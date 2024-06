Kurban Bayramı'nda Gaziantep'teki Kasap Dükkanları Yoğunluk Yaşadı

Yerel

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, etlerini kıyma, kuşbaşı veya pirzola olarak hazırlatmak isteyen vatandaşlar, Gaziantep'teki kasap dükkanlarına akın etti.

Evlerinde et çekme makinesi bulunmayan ve bayramda kesilen kurbanlıklarını farklı şekillerde işlemek isteyen vatandaşlar, kasaplarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar sadece birkaç kilo etle kasap dükkanlarının yolunu tutarken, bazıları ise onlarca kiloyu makineden geçirerek hazır hale getirdi. Kasaplar, bu yoğun talebi karşılamak için ekstra mesai yaparak, vatandaşların bayram sofralarını zenginleştirecek et ürünlerini hazırladı.

Gaziantep'te Şekeroğlu Mahallesi'nde 3'üncü kuşak olarak 57 yıldır kasap ustalığı yapan Servet İçtenesi, bayram dolayısıyla yoğun mesai yaptıkları söyledi.

"Talep her bayram olduğu gibi yoğun"

Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun mesai yaptıklarını belirten İçtenesi, "Kurban kesildikten sonra etleri kasaba götürmek bir gelenektir. Etler bize getirilir. Soyulur, çekilir ve paketlenip müşteriye teslim edilir. Müşterinin isteğine göre çeşitlere ayırırız. Biz her bayram olduğu gibi bu bayramda çalıştık. Bayramın 1'inci ve 2'nci gününde kurban kestik. Bugünde kıyma, kuşbaşı veya pirzola olarak hazırlıyoruz. Talep her bayram olduğu gibi yoğun. Müşterileri sıraya koyuyoruz. Talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Kıymayı çekimizin fiyatı 20 TL. But parçalanması ise 150 TL'dir" dedi.

"Etlerimiz burada paketleniyor"

Kurban etlerini kıyma ve kuşbaşı yaptırmaya getirdiğini söyleyen vatandaş Selim İzci, "Etlerimizi getirdik kasaba. Sıra çok olduğu için buraya bırakıyoruz. Usta bize hazır olunca haber verecek. Bizde gelip etlerimizi alacağız. Etlerimiz burada paketleniyor. Bizim için büyük bir avantaj oluyor. Bu durumdan çok memnunuz" diye konuştu. - GAZİANTEP