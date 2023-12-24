İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nden Tarihe Saygı Ödül Töreni

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19'uncusunu düzenlediği "Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri" törenle sahiplerini buldu. 27 başvurunun ödüle değer bulunduğu törende konuşan Başkan Tunç Soyer, "İzmir için çok kıymetli bir şey yapıyoruz. Kültürümüze de tarihimize de sahip çıkıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmak amacıyla düzenlediği "Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri" 19'uncu kez törenle sahiplerini buldu. 27 başvurunun ödüle değer bulunduğu tören İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi'nde yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Milli Bayramları Kutlama Kurulu Başkanı Ulvi Puğ, seçici jüri üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ödül sahiplerinin yer aldığı tören def ustası Sami Hosseini'nin gösterisi ile başladı.

Tarihi bilmenin önemine değinen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün daha Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk Tarih Kurumu'nu kurduğunu hatırlatan Başkan Tunç Soyer, "Gelecekte de kimliğini koruyabilen şehirler varlığını sürdürebilecek. Tam da bu noktada tarihsel birikimin korunması öne çıkıyor. Şehrin kimliği dediğiniz zaman birçok unsuru var. Mimarisi, ekonomisi, hatta bireylerin kültürel anlamda yüzlerce yıldır var ettikleri yaşam deneyimleri. Burada bulunuşumuz o yüzden son derece kıymetli. Hele ki bu projeyi 19 senedir sürdürüyor olmak son derece önemli. İzmir için çok kıymetli bir şey yapıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak uzun yıllardır İzmir'deki tüm arkeolojik kazılara Bakanlıktan daha fazla destek veriyoruz. Biz kültürümüze de tarihimize de sahip çıkıyoruz" dedi.

Başkan Soyer, Tarihi Yapıda Yaşam Ödülünü alan Nilgün Dicle Derin (Alsancak) ve Tarihi Mekanda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması Ödülünü kazanan tenekeci Süleyman Fidan'a (Menemen) ödüllerini takdim etti.

"ÜLKENİN TÜM İLLERİNE ÖRNEK OLABİLECEK BİR PROJE"

Bu sene Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri'nin 19. yılını kutladıklarını dile getiren Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Yasa Yaman, "Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri adı gibi saygın bir organizasyon. Böyle bir konuyu önemsemesi, ödül komitesinin değişik disiplinlerden son derece ayrıntılı bir biçimde şartname hazırlaması ve yıllara göre güncellemesi kuşkusuz bu organizasyon jürisinde yer alan kişilerin işini kolaylaştırıyor. Ülkenin tüm illerine de örnek olabilecek ve bence tarihi yaşamamız ve anlamamız gereken bir proje. Benim için çok değerli ve heyecan verici bir çalışmaydı. Bu coğrafyayı ve bu kültürel zenginliği dolaşarak İzmir'i ilçeleriyle birlikte gezmek ve orada tarihi koklamak son derece önemliydi" diye konuştu.

27 ÖDÜL SAHİPLERİNİ BULDU

Türkiye'de bir ilk olan ve 19 yıllık deneyimi ile İzmirlilerin tarihi değerlere göstermiş olduğu duyarlılığının simgesi olan Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri, 2021 Yılında Europa Nostra Ödülleri'nden "Eğitim, Öğretim ve Bilinçlendirme Dalında" jüri özel ödülü almıştı.

JÜRİNİN YAPTIĞI DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA ÖDÜLLER VE KAZANANLAR ŞU ŞEKİLDE:

TARİHİ YAPIDA YAŞAM ÖDÜLÜ KATEGORİSİ

Nilgün Dicle Evi – Alsancak

İsmail ve Zuhal Paya Evi – Karşıyaka

Ali ve Meral Şaşal Evi – Bornova

Biray ve Tümay Tavukçu Evi – Menemen

TARİHİ MEKANDA GELENEKSEL ZANAATLARIN YAŞATILMASI ÖDÜLÜ KATEGORİSİ

Sami Hosseini (Def Ustası) – Kemeraltı

Feridun Emre (Saz Ustası) – Basmane

İbrahim Şahbaz (Yorgancı) – BergamaHatice Çakıroğlu (Çaput Kilim Dokumacısı) – Bergama

Süleyman Fidan (Tenekeci) – Menemen

Halil İme (Demirci) – Menemen

ÖZGÜN İŞLEVİN KORUNDUĞU ESASLI ONARIM ÖDÜLÜ KATEGORİSİ

Sobacı Evi – Foça (Proje Müellif: Fevzi Bozkır, Neşe Sarıoğlu Bozkır, Ercüment Kuyumcu

(Mal Sahibi ve Yüklenici: Tülin Sobacı)

EMEK ÖDÜLÜ KATEGORİSİ

Sobacı Evi Demir İşleri ile Doğan Kalyoncu

Sobacı Evi Ahşap İşleri ile Kemalettin Güler

TARİHİ ÇEVRE VE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA DALINDA KATKI ÖDÜLÜ KATEGORİSİNDE JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Günseli Baki – Yücel Tunca "Fabrika – Sümerbank Bergama Tekstil Fabrikası"

Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı Ödülü Kategorisi

Figen Koşar "Vourla – Öteki Kıyı" Kitabı

Oktay Özengin "İşgal Yıllarında Menemen" Kitabı

Albert N. Contente& Selim Bonfil "İzmir'den Hikayeler" Kitabı

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS KONULU OKUL PROJELERİ TEŞVİK ÖDÜLÜ KATEGORİSİNDE JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

TED Aliağa Koleji Vakfı Özel Lisesi "Yerelden Evrensele Aliağa'nın Unutulmaz Lezzetleri" Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü Kategorisi

İzmir Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu "Benim Kentim İzmirim",

İzmir Türk Koleji "Rotamız İzmir",

Özel Kent Koleji "Efes'i Gezen Küçük Tarihçiler"

İzmir Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe Kampüsü "İzmir Şehir Rehberi Müzesi",

UKEB Okulları "Adım Adım Efes Kenti"

Orion Eğitim Vakfı Özel Piri Reis Okulları "Miras Değil Emanet: İzmir'in Tarihi Hanları"

TED İzmir Koleji Anadolu Lisesi "El Dorado Anadolu ve Tarımsal Kalkınmada Bir İlk Bornova Ziraat"

Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi "Fotoğrafa Adanmış Bir Ömür; Hamza Rüstem"

Özel Bornova Türk Fen Lisesi "İzmir'in Havraları ve İzmir'de Sefarad Hayatı"

SEÇİCİ KURULDA KİMLER YER ALDI?

Ödüller belirlenirken Seçici Kurul Başkanlığı görevi Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Yasa Yaman tarafından yerine getirildi. Asil üyeler arasında ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. F. Feyzal Avcı Özkaban, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Evren Erdin, Koruma Mimarı, Uygulamacı Cengiz Kabaoğlu, Yüksek Şehir Plancısı, Uygulamacı Özden Alıcıgüzel ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü'nden Ar. Gör. Dr. Keziban Müge Çelik yer aldı.

Cumhuriyet dönemini kapsayan çalışmalara odaklanan 2023 programında; Cumhuriyet değerlerini gündeme taşıyan, ödüle değer bulunan çok özel çalışmalar ve başvurular dikkat çekti. Tarihi Yapıda Yaşam, Tarihi Mekanda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması, Esaslı Onarım, Emek Ödülü, Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı, Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü kategorilerinde kültür mirası için her yaştan ve kesimden İzmirlilerin katkısı sergilendi.