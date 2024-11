KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Samsun'da... Tatar: "Kktc, Türk Dünyasına Çok Şeyler Katabilecek Bir Potansiyele Sahiptir"

Yerel

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi etkinliğe katılmak ve konuşma yapmak için Samsun'a geldi. Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti toprağıyla, deniz yetki alanlarıyla, hava sahasıyla artık tüm Türk dünyasına çok şeyler katabilecek bir potansiyele sahiptir. Tabii ki biz Kıbrıs Türklerinin vatanıdır, toprağıdır, özgürlüğüdür, bağımsızlığıdır, onurudur ve millete yakışır bir şekilde oradaki varlığımızı sürdürmek elbette bizlere düşen hepimizin vatan görevlidir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazisi Musa Sarı'nın cenazesine katıldı. Ardından Valilik ziyareti, belediye ziyareti gerçekleştirdi. Tatar, Samsun Valiliği'nde düzenlediği basın toplantısında, şunları söyledi:

"Samsun'un genelinde hepimiz için fevkalade Türkiye Cumhuriyeti'nin kadim bir şehri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal ve Kurtuluş Savaşları öncesinde Bandırma Vapuruyla üç günlük yolculuğuyla Samsun'a çıkması burada istiklal savaşı için yaptığı hazırlıklar ve ondan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte tabi ki istiklal ve istikbalimiz için, mücadelemiz için, bağımsızlığımız için, hürriyetimiz için tüm kalbiyle ana vatanda, Türkiye'de, Anadolu'daki gelişmeleri yakından o zamanın iletişim sıkıntılarına rağmen her türlü duygusallığıyla buradaki gelişimleri takip eden Kıbrıs Türk halkı o zaman İngiliz sömürge yönetimi döneminde kendi istikbali ve istikbali için milletinin onuru için şehitler vermiş, bedeller ödemiş, göçler yaşamış ama hep direnmiş, hiç yıkılmamış, hiç pes etmemiş. Her zaman ana vatana Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı Devleti'nin devamı, 1878'de Osmanlı Devleti'nin Ruslardan ayrılmasından sonraki süreçte hep Türkiye'nin istikbali ve istiklali için duasını etmiş, her türlü fedakarlığı yapmıştır.

"Artık Kıbrıs'ta federasyon meselesi kapanmıştır"

Şimdi bugün baktığımızda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümündeyiz. Büyük bir coşkuyla 50. yıl dönümü kutladık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin göz bebeği şeklinde ifadesi ve zaten hepinizin de bildiği gibi gelişmelere bakıldığında artık Kıbrıs'a yeni bir siyaset izlenmektedir. Benim 4 yılı tamamladığım Cumhurbaşkanlığımda Türkiye'nin desteğiyle sunduğumuz yeni siyasetimiz. Artık Kıbrıs'ta federasyon meselesi kapanmıştır. Yani Kıbrıs'la Rumlarla bir ortaklık cumhuriyeti artık hiçbir anlamı kalmamıştır. Bütün fırsatlar yitirilmiştir, tüketilmiştir.

"Sabah kalktığınızda Torosları görürsünüz"

İki devletli çözüm de kuzeyinde yani adanın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türklerinin kendi devleti ve bağımsızlığının, özgürlüğünün, hürriyetinin bir sembolü olarak oradaki Kıbrıs Türk halkının özden gelen yani uluslararası anlaşmalarına kaynaklanan ve oradaki 500 yıllık tarihiyle, geçmişiyle, verdiği mücadeleleriyle ayrı bir halk olarak kendi geleceğini tayin etme hakkıyla Kıbrıs Türk halkı artık bu yolu kendi devletiyle yürüyebileceğini ve Doğu Akdeniz'deki jeopolitik, jeostratejik güvenlik meselelerine ve gelişmelerine baktığımızda artık zaten bunun böyle olması gerektiğini göstermiştir. Türkiye'den o kadar yakın ki sabah kalktığınızda Torosları görürsünüz, Türkiye'den baktığınızda Beşparmakları görürsünüz. Adeta bir Türk yeri olarak ve artık bütün askeri ve enerji boyutuyla ekonomik süreçlere baktığımızda, biz hep işte ana vatan Türkiye Cumhuriyeti, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve mavi vatan ki o bölgelerdeki Akdeniz'deki hakkımıza baktığımızda hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 2 bin kilometrelik İskenderun'dan Ege Adası'na kadar sahil şeridiyle ki o bölgede Akdeniz'de en uzun sahil şeridi Türkiye Cumhuriyeti'nindir.

"Türk dünyasına çok şeyler katabilecek bir potansiyele sahiptir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti toprağıyla, deniz yetki alanlarıyla, hava sahasıyla artık tüm Türk dünyasına çok şeyler katabilecek bir potansiyele sahiptir. Bugün Orta Asya'da, Azerbaycan'dan, Kafkasya'dan, Anadolu'ya ama Akdeniz'e açılan bir pencereyle Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti bir serhat vatandır. Oradaki hakkımızın, hukukumuzun teminatıdır, bekçisidir. ve tabii ki biz Kıbrıs Türklerinin vatanıdır, toprağıdır, özgürlüğüdür, bağımsızlığıdır, onurudur ve millete yakışır bir şekilde oradaki varlığımızı sürdürmek elbette bizlere düşen hepimizin vatan görevlidir."