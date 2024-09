Gaziler Günü Çeşme\'de törenle kutlandı

Yerel

İzmir'in Çeşme ilçesinde Gaziler Günü, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törene Kaymakam Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, protokol üyeleri, kurum amirleri, siyasi parti, oda ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Gaziler Günü nedeniyle Şeref Defteri'ne yazdığı mesajda, "Aziz ve Kahraman Gazilerimiz; Şanlı tarihimiz boyunca bağımsızlık be istiklal uğruna aziz vatanımızı canı pahasına koruyan, ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla girdikleri her mücadelede zaferden zafere koşan ecdadımız albayrağın altında her daim başımız dik durmamızı sağlamıştır. TBBM tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' ünvanı verildiği günün yıldönümünü gaziler günü olarak kutlamaktayız. Ülkemizin her karış toprağında, vatanını, bayrağını, kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz milletimizin medarı iftiharı vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Bugün üzerinde huzur ve kardeşlik ortamı içinde yaşadığımız ülkemiz şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere emanetidir. Bu mukaddes emaneti hassasiyetle korumak ve nesillerimize gurur duyacakları bir Türkiye bırakmak şehit ve gazilerimize vefa borcumuzdur. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Gaziler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Resmi tören, bir öğrencinin okuduğu şiirin ardından sona erdi. Tören sonrası katılımcılara Çeşme Belediyesi tarafından ikramda bulunuldu. - İZMİR