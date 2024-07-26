Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı ile Siber Güvenlik Uzmanı İhtiyacı Karşılanıyor - Son Dakika
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Yerel

Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı ile Siber Güvenlik Uzmanı İhtiyacı Karşılanıyor

Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı ile Siber Güvenlik Uzmanı İhtiyacı Karşılanıyor

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından geliştirilen Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı, üniversite öğrencilerinin dijital ve siber güvenlik alanında farkındalıklarını artırmak ve kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla uygulanıyor. Program sayesinde bugüne kadar birçok siber güvenlik yarışmasında başarı elde edilirken, yaklaşık 200 öğrencinin istihdamına katkı sağlanmış ve 7 genç girişim ortaya çıkmıştır. Programın 2024 Dönemi eğitimleri ise 18 ilde 22 farklı üniversiteden 750 öğrenci ile başlamış ve Siber Vatan Bootcamp'e davet edilen 241 öğrenci belirlenmiştir. Bootcamp etkinliği kapsamında ise yaklaşık 120 öğrenci stajyer olarak istihdam edilecektir.

26.07.2024 14:12
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından ulusal stratejiler çerçevesinde üst ölçekli plan ve programlar ile uyumlu şekilde Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı geliştirildi.

Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliğinde, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansları, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Üniversiteler tarafından uygulanıyor. Program kapsamında üniversitede öğrenim gören öğrencilerin dijital ve siber güvenlik teknolojileri alanında farkındalıklarını artırmak, potansiyel yetenekleri tespit edip eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetleri ile kariyer planlamalarına destek olarak ve genç girişimciliğini teşvik ederek siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanıyor. 2019 yılından itibaren uygulanan program kapsamında bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok siber güvenlik yarışmalarında önemli başarılar elde edildi. Yaklaşık 200 öğrencinin istihdamına katkı sağlanmış 7 genç girişim ortaya çıktı.

Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programının 2024 Dönemi eğitimleri Ahiler, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Çukurova, Fırat, Güney Ege, Kuzey Anadolu ve Zafer Kalkınma Ajansı bölgesinde 18 ilde 22 farklı üniversiteden yaklaşık 750 öğrenci ile başlamış ve Haziran ayında tüm gruplarda eğitimler tamamlandı. 4 farklı modülde yaklaşık 180 saat süren teknik eğitimlerin ardından Siber Vatan Programının ikinci bileşeni olan Bootcamp'e katılacak öğrencileri tespit edebilmek amacıyla 14 Haziran 2024 tarihinde 18 ilde aynı anda Bayrağı Yakala (Capture the Flag, CTF) sınavı gerçekleştirildi ve sınavı başarıyla tamamlayan 241 öğrenci Siber Vatan Bootcamp'e davet edildi.

Siber Vatan Programı uygulayan kurumlara ek olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Akdeniz Üniversitesi'nin katkılarıyla Kalkınma Ajansları Siber Vatan Bootcamp etkinliği başladı. Siber Vatan Bootcamp etkinliğine program kapsamında eğitim alan ve yapılan görevlendirmelerle sınavlarda başarılı olan Zonguldak'tan Antalya'ya, Muğla'dan Malatya'ya Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 400 öğrenci katıldı.

Siber Vatan Bootcamp etkinliğinde siber güvenliğin alt temalarında oluşturulan takımlar yaklaşık 80 saat derin ve teknik eğitimler, görev ve uygulamalar, tersine mühendislik çalışmaları, senaryo bazlı tatbikatlar ve yarışmalar gerçekleştirilecek. Siber Vatan Bootcamp etkinliğinde yapılacak eğitim ve uygulamalar sonucunda başarılı olacak yaklaşık 120 öğrenci Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi koordinasyonunda kümeye üye firmalar tarafından stajyer olarak istihdam edilecek.

Bootcamp'te Siber Vatan Vizyon buluşmaları gerçekleştirilecek

27-28 Temmuz 2024 tarihlerinde öğrenciler ile sektör temsilcileri arasında etkileşimi artırmak amacıyla Siber Vatan Vizyon Buluşmaları gerçekleştirilecek. Siber Vatan öğrencileri siber güvenlik ekosistemi aktörleri ile görüş alışverişi yapabilecek, geliştirdikleri projeleri, ürün ve hizmetleri sektör temsilcilerine sunabilecek ve böylece sektörün önde gelen firmalarında staj ve çalışma fırsatı elde edecekler.

Türkiye Yüzyılı Siber Vatan Gençlik Buluşması Yapılacak

28 Temmuz 2024 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın BAK ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan'ın teşrifleriyle Türkiye Yüzyılı Siber Vatan Gençlik Buluşması icra edilecek.

Gençlik Buluşmasında, Milli Teknoloji Hamlesi ışığında yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi süreçlerinde Siber Vatan Programı öğrencilerinin de çeşitli görevler üstlenebileceği, güncel konular ve gençlere düşen ödevler hakkında genel değerlendirmelerin yapılacağı bir söyleşi yapılacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı ile Siber Güvenlik Uzmanı İhtiyacı Karşılanıyor - Son Dakika

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