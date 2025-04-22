Kayseri protokolünden "23 Nisan" mesajları

Kayseri protokolü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Vali Çiçek mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan ve milli iradenin en yüce temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde dönüm noktası olmuştur. Bu anlamlı gün, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin mimarı olarak gördüğü çocuklarımıza armağan ettiği eşsiz bir bayramdır. Çocuklarımız bu güzel vatanın umudu, neşesi ve geleceğidir. Onların gözlerindeki ışıltı, kalplerindeki temiz sevgi ve bitmek tükenmek bilmeyen merakları, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek en değerli hazinemizdir. Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu, eğitimli ve özgür bireyler olarak yetişmesi, bizlerin en büyük gayesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sadece çocuklarımızın değil, tüm milletimizin bayramıdır. Bu anlamlı günde, milli egemenliğimizin önemini bir kez daha idrak ediyor, birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla bakıyoruz. Çocuklarımızın coşkusuna ortak olarak, onların yüzlerindeki gülümsemenin daim olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarına huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile yayımladığı mesajında, çocukların gelişimine yönelik hizmetleri sürdürdüklerini belirterek, "Kayseri'de çocuklarımızın gelişimi için tüm imkanları seferber ediyoruz. Her şey çocuklar için" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç mesajında, "Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan'ı kutluyor, tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105'inci kuruluş yıl dönümünü de tebrik ederek, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıp, ülkenin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden kahraman gazilere şükranlarını sundu.

Başkan Büyükkılıç, mesajında çocukların eğitimi ve gelişimi için önemli projelere imza attıklarını vurgulayarak, "Çocuklarımızın her daim donanımlı ve yetenekli bireyler olarak yetişmesi için gayretlerimiz sürüyor. Kayseri'deki kitap fuarları, bilim merkezleri, kütüphaneler ve sportif faaliyetlerle geleceğimizi şekillendiriyoruz" dedi.

"Tüm imkanları seferber ediyoruz"

Çocukların dijital dünyadaki bağımlılıklarından uzaklaşıp, kitaplarla ve gerçek yaşamla daha fazla bağ kurmalarının onların sağlıklı gelişimi için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, 18-27 Nisan tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen 2'nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne de dikkat çekti. Etkinlikler arasında kitap atölyeleri, oyunlar, imza günleri ve sürpriz etkinliklerin çocukları beklediğini belirten Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'de çocuklarımızın gelişimi için tüm imkanları seferber ediyoruz. Her şey çocuklar için" dedi.

Ayrıca, hayırsever ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kurulan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nun büyük bir ihtiyaca cevap verdiğini ve miniklerin kitapla, müzikle ve kültürle buluşmasına imkan tanıdığını ifade eden Büyükkılıç, "Bu tür yatırımlarımız çocuklarımıza sadece bugünün değil, geleceğin Kayseri'sini inşa etme fırsatını sunuyor" dedi.

Kayseri'de çocuklar için Spor A.Ş., KAYMEK ve Bilim Merkezi gibi birimlerde birçok özel hizmet ve yatırımın devam edeceğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çocukların geleceği için her zaman çalışacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bugün ayrıca Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gündür. Hem bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105'inci kuruluş yıl dönümünü, hem de çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, yavrularımızı sevgiyle kucaklıyorum."

Başkan Palancıoğlu'nun mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik eden Başkan Palancıoğlu, Melikgazi'de çocuklar için birçok proje ve hizmeti hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bayramı olma özelliğini gösteren bu bayramda hakikaten çocuklarımız çok mutlu oluyorlar. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak birçok projeyi çocuklarımız ve gençlerimiz için her zaman hazır bulunduruyoruz. Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. Birçok okulu ve sayısı 15'i geçen kütüphaneleri çocuklarımıza kazandırdık. Çocuklarımız için özel bir projemiz de "Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi". Şu anda tefrişatı tamamlanmak üzere, bir ay içerisinde inşallah açılışını yapacağız ve çocuklarımızın yüzünün güleceği güzel bir proje daha hayata geçmiş olacak. Bir diğer hizmetimiz ise Melikgazi Belediyemize çok yakışan Çocuk Koromuz. Çocuk koromuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel Türk Sanat Musikisi programı ile dinleyicileri ile buluşacak. Ben tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı tebrik ediyorum."

Başkan Yalçın'dan 23 Nisan mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, kalbinden daha geniş bir mekan yoktur" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın; "23 Nisan 1920 tarihi, bugün üzerinde özgürce yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı ve milli egemenliğin ilan edildiği önemli bir gündür. Aynı zamanda çocuklara armağan edilmiş en özel bayram günüdür. Millet olarak tarihimizin önemli dönüm noktalarını çocuklarımıza öğretmeli, onları her zorluk karşısında milli mücadeledeki ruh gibi bir bütün halinde hareket etmelerini sağlamalıyız. Onlar sayesinde ülkemizin yarınlarına umutla bakıyoruz. Bu vesile ile hem TBMM'nin kuruluşunun 105. yılını hem de bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, kalbinden daha geniş bir mekan yoktur. Hepsinin gönlünden ve gözlerinden öpüyorum. İnşallah Gazze'deki masum ve mazlum çocuklar da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşur ve bayram gibi günler geçirirler" ifadelerine yer verdi.

Altun'dan 23 Nisan mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920, milletinin iradesinin temsil edildiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarihimizin en önemli tarihlerindendir. 'Bir milletin çocukları, o milletin geleceğidir. Çocuklarımıza sahip çıkalım.' sözü ile çocuklara olan güvenini ve sevgisini gösteren Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1929 tarihinde ise bu şanlı zaferi çocuklara bir bayram olarak armağan etmiştir. Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile milletimizin iradesinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıldönümünü kutlamanın gururunu ve sevincini hep birlikte yaşamaktayız."

OSB Başkanı Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yayınladığı mesajıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Başkan Yalçın mesajında; "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Aziz Milletimizin ve geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum" dedi. Başkan Yalçın mesajını şöyle sürdürdü:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün TBMM'nin açıldığı günü bayram olarak çocuklara armağan etmesi, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza verdiği değeri, inancı ve güveni göstermektedir. Dünyadaki tek çocuk bayramı olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlandığı 23 Nisan, aynı zamanda dünyadaki sevgi, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendiği gündür. Çocuklarımızdan beklentimiz; tarihini iyi bilen, insana değer veren, milli ve manevi değerleri önemseyen, yeniliklere açık kuşaklar olarak yetişmelerini görmektir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, dünyanın bütün çocuklarına mutluluk getirmesi temennisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gönülden kutluyorum."

Çolakbayrakdar: ""23 Nisan, tüm dünya çocuklarına barış ve umut getirsin""

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte Kocasinan Akademi çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterilerine katıldı. Çocukların, geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "23 Nisan, tüm dünya çocuklarına barış ve umut getirsin "dedi.

Kocasinan Akademi Mimarsinan Tesisi'nde çocuklarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, miniklerin hazırladığı gösterileri izledi ve onları tek tek tebrik etti. Çocukların gelişimine yönelik yapılan çalışmalara dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları söyledi: "Bütün gayretimiz, güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi şartlarda yetişebilmesi içindir. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Yavrularımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız; yavrularımızın hedeflerine ulaşması ve donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaktır. Bu süreçte evde kalarak büyük bir duyarlılık gösteren sevgili çocuklarımızla birlikte inşallah güzel günlere sağlıkla ulaşacağız. Hizmetlerimizle yarınlarımız daha aydınlık olacak."

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bu özel günün tüm dünya çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 105. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." diyerek noktaladı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşatmak için Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu'nda da bir dizi etkinlik düzenleyecek. Müzik ve koro konserleri, çocuk tiyatrosu ve çeşitli sahne gösterilerinin yer alacağı etkinlikler saat 09.30'da başlayacak. Öğrenciler ve aileleri, bayramın neşesini hep birlikte yaşayacak. - KAYSERİ