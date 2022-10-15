Bakan Soylu, 26 madencinin şehit olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Bakan Soylu, 26 madencinin şehit olduğunu açıkladı

15.10.2022 06:13

Bakan Soylu, 26 madencinin şehit olduğunu açıkladı Bakan Soylu: " 26 madenci şehit oldu, 15 madenciyi kurtarma çalışmaları devam ediyor"BARTIN İçişleri Bakanı Süley Soylu ev Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Amasra maden ocağında meydana gelen patla ile ilgili son durumu paylaştı.

Bakan Soylu, 26 madencinin şehit olduğunu açıkladı

Bakan Soylu: " 26 madenci şehit oldu, 15 madenciyi kurtarma çalışmaları devam ediyor"

BARTIN İçişleri Bakanı Süley Soylu ev Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Amasra maden ocağında meydana gelen patla ile ilgili son durumu paylaştı. Bakan Soylu, meydana gelen patlama sonrası 26 madencinin şehit olduğunu, 15 madenciyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakan Soylu, maden ocağında meydana gelen patlama ile ilgili, "110 madencimizin çalıştığını söylemiştik. Şimdi de son durumu paylaşacağız. 110 çalşanımızdan 26 madenci kardeşimiz şehit oldu. 6'sı Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla birlikte İstanbul'a götürüldü ve yaralı şekilde orada tedavi görüyor. 5'i Bartın'da tedavi görüyor. Bu patlamadan hemen sonra sağ çıkan ve kurtarılan 58 madencimiz şu anda arama kurtarma çalışmalarıyla kurtarılmaya çalışılan da 15 madencimiz var." açıklamalarında bulundu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Bartın, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Soylu, 26 madencinin şehit olduğunu açıkladı - Son Dakika

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