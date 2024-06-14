Kurban Bayramı boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak - Son Dakika
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Yerel

Kurban Bayramı boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak

Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Kurban Bayramı süresince hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. Ülke genelinde Cuma günü yağışlar beklenirken, Trakya'da kuvvetli yağışlar ve fırtına şeklinde rüzgarlar görülebileceği uyarısında bulundu. Bayramın ilk günlerinde kuzey doğu kesimlerde yağışlar devam edecek. Tatil süresince Akdeniz ve Ege kıyılarında yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceği belirtildi.

14.06.2024 18:01
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Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Kurban Bayram'ı boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin tahmin edildiğini söyledi.

Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Kurban Bayramı süresi boyunca ülke genelindeki hava durumuna ilişkin bilgi verdi. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Tekin, "Cuma günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde yağışları göreceğiz. Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesini tahmin etmekteyiz. Cuma günü akşam saatlerine kadar Trakya'da yağışlar kuvvetli olacak. Bununla birlikte Cuma günü akşam saatlerine kadar Marmara'nın güneyi İç Ege Göller yöresi ve Eskişehir çevrelerinde rüzgar güney ve güney batıda yönlerden fırtına şeklinde esecek. Saatte hızın 80 kilometre/saate çıkabilecek. Vatandaşların tedbirli olmalarını istemekteyiz" dedi.

Arefe günü yurdun kuzey kesimlerinde yağışların görüleceğini kaydeden Tekin. özellikle Batı Karadeniz Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Erzurum ve Erzincan çevrelerinde sağanak ve sağanak gök gürültülü yağışların görüleceğini ifade etti. Cuma günü akşam saatlerinden Cumartesi günü akşam saatlerine kadar Düzce Zonguldak Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağışlar görüleceğini söyleyen Tekin, "Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını yıldırım yerel dolu yağışı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı. Bayramın 1. ve 2. günü ülkemizin kuzey doğu kesimlerinde yağışlar görülecek. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda bayramın 3. ve 4. Günü ise Karadeniz'in iç kesimlerinde ve İç Ege'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta hava sıcaklığının Batı kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ile 12 derece üzerinde seyrettiğini hatırlatan Tekin, "Hafta sonu yağışla birlikte hava sıcaklığı ülkemizde biraz düşecek. Bayram süresi boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini tahmin etmekteyiz. Arefe günü Karadeniz'de, batı ve kuzey batı yönlerden fırtına esecek. Yer yer saatte hızını 75 km/saate çıkarabilir. Denizcilerin fırtınaya karşı tedbirli olması istemekteyiz" dedi.

Ankara, İzmir ve İstanbul özelinde hava durumuna ilişkin bilgi veren Tekin, "Ankara'da Arefe dahil bayram süresi boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Başkent'te arefe günü hava sıcaklığı 29 derece iken bayramın 4. Günün 33 34 derecelere kadar yükselecek. İstanbul'da ise Arefe ve bayram süresi boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 27 ile 30 derece arasında olacak. İzmir'e baktığımızda Arefe günü ve bayram süresi boyunca çok az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 33 ile 37 derece arasında seyredecek" şeklinde konuştu.

Tatil süresi boyunca Akdeniz ve Ege kıyı kesimlerinde yağış beklenmediğini dile getiren Tekin, Ege Denizi'nde deniz suyu sıcaklığının 24 ile 26 Akdeniz'de ise 27 ile 29 derece arasında olacağını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı boyunca hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak - Son Dakika

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