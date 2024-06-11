9 günlük Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala vatandaşlar otogarlara akın etti - Son Dakika
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Yerel

9 günlük Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala vatandaşlar otogarlara akın etti

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gidişten çok geliş hareketliliği yaşanmaya başladı. Vatandaşlar, tatil beldelerine veya il ve ilçelere gitmek için planlar yapıyor. Otogarlarda yoğunluk yaşanırken, otobüslerin yarısı dolu olarak çıkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, emekliler için indirim denetimleri gerçekleştiriyor. Ek seferler düzenlenerek şehir dışından gelen yolculara da hizmet veriliyor.

11.06.2024 12:50
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9 günlük Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala vatandaşlar, otogarların yolunu tuttu. Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gidişten çok geliş hareketliliği yaşanmaya başladı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, kimisi tatil beldelerine, kimisi de il ve ilçelerine gitmek için planlar yaptı. Birçok şehirde başta otogarlar olmak üzere seyahatte yoğunluk başladı.

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise gidişten çok geliş yoğunluğu yaşandığı belirtildi. Kentte bir otobüs firmasının müdürü Yahya Akar, sefer dönüşlerinde yoğunluk olduğunu, gidişlerde ise otobüslerin yarısının dolu olarak çıktığını söyledi.

Akar, "Şu an otogarlarda bir yoğunluk gözüküyor ama ona aldanmayalım. Kentten gidişlerde maalesef bir yoğunluk yok. Ama her bayram önce Diyarbakır'a gelişlerde yoğunluk yaşanıyor. Buradan gidişler tekrar bayram sonrası oluyor. Şu an dediğim gibi kente gelişlerde bayağı bir yoğunluk var. Diyarbakır'dan çıkan yolcu otobüslerimizin hemen hemen hepsi yarım kapasiteyle çıkıyor. Yoğunluğumuzu bayram sonrasına bıraktık" dedi.

Bakanlık, emeklilerin indirimi için sıkı denetime başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından otogarlarda denetim gerçekleştirildiğini ifade eden Akar, "Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından emekliler için yüzde 20 indirim kararı alınmıştı. Şimdi de Bakanlığa ait personeller tarafından yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirmeye başladılar. Bayram öncesi ve bayram sonrası olmak üzere iki kademeli denetim gerçekleştiriyor. Aynı zamanda fiyat istikrarı ile ilgili de denetim yapıyorlar. Biz de elimizden geldiğince kendilerine yardımcı olmaya çalıştık" ifadelerinde bulundu.

Akar, son olarak şunları kaydetti:

"9 günlük bayram tatili dolayısıyla ek seferler düzenliyoruz. Ama dediğim gibi şehir dışından buraya yolcu getirmede sıkıntı yaşanmaması için buradan biz de ek sefer ekledik. Buradan giden araçlar yarı dolu giderken, şehir dışından dolu olarak geliyor."

Diyarbakır'dan tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine giden Baran Bilmez (18), "Arkadaşlarımla Muğla'nın Bodrum ilçesine gidiyoruz. Buralar yaz aylarında çok sıcak olduğu için artık buradan kaçmak istiyoruz. En azından bayram tatilini de Bodrum'da geçireceğiz. Artık gezmemiz lazım" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 9 günlük Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala vatandaşlar otogarlara akın etti - Son Dakika

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