer verilmesi herkese duygu dolu anlar yaşattı.

"DEMOKRASİLERİN EN SAĞLAM TEMELİ DOĞRU HABER ALMA KANALIDIR"

Halkın doğru bilgiye ulaşabilmesi için basın mensuplarının verdiği emeğin önemine dikkat çeken Başkan Bozkurt, "Dünyanın en güzel ülkesinin evlatlarıyız. Atalarımız bize dünyanın en güzel coğrafyasını bahşetmiş ama maalesef biz coğrafyaya uygun bir süreç yaşamıyoruz.

Dünyada geçmiş yıllarda bulunduğumuz yeri şimdi koruyamadık, daha gerilerdeyiz. Nedeni çağın gerisinde kalmış olmak, dünyayla rekabet gücümüzü kaybetmiş olmak. Bunun da nedeni eğitim sistemimizin ve aramızdaki ilişkilerin bozulması. Bunun düzelmesi de tekrar üretmek, birbirimizi ayrıştırmamaktan, anayasal çerçevede birbirimize destek olmaktan geçer. Bunların olması için de iyiyle kötünün ayrıştırılması lazım. Demokrasilerde üç ana temel var ama dördüncü ve en sağlam temeli doğru haber alma kanalıdır. Türkiye'de bu kanal maalesef uzun yıllardır tıkanmış durumda; bu belli zümrelerin istediklerini rahatça yapabilmesi için bilinçli olarak yürütülen bir politika" dedi.

"BU İŞİN DOĞRU YAPILMASI İÇİN SİZİN EMEĞİNİZE VE DURUŞUNUZA İHTİYAÇ VAR"

Basın emekçilerinin ülkede yaşadığı zorluklara da değinen Bozkurt, sözlerini şöyle noktaladı:

"İşinizi hem ekonomik sıkıntıları hem de birçok riski göze alarak yaptığınızı biliyoruz. Bu işin doğru yapılması için sizin emeğinize, duruşunuza Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her bir köşesindeki vatandaşın ihtiyacı var. Doğru işler yapıp bu doğru işleri kamuoyuna doğru aktarmamız lazım. Yanlış işleri de kamuoyuna aktarıp vatandaşın siyaseten doğru tercih yapmasını sağlamak için mutlaka sizin yaptığınız bu değerli işin kabul görmesi lazım. Maalesef birçok alanda olduğu gibi basın ve yayında da işini doğru yapanlar bu işi zorlukla yürütüyorlar. O yüzden hepinizi saygıyla, yürekten selamlıyorum. Bu uğurda canlarını ortaya koyan basın emekçilerini saygı ve minnetle anıyorum. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte görüşümüzü ifade ettiğimizde cezalandırılmayacağımız bir sistemle yönetiliriz. Bu topraklarda ne varsa bize aittir, bize ait olan her bir değere bir diğeri saygı duymak ve sahip çıkmak zorundadır. Ancak bu ülkede bu şekilde birlik ve beraberlik içinde yaşarız."

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Kaynak: ANKA
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