Koruma Altındaki Çocukların Baykar Ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığa bağlı çocuk bakım kuruluşlarında kalan 63 çocukla, T3 Vakfı'nın "Yükselen Yıldız" programı kapsamında, İstanbul'daki Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Göktaş, aralarında TEKNOFEST finalistlerinin de yer aldığı Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, Mersin, Siirt, Şanlıurfa ve Yozgat'tan gelen çocuklarla, Türkiye'nin savunma sanayiindeki öncü çalışmalarını yerinde gözlemledi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın eşlik ettiği ziyarette, çocuklar, İHA ve SİHA üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu, Baykar'ın geçmişten bugüne uzanan teknoloji yolculuğu hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen soru-cevap etkinliğinde ise çocuklar Bayraktar'a merak ettikleri soruları yöneltti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından şu değerlendirmelerde bulundu:

"T3 Vakfı'nın "Yükselen Yıldız" programı kapsamında, aralarında TEKNOFEST finalistlerinin de yer aldığı koruma altındaki çocuklarımızla birlikte Baykar Teknoloji tesislerini ziyaret ettik. Teknolojiye ilgi duyan çocuklarımız, Türkiye'nin savunma sanayisindeki öncü çalışmalarını yakından gözlemleme fırsatı buldu, insansız hava araçlarının üretim süreçlerini yerinde incelediler. Geleceğin mühendisleri ve bilim insanları olma yolunda çocuklarımıza ilham veren bu değerli etkinlik için T3 Vakfı'na, Baykar Teknoloji'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Koruma altındaki çocukların TEKNOFEST yolculuğu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, koruma ve bakım altında bulunan çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak, potansiyelini gerçekleştirebilen, teknolojik gelişmelere ilgili ve farkındalık sahibi güçlü bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için akademik, sosyal, kültürel alanlarda gelişimlerini destekleyici çalışmalar yürütülüyor.

Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ndeki çocuklar, 2022'de başladıkları teknik çalışmalarla 2023'te ilk kez TEKNOFEST'e katılmış, 2024'te ise İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisinde finale kalarak, Mersin'de düzenlenen yarışmada 12. olarak önemli bir başarıya imza atmışlardı.

2025'te de TEKNOFEST KKTC'de de İstanbul ve Ankara'dan giden çocuklar, İnsansız Su Altı Aracı' ve doğa dostu 'Tarla Faresi' projelerini tanıtmıştı. - ANKARA