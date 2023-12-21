İZELMAN Anaokulları\'na Kiraz şubesi eklendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN Anaokulları bünyesine Kiraz şubesini de ekledi. Açılış töreninde konuşan Başkan Soyer, yaklaşık 5 yıldır İzmir'de eğitim devrimi yapmaya çalıştıklarını belirterek, "İzmir'de yaşayan tüm çocuklarımız için hayatın her alanında ama en çok da eğitimde fırsat eşitliğini teminat altına aldık. Şimdi bu devrimi daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklar için kooperatif okul modeliyle okul öncesi eğitim vereceğiz" dedi.

Kent merkezinin yanı sıra çevre yerleşimlerde de hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN Anaokulları'nın Kiraz şubesi açıldı. Kiraz İZELMAN Anaokulu ve Kreşi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törenle açıldı. Törene ayrıca CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanı ve ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

"EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SAVUNUYORUZ"

İZELMAN Kiraz Anaokulu'nun açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Torbalı'nın ardından Kiraz'da yaşayan yurttaşların önemli taleplerinden biri olan anaokulunu hizmete almaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Atatürk'ün de söylediği gibi fikri ve vicdanı hür nesiller yetiştirmek için çalıştıklarını kaydeden Soyer, "Bugün ilçemizde yalnızca bir eğitim kurumu açmıyoruz. Dünyamızın içinde bulunduğu krizlere karşı başlattığımız seferberliğimizi bir halka daha büyütüyoruz. Ülkemizi, dünyamızı ancak ve ancak daha çok çocuğumuza nitelikli eğitim sunarak güzelleştirebiliriz. Bu ilkeyle, İzmir'de yaşayan tüm çocuklarımız için hayatın her alanında ama en çok da eğitimde fırsat eşitliğini teminat altına aldık. Bunu yaparken başta dar gelirli mahallelerde olmak üzere hiçbir çocuğumuzu arkada bırakmamaya özen gösterdik. Çocuklarımızın gelişimine ve annelere katkı sunduğumuz Masal Evlerini, İzmir'in dezavantajlı mahallelerinde açmaya devam ediyoruz. Tüm çocuklarımıza eşit imkanlar yaratmak için Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi'mizi açtık. Pandemi döneminde uzaktan eğitim zorunluluğunun olduğu süreçte, çocuklarımıza tablet ve bilgisayar desteği verdik. Her eğitim öğretim yılı başlangıcında, ihtiyaç sahibi çocuklarımıza kırtasiye ve giyim yardımında bulunmaya devam ediyoruz" dedi.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR İÇİN ANAOKULU

Kiraz'da müjdeli bir haber daha paylaşmak istediğini ifade eden Başkan Tunç Soyer, "Özel gereksinimli çocuklarımız için çok yakında Gaziemir'de bir anaokulu daha açıyoruz. İzmir Eğitim Kooperatifi ile ortaklık yaptık. Özel eğitim ihtiyacı duyan pırıl pırıl çocuklarımızın okul öncesi eğitim ihtiyacına cevap veren belediye olacağız. Geliştirdiğimiz bu modelle, İzmir çok yakında yeni bir kooperatif okul modeline kavuşacak. Tüm zorluklara ve ekonomik krize rağmen 4 buçuk yılda İzmir'de bir eğitim devrimi yapmaya çalıştık. Bu devrimi daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Çocuklarımızın yaşadığımız şehirlerde söz sahibi olması gerektiğini, her defasında dile getiriyorum. Çünkü İzmir, yetişkinler kadar çocukların da şehri. Türkiye'nin ilk Çocuk Belediyesi'ni Seferihisar Belediye Başkanlığım döneminde ilçemizde açmış, bu hizmetimizi İzmir geneline taşıyacağımıza söz vermiştik. Vadettiğimiz gibi Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde Çocuk Belediyesi'ni kurduk. Bunu neden yaptık biliyor musunuz? Çünkü milletin koşulsuz hakimiyeti ve barış, ancak yaşamın her anına sirayet etmiş bir demokrasiyle mümkün olabilir" diye konuştu.

"DEMOKRASİ SADECE SESİ ÇOK ÇIKANLARA DEĞİL, HERKESE AİTTİR"

Yaklaşık 5 yıldır İzmir'i demokrasi ilkesiyle yönettiklerini söyleyen Başkan Soyer, "7'den 70'e bütün İzmirlilerin karar mekanizmalarına doğrudan katılabilmeleri için araçlar yaratıyoruz. Bu imkanlar sadece oy verme hakkına sahip hemşerilerimizi değil, sandıkta söz hakkı olmayan çocukları, gençleri ve doğayı da kapsıyor. Çünkü demokrasi sadece sesi çok çıkanlara değil, herkese aittir. İzmir'in Belediye Başkanı olarak size söz veriyorum. Bu şehirde çocukların, gençlerin, kadınların ve yaşamın yanında olmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

İZELMAN ANAOKULLARININ 15. ŞUBESİ KİRAZ'DA

2019'da 7 olan İZELMAN Anaokulu sayısı Kiraz Anaokulu'nun açılmasıyla birlikte 15'e çıktı. Toplam 275 metrekare kapalı alana sahip 56 çocuk kapasiteli Kiraz Anaokulu'nda 6 sınıf, 1 yatakhane ve yemekhane bulunuyor. 2109 – 2023 yılları arasında açılan anaokulları ise Dikili, Beydağ, Aliağa, Menderes, Torbalı oldu. Önümüzdeki dönemde ise Gaziemir, Özdere, Çandarlı, Tire, Bergama ve Bayındır ilçelerinde yeni okullar hizmete girecek.