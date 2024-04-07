İsrail\'in Gazze saldırılarında 6 ay geride kaldı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına başlamasının üzerinden 6 ay geçerken, Gazze'de hastane, okul, yerleşim alanı demeden saldırılarını sürdüren İsrail, 6 ayda en az 13 bini çocuk 33 bin 137 sivilin ölümüne neden oldu.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine girerek Aksa Tufanı Operasyonu'nu başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda 6 ay geride kaldı. Gazze'deki sivilleri hedef alan İsrail 6 aydır hastane, okul, yerleşim alanı demeden saldırılarını sürdürüyor. Gazze Şeridi'nde büyük yıkıma neden olan İsrail, Gazze Şeridi'ni bombalayarak nüfusun büyük çoğunluğunu yerinden etti, çok sayıda sivilin Gazze'nin en güneyindeki Refah kentine kaçmasına neden oldu. İsrail, saldırılarının yanı sıra yıkıma neden olduğu Gazze Şeridi'nde yardımların gelmesini engelleyerek de Filistin halkına soykırım yapıyor. Dünya genelinde geniş kitleler tarafından protesto edilen İsrail, dizginlenemeyen saldırıları ve son eylemleri nedeniyle uzun süreli müttefiki ABD ile ilişkileri de geriliyor.

İsrail, 6 ayda 33 bin 137 Filistinlinin ölümüne neden oldu

İsrail'in 6 aydır ara vermediği saldırılarında en az 13 bini çocuk 33 bin 137 sivilin ölümüne neden oldu. 75 bin 815 kişinin yaralandığı İsrail'in saldırılarında nüfusun yüzde 70'ine denk gelen 1.7 milyon Filistinli yerlerinden edildiği Gazze'de yüzde 55.9 bina, yüzde 60 ev yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi. Yüzde 90 okulun saldırılarda hedef alınarak yıkıldığı Gazze'de 69 hastaneden yalnızca 10'u kısmi olarak hizmet verebiliyor. Birleşmiş Milletlere göre, Filistinli 1.1 milyon Filistinli sivil "felaket boyutunda" gıda güvensizliğiyle, Gazze'nin kuzeyinde ise 2 yaş altı çocukların yüzde 31'i akut yetersiz beslenme karşı karşıya. Çocukların yüzde yüzü yani hiçbir çocuk okula gidemiyor. Bu da Gazze'de eğitimin devam etmediği anlamına geliyor. İsrail'in 6 aydır devam eden saldırılarında 227 caminin yerle bir olduğu Gazze'de 3 kilise de yıkıldı.

İsrail 604 asker kaybetti

İsrail ordusunun yayınladığı son verilerde ise, 7 Ekim'den bu yana 204'ü Gazze içinde 604 İsrail askeri öldü. Sivilleri hedef alan İsrail ordusu, 41 İsrail askerini kendi saldırılarında öldürdü.

7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı "Aksa Tufanı Operasyonu" başlatıldı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı Operasyonu" başlatıldığını, ilk 20 dakikada 5 bin roket ve havan fırlatıldığını duyurdu. Hamas, İsrail'in güneyinde düzenlenen Supernova Festivalini basarak bazı İsraillileri rehin aldı. Alarm geçildiğini duyuran İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'na karşı "Demir Kılıçlar Operasyonu" başlatıldığını duyurdu. İsrail'e ait savaş uçakları Gazze'ye saldırılarına başladı. Bir gün sonra savaş ilan eden İsrail, saldırılarına ara vermedi.

İsrail, 9 Ekim'de Gazze'ye tam kuşatma ilan etti

Saldırılarını sivilleri hedef alarak gerçekleştiren İsrail, 9 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik "tam kuşatma" ilan etti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant "ne elektrik, ne gıda, ne de yakıt" girişine izin verilmeyeceğini söyledi.

11 Ekim'de Gazze'nin elektrik santrali faaliyetlerini durdurdu

Savaş durumuna geçen İsrail'de Netanyahu hükümeti savaş kabinesini kurdu. İsrail'de 360 bin yedek askeri göreve çağrılırken, İsrail saldırılarında Gazze İslam Üniversitesi'ni vurdu. Gazze'de faaliyet gösteren tek elektrik santrali, İsrail'in kuşatması nedeniyle yakıtın tükenmesi sonucu faaliyetlerini durdurdu. İsrail ordusu, Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını vurdu.

USS Gerald R. Ford uçak gemisi Doğu Akdeniz'e konuşlandırıldı

İsrail, 12 Ekim'de ise Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyondan fazla Filistinliye Gazze'nin güneyine gitmeleri için 24 saat süre verdi. Ancak 24 saat dolmadan bu kez de güneye hareket eden sivilleri vurdu. Bu sırada, ABD'den İsrail'e destek gecikmedi. ABD donanmasına ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e konuşlandırıldı.

17 Ekim'de İsrail hastaneleri hedef almaya başladı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde bulunan Baptist Hastanesi'ni (Al Ahli Arab Hastanesi) vurdu. En az 500 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kınandı.

Refah sınır kapısı yeniden açıldı

İsrail saldırılarına maruz kalan Filistinlinin dünya ile tek bağlantısı Mısır sınırındaki Refah sınır kapısı 21 Ekim'de yeniden açıldı. Mısır, sınır kapısını açarak Gazze Şeridi'ne kısıtlı da olsa yardımların girmesini sağladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Abu Zeid, Gazze Şeridi ve Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açık olduğunu belirterek, "Mısır, üçüncü ülke vatandaşlarının çıkışını engellemekten sorumlu değildir" dedi.

İsrail'den Şifa Hastanesine baskın

İsrail Savunma Kuvvetleri, 15 Kasım'da yüzlerce hastaya ve yerinden edilmiş binlerce insana ev sahipliği yapan Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi.

Husiler, Kızıldeniz'de gemiye el koydu

Yemen'deki İran destekli Husiler, 19 Kasım'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail'e ait gemileri hedef alacaklarını açıkladı. İsrail'e ait olduğu iddia edilen ve 25 mürettebatı bulunan bir kargo gemisine Kızıldeniz'de Husiler tarafından el konuldu.

Gazze'de 4 günlük insani ara başladı

Katar'ın arabuluculuğu sonucu İsrail ile Hamas arasında varılan 4 günlük insani ara, 24 Kasım'da yerel saatle 07.00'de yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında İsrail hapishanelerindeki 4 gün boyunca toplam 150 Filistinli ile Gazze'deki 50 İsrailli esir takas edildi.

15 Aralık: İsrail güçleri "yanlışlıkla" üç rehineyi öldürdü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından 12 Aralık'ta yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde kara operasyonunun başladığı 27 Ekim'den beri 105 İsrail askerinin hayatını kaybettiği, askerlerden 20'sinin "dost ateşi" sonucu öldüğü belirtildi. Hedef gözetlemeden saldırı düzenleyen İsrail güçleri, 15 Aralık'taki açıklamasında ise Gazze'de 3 İsrailli rehineyi "yanlışlıkla" vurarak öldürdü.

Güney Afrika, İsrail'e dava açtı

Güney Afrika Cumhuriyeti, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım dava açtı. Davanın ilk duruşması 11 Ocak'ta Lahey'de görülmeye başlandı.

26 Ocak: İsrail'in soykırım ile yargılanması kararı

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı "Gazze'de soykırım davası" başvurusunu kabul ederek İsrail'in davanın reddi talebini ise reddetti. İsrail'in soykırım suçu ile yargılanması kararı alınırken, İsrail'in soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti.

Gazze'ye ilk havadan yardım

İsrail'in şiddetli bombardımanına maruz kalan Gazze'nin kuzeyine, 22 Şubat'ta 7 Ekim'den bu yana ilk kez havadan insani yardım indirildi.

Ölü sayısı 30 bini geçti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerine, hastanelere, mülteci kamplarına yönelik saldırıları devam ederken Filistin Sağlık Bakanlığı 29 Şubat'ta yaptığı açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 35'e, yaralı sayısının ise 70 bin 457'ye yükseldiğini duyurdu.

Güney Kıbrıs'tan Gazze'ye ilk yardım gemisi 12 Mart'ta yola çıktı

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, açlık ve susuzlukla mücadele eden Gazze halkı için denizden yardım koridoru açılmasına izin verildiğini açıklamıştı. İsrail'in açıklamasının ardından Gazze'ye denizden ilk yardım yola çıktı. İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'a ait gemi, ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) tarafından sağlanan ve Birleşik Arap Emirliklerinin finanse ettiği 200 tonluk yardımı 15 Mart'ta Gazze'ye ulaştı. Daha sonra GKRY'den yola çıkan 3 yardım gemisi ise 1 Nisan'da akşam saatlerinde Gazze'ye vardı. İsrail Şifa Hastanesi'ne bir kez daha saldırı düzenleyerek, can kayıplarına neden oldu.

1 Nisan: İsrail saldırılarında 7 World Central Kitchen çalışanı öldü

1 Nisan'da İsrail'in saldırılarında 7 World Central Kitchen çalışanı öldü. İsrail hava saldırılarında yalnızca Filistinlileri değil yardım görevlilerini de hedef aldı. İsrail güçlerinin 1 Nisan'da gerçekleştirdiği saldırıda Deir el-Balah'ta "World Central Kitchen (WCK)" adlı insani yardım kuruluşu çalışanlarının bulunduğu araçları vurdu. Saldırıda yardım kuruluşunun 7 görevlisi hayatını kaybetti. IDF, yardım çalışanlarının hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Open Arms, İsrail'in düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla yardım ulaştırma operasyonlarını 4 Nisan'da askıya aldı. Saldırıya ilişkin 5 Nisan'da İsrail tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın tamamlandığı kaydedildi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi soruşturmanın ardından binbaşı rütbesindeki bir asker ile yedek albay rütbesindeki bir askerin görevden alınmasına karar verdi. - GAZZE