Hava Durumu: Yağış ve Soğuk Hava Bekleniyor - Son Dakika
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Yerel

Hava Durumu: Yağış ve Soğuk Hava Bekleniyor

Türkiye genelinde parçalı bulutlu hava, bazı bölgelerde kar, yağmur ve don olayı öngörülüyor.

26.11.2024 09:08
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Ankara çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında ve güney kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksekleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden, Trakya'da güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı 2

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11

İzmir: Az bulutlu 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Antalya: Parçalı bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9

Trabzon: Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı -3

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 7 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hava Durumu: Yağış ve Soğuk Hava Bekleniyor - Son Dakika

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