HAK-İŞ\'ten Filistin İçin Dayanışma Programı

Yerel

HAK-İŞ'ten Filistin dayanışması

ANKARA - HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından yüz yıla yakın zamandır Siyonist İsrail tarafından Filistin'e yapılan ve 7 Ekim'den bu yana şiddetini artırarak devam eden katliamların yıl dönümünde "Filistin ile Dayanışma ve Destek Programı" gerçekleştirildi.

İsrail 7 Ekim 2023'den günümüze kadar Gazze'ye yönelik saldırılılarını arttırarak devam ettiriyor. HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından ise yüz yıla yakın zamandır Siyonist İsrail tarafından Filistin'e yapılan ve 7 Ekim'den bu yana şiddetini artırarak devam eden katliamların yıl dönümünde "Filistin ile Dayanışma ve Destek Programı gerçekleştirildi.

Filistin ile Dayanışma ve Destek Programına, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin Kudüs İşleri Bakanı Dr. Ashraf Hassan Abbas Al-Awar, Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Yunus Değirmenci, Devlet Sert, HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Akbulut, Genel Sekreter Yardımcıları Fatma Zengin, Hamdi Abdullah Koçoğlu, HAK-İŞ Kudüs Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, HAK-İŞ Akademisi üyeleri, konfederasyona bağlı sendikaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri, HAK-İŞ Ankara Şube Başkan ve yöneticileri, komite başkanları, çalışanlar başta olmak üzere çok sayıda üye katıldı.

Program İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Müsiki sanatçısı Doç. Dr. Fatih Koca tarafından söylenen ilahiler ve HAK-İŞ Kudüs Faaliyetlerini içeren film gösterimi ile başladı.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, yüz yıla yakın süredir bütün dünyanın gözleri önünde Siyonist İsrail tarafından Filistin'e yapılan ve 7 Ekim'den bu yana şiddetini artırarak devam eden katliamların yıl dönümünde Filistin halkıyla dayanışmayı bir kez daha yinelemek için HAK-İŞ ailesi olarak bir araya geldiklerini belirten Arslan, "Bugün 7 Ekim'in yıl dönümü. Bir yılın muhasebesini yapmak, bir yıl içerisinde gerek dünyada gerek ülkemizde bu soykırıma, bu katliamlara karşı ne yaptığımızın bir değerlendirmesini yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

"HAK-İŞ olarak bir şeyler yapmamız lazım"

Yaşanan katliamlar karşısında tüm dünyanın, BM, İslam İşbirliği Teşkilatı, AB ve Arap Birliği'nin sessiz kaldığını belirten Arslan "Filistin'de yaşananları uluslararası güçler ne yazık ki sadece seyrediyorlar. Bunların hepsi bizleri derinden yaralıyor. Bazen, bu kadar da olur mu, diyoruz. Dünya tüm yaşananlara sessiz. HAK-İŞ olarak bir şeyler yapmamız lazım" şeklinde konuştu.

"Büyük HAK-İŞ ailemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

Arslan, HAK-İŞ olarak, Filistin davasını tarihimizin ve inancımızın bize yüklediği önemli bir sorumluluk olarak görmekle birlikte aynı zamanda bir insan hakları örgütü olmamız dolayısıyla da Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimizin onurlu mücadelesinde her zaman yanlarında durduklarını ifade etti.

Arslan, "1 yıl içerisinde HAK-İŞ Konfederasyonumuz, sendikalarımız, mensuplarımız, mütevazı bütçeleri ile teşekkürü ve takdiri hak eden bir yardım kampanyası yürüttüler. Büyük HAK-İŞ ailemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu çabalarınızı takdirle ve şükranla karşılıyorum. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

"Filistin'de 100 yıldır acı, kan ve gözyaşı hüküm sürdü"

Arslan, Osmanlı Devleti'nin Filistin'den çekilmesiyle birlikte bu toprakların her zaman kan ve gözyaşı ile karşı karşıya kaldığını söyleyerek, "Filistin'de 100 yıldır acı, kan ve gözyaşı hüküm sürdü. HAK-İŞ olarak bütün etkinliklerimizde bu katliamları, insan hakları ihlallerini ve İsrail'in tüm yaptıklarının hesabının sorulmasını, Netenyahu'nun uluslararası mahkemelerde yargılanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" taleplerini yineledi.

"Daha fazlasını yapmalıyız."

Türkiye'nin dünyada örnek bir duruş sergilediğini belirten Arslan, konuşmasında "Kardeşlerimiz, evlatlarımız, kızlarımız gözlerimizin önünde katlediliyor. Biz bunun mazeretini bulamayız. Yaptıklarımız elbette ki önemli ama daha fazlasını yapmalıyız. Yaptıklarımız takdire şayan. Yardım kampanyamıza bağışlar devam ediyor. Gazze düşerse bilin ki İstanbul da, Konya da düşer. Gazze bu toprakların güvencesi ve garantisidir" ifadelerine yer verdi.

"İsrail Gazze'de hiçbir başarıyı elde edemedi"

Filistinli kardeşlerimizin Türkiye'den en büyük talebini paylaşan Arslan, "Filistinli kardeşlerimiz, gelin bizlerle birlikte savaşın demiyorlar. Siyonist İsrail Gazze'de hiçbir başarıyı elde edemedi ve üstelik yenildi. Bu kin ile şu anda Lübnan ve Suriye'ye saldırıyorlar. Kardeşlerimiz bizlerden, sivillerin, kadınların ve çocukların öldürülmesine karşı destek istiyorlar" hatırlatmasında bulundu.

"Filistin konusunu gündemde tutacağız"

Filistin konusunun her zaman gündemde tutulması gerektiğini hatırlatan Arslan, "Peki şimdi biz ne yapacağız? Elimizden geldiğince, Filistin konusunu gündemde tutacağız. 1 yıldır kampanya yürütüyoruz. Küçük küçük ama her ay yardım yapan kardeşlerimiz var. Onlara ve her yardım eden kardeşimize teşekkür etmek istiyorum. Bu kampanyamızı yeniden alevlendirmek, yeniden ayağa kaldırmak için çabalıyoruz" dedi.

Al-Awar: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunmaktayım"

Filistin Kudüs İşleri Bakanı Dr. Ashraf Hassan Abbas Al-Awar yaptığı konuşmada, "Bizim buraya gelmemiz kolay olmadı. Bizi davet eden, HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanımız Mahmut Arslan'a teşekkür ediyorum. Kudüs sadece bir şehirden ibaret değildir. Kudüs, onurun ve dayanışmanın bir simgesidir. Bütün Müslümanların yüreklerinde yüce bir yere sahiptir. Biz bugün burada İslam ümmetinin önemli bir vesilesi için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Filistin'de öyle suçlar işlenmektedir ki insanlık bundan utanmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve HAK-İŞ Konfederasyonumuza verdikleri destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunmaktayım" diye konuştu.

Filistin'den ülkemize gelen Müzeyyen Murtada ve bütün ailesini Filistin'de kaybeden 11 yaşındaki Selina Elğul Filistin'de yaşadıklarını anlatarak, her zaman Filistin'e destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'a teşekkürlerini sundu.

Teşekkür video mesajları izlendi

Programa katılamayan, Gazze-Filistin İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Gazze-PGFTU) Genel Başkanı Sami Al-Amassi ve Filistin İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Shaer Saed tarafından HAK-İŞ Konfederasyonuna ve tüm emekçilere gönderilen video mesajların yanında Türk Kızılay tarafından Gazze'ye ve Filistin'e gönderilen yardımların dağıtımlarını içeren videolar izlendi.

Program Genel Başkan Mahmut Arslan tarafından ilk olarak Genel Başkan Yardımcıları Yunus Değirmenci ve Devlet Sert sahneye davet edilerek, bağış kampanyasına destekleri alındı. Değirmenci ve Sert, Filistin davasının önemine, Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, HAK-İŞ'in yürüttüğü yardım kampanyasının önemine değindiler.

Genel Başkan Yardımcılarının ardından sendikaların Genel Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri de sahneye davet edilerek yaptıkları nakdi yardımları açıkladılar. HAK-İŞ İl Başkanları sendikaların şube başkanları da programa online bağlanarak kampanyaya bağışta bulundular.

Ankara Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa yapılan bağışların Filistin için çok büyük anlamlar taşıdığını ifade ederek, HAK-İŞ' Konfederasyonu tarafından düzenlenen kampanyaya ve destek veren tüm Filistin dostlarına teşekkürlerini iletti.