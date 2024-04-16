İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Cemil Tugay idaresinde ilk kez toplandı. Toplantıda konuşan Başkan Tugay, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek "Şehrimiz için başarılı çalışmalar yapmayı diliyorum. Birlikte güzel bir 5 sene geçirmeyi, şehrimizde iz bırakacak güzel çalışmalar yapmayı yürekten diliyorum" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) Meclisi, Başkan Cemil Tugay yönetiminde toplandı. Büyükşehir belediyesi meclis salonundaki nisan ayı olağan toplantısı birinci birleşiminin açılışında konuşan Başkan Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyemizin 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra oluşmuş olan Büyükşehir Meclisi'nin nisan ayı ilk oturumunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Öncelikle bu dönem, hepimize hayırlı olsun. Şehrimiz için başarılı çalışmalar yapmayı diliyorum. Her birinize bu demokratik süreçte ortaya koyduğunuz emek için çaba için ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Birlikte güzel bir 5 sene geçirmeyi, şehrimizde iz bırakacak güzel çalışmalar yapmayı yürekten diliyorum. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

SUYA İNDİRİM MECLİS GÜNDEMİNDE

Öte yandan oturumda başkanlıktan gelen önergeyle kentteki tüm su abonelerinin tarifelerinde 0-4 metreküplük su ve atıksu tüketim bedellerinde yüzde 25 oranında indirim yapılması oy birliğiyle meclis gündemine alınarak komisyonlara gönderildi. Söz konusu önergede "İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul toplantısında alacağı kararla 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm abonelerimizin tarifelerinde 0-4 metreküplük su ve atıksu tüketim bedellerinde yüzde 25 oranında indirim yapılması hususunda karar alınarak gereğinin yapılmasını arz ederim" denildi.

Açılışın ardından oturumda Meclis Başkan Vekilleri, Meclis Divan Katipleri, Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeleri, ESHOT İdare Encümeni Üyeleri ile İhtisas Komisyonu Üyeleri seçildi. Seçilen isimler şu şekilde:

Meclis Başkan Vekilleri

Meclis Birinci Başkanvekili: Altan İnanç

Meclis İkinci Başkanvekili: Mehmet Atilla Baysak

Meclis Divan Katip Üyeleri

Mustafa Vatansever, Uygar Kanmış, Doğukan Maltepe, Sultan İpekli Aksoy, Enes Oğuz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeleri:

Saadet Çağlın, Erol Güngör, Kazım Umdular, Zafer Levent Yıldır, Hidayet Petin

ESHOT İdare Encümen Üyeleri:

Erhan Erdil, Mehmet Türkbay, Leman Tunus

Ege Belediyeler Birliği:

Sedef Cem

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri:

Zafer Levent Yıldır, Esra Koçdemir, Nilüfer Bakoğlu Aşık, Aras Kaynarca, Onur Topuz, Yağmur Yurdakul Özkan, Uğur İnan Atmaca ve Selma Kısa

Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeleri:

Saadet Çağlın, Mustafa Vatansever, Raife Karabatak, Tülay Horasan, Günay Önder, Hatice Semerci, Metin Erkan, Mustafa Bahar ve Gizem Akyüz

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri:

Candaş Yeter, Tamer İmal, Hazal Öztürk Işık, Onur Saatli, Görkem Çolak, Zümer Timur Mert, Şepnem Türe, Kazım Erten ve Ercan Tekin

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeleri:

Nurcan Adıgüzel, Hacer Taş Gültepe, Tuğçe Gülcüler, Ferdi Hepyılmaz, Ege Batu Eltez, Neriman Balcı Türkeri, Gökalp Erhan Güzel, Dilaver Kişili ve Fırat Eroğlu

Ulaşım Komisyonu Üyeleri:

Barış Dalgıç, Çiler Gürel, Osman Yurtsever, Ulaş İsmail Şenol, Niyazi Arslan, Ufuk Aykol, Eşref Çakır, Bahadır Altınkeser ve Ümit Cingöz

Hukuk Komisyonu:

Rıfat Özer, Mehmet Türkbay, Muhittin Cumhur Şener, İpek Kul, Ümran Göçen, Ceren Türker Uykal, Ahmet Cemil Bayeli, Buçin Kevser Sevil, Özgür Kaner

Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu:

Ali Bor, Gazanfer Yavaş, Şükrü Süreroğlu, Nail Kahraman, Selçuk Karakülçe, Deniz Vural, Erdal Karagöz, Halil Deveci, Hasan Aytaç Baştuğ

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu:

Hacer Taş Gültepe, Neriman Balcı Türkeri, Semiha Memiş Saraç, Gizem Çetinkaya Ülker, Bilge Kasırga Sözcü, Hatice Semerci, İbrahim Öz, Hakan Yıldız, Burçin Kevser Sevil

Kent Konseyi Komisyonu:

Erdoğan Çoban, Banu Ayhan, Nurcan Adıgüzel, Mehmet Çıtak, İsmail Yüzer, Bekir Gündoğdu, Rıfat Özer, Hakan Yıldız, Mesut Yaşar Aybar

Engelsiz İzmir Komisyonu:

Leman Tunus, Devrim Akseki, Semiha Memiş Saraç, Raife Karabatak, Günay Önder, Doğukan Maltepe, Mehmet Eren, Emrah Erol, Yetkin Yıldız

Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu:

Hidayet Petin, Selçuk Karakülçe, Yağmur Kurdakul Özkan, Esra Koçdemir, Hediye Kaya, Mehmet Eren Erdal Karagöz, İsa Nezir, Feyzullah Ergin

Deprem Afet Komisyonu:

Barış Dalgıç, Tuğçe Gülcüler, Ali Eren Alibeşoğlu, Rüzgar Sönmez, Ahmet Cemil Balyeli, Niyazi Arslan, Mustafa Genç, Nail Kocabaş, Okan Bildirici

Esnaf, Meslek Odaları ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu:

Mehmet Mithat Salepçioğlu, Yakup Yenice, Muhittin Cumhur Şener, Osman Selim Tok, Bekir Gündoğdu, Ayhan Kaya, Mehmet Çıtak, Latif Aydemir, Hakan Kalfaoğlu

Sosyal Politikalar Komisyonu:

Şükre Süreroğlu, Gizem Çekinkaya Ülker, Mehmet Cengiz Sarıoğlu, Banu Gençkan, Kamil Taşal, Mustafa Vatansever, Yakup Yenice, Sebahattin Güzel, Erdoğan Çoban

Kentsel Dönüşüm ve Konut Politikaları Komisyonu:

Saygın İkiz, Nilüfer Bakoğlu Aşık, Yunus NAadi Ergen, Ufuk Akyol, Ali Bor, İsmail Sarı, Hediye Kaya, Adem Öztürk, Sezgin Özgen

Kooperatifler ve Pazaryerleri Komisyonu:

Banu Ayhan, Doğuş Bayır, Mehmet Mithat Salepçioülu, Abdulvahap Batıhan, Gazanfer Yavaş, Erhan Erdil, Celal Yıldız, Mehmet Emin Davran, İsmail Hancı

Deniz, Kıyı Alanları ve Limanları Komisyonu:

Altan İnanç, Gözde Çelik Özoğlu, Gazi Gençoğlu, Ümran Göçen, Erol Güngör, Nuri Ceaferoğlu, Ferdi Hepyılmaz, Ferhat Uysal, Mesut Yaşar Aybar

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu:

Ege Batu Eltez, Mükremin Zülkadiroğlu, İsmail Sarı, Dinçer Gözmen, Ahmet Güney, Saygın İkiz, Umut Ergül, Oktay Salduz, Mehmet Çeltikçioğlu

Çocuk Hakları ve Çocuk Dostu Kent Komisyonu:

Osman Sevim Tok, Orhan Berber, Kamil Taşal, Ender Beyazyıldırım, Özge Özkarakaş Eseroğlu, Sultan İpekli Aksoy, İsmail Yüzer, Sebahattin Güzel, Hilal Sadıkoğlu Akar

Gençlik, Üniversiteler ve İstihdam Geliştirme Komisyonu:

Ender Beyazyıldırım, Şebnem Türe, Yalçın Kaya, Görkem Çolak, Emel Ürper, Sedef Cem, Candaş Yeter, Enes Uğuz, Sercan Akman

Organize Sanayi Bölgeleri Komisyonu:

Kazım Umdular, Özge Çelik Özoğul, Kamil Taşal, Volkan Koçanalı, Uygar Kanmış, Ulaş Ismail Şenol, Hüsnü Boztepe, Erdem Öksüz

İleri Yaş Çalışmaları Komisyonu:

Abdulvahap Batıhan, Seyhan Müşerref Kuralı, Metin Kıral, Orhan Berber, Gökalp Erhan Güzel, Tülay Horosan, Melda Erbaykent, Yusuf Mert, Mustafa Öztürk