Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Yeni Dönem Manifestosunu Açıkladı: Manisa'da Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak

Yerel

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yeni dönem manifestosunu açıkladı. Manisa'da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını belirten Zeyrek, adil yönetim ve eşit hizmet anlayışını 25 başlıkta anlattı. "Manisa İçin" markasını da tanıtan Zeyrek, Manisalılara kentin geleceğinde söz sahibi olmaları için çağrıda bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Manisa İçin" kampanyası tanıtımı ile kente dair yeni dönem manifestosunu açıkladı. Manisa'da bir otelde gerçekleşen toplantıda "Manisa'mız için önemli bir güne tanıklık ediyoruz. Haberlerde ve belgesel metinlerinde çokça duyduğumuz bir cümle bizim için çok daha anlamlı olacak; artık Manisa için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Zeyrek, Manisa'da hayata geçecek yeni dönem paradigmasını paylaştı.

Zeyrek, "Son 1 yıldır Manisa'mızda başlayan ve ülkemize yayılan bir değişime tanıklık ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığı seçimleriyle başlayan ve büyük kurultayımızla yükselen değişim ateşi, en nihayetinde 31 Mart 2024 yerel seçimleriyle doruğa çıktı. Manisa'mızın öz evladı, ikinci yüz yılın ilk lideri Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde hayata geçirdiğimiz, 'Türkiye İttifakı' en çok Manisa'mızda vücut buldu. Huzurlarınızda, Türkiye ittifakını kurmamıza destek veren, katkı sağlayan, ortak olan her bir hemşehrime bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

"En temel unsurlar, en temel pratikler yoktu"

Yerel seçimler sonrası nasıl bir belediye devraldığını aktararak sözlerini sürdüren Zeyrek, "Bu kentte doğmuş, bu kentte büyümüş, bu kentte evlenmiş, bu kentte iş, AŞ ve evlat sahibi olmuş, yine bu kentte yaşamını tamamlamak isteyen bir komşunuz olarak ben de sizin gibi belediye hizmetlerinden memnun değildim. Bu memnuniyetsizlik beni sorumluluk ve görev almaya itti. Bu önemli göreve talip olduğumda; sanıyordum ki, bir belediye aklı var! Sanıyordum ki, belediyenin çalışan bir işleyiş mekanizması var. Sanıyordum ki, bu belediye eksik de olsa, hatalı da yapsa, zayıf da kalsa bir yönetim aklı var. Sanıyordum ki, çoğunluğu çıkar ilişkilerine de dayansa, bu belediyenin bilimsel verileri, kentin tüm envanterlerini içeren bir hafızası var. Sanıyordum ki, arada kopukluk dahi olsa, bu belediyenin yönetimi ile çalışanlarının, çalışanlar ile halkın bir bağı var. Üzülerek söylemeliyim ki tüm bunların hiçbiri yoktu. Birlikte yönetim üzerine inşa edilen yerel yönetimlerin, yarışan kentlerin olduğu bu yüzyılda en temel unsurlar, en temel pratikler yoktu. Göreve geldiğimiz günden bugüne, aradan geçen sürede açıkçası bizi en şaşırtan, 'bu kadar da olmaz' dedirten konu işte bu yoklar hiyerarşisi oldu" diye konuştu.

"Hastalıklı bakış açısını temelden reddediyoruz ve değiştirmeye kararlıyız"

Önceki dönem üzerinden konuşmasını sürdüren Zeyrek, "Önceki dönem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kendi yönetim kadrosuyla bir bağı yoktu. Çok dar bir kadro ile bu devasa belediyeyi, kendi istediği gibi yönetiyordu. Başkanın alt kademesi, yani genel sekreter ve yardımcılarının daire başkanlarıyla, daire başkanlarının müdürlerle, müdürlerin personelle bağı, personelin de vatandaşla bir ilişkisinin ne yazık ki olmadığını gördük. Öyle ki, başkanı askeri tören misali karşılamalar, başkanlık katını kapatmalar, yönetim odalarına yaklaştırmamalar, personelle aynı ortamda bırakın bulunmayı, bir selamı bile esirgemeler. Belediye hizmet binalarında, personele bir damla suyu bile çok görmeler, halka yapılan hizmetleri lütuf gibi sunmalar halkın vergileriyle o görevde olanların, halka tepeden bakmaları ve daha niceleri işte bugün size değiştireceğimizi söylediğimiz paradigmanın temelini bu yaklaşım oluşturuyor. Biz kapılarını halka kapatan bir tutumu, 'ben yaptım oldu' anlayışını, sadece ben bilirim, kimseye de hesap vermem türü hastalıklı bakış açısını temelden reddediyoruz ve değiştirmeye kararlıyız. Yöneten ve yönetilen kavramları artık Manisa'mda yok ve olmayacak" dedi.

"Her bir yurttaşımızın hak ettiği hizmeti sunacağız"

"Özgürlük, eşitlik, adalet ve dayanışma temellerine oturan sosyal demokrat ve halkçı bir belediye anlayışımız olacak" diyerek sözlerini sürdüren Zeyrek, şunları kaydetti:

"Sosyal demokrat, halkçı belediyeciliğimizin merkezinde adil yönetim, eşit hizmet anlayışı var. Öncelikle kendi içinde iletişimi güçlü, yönetim kadrosundan her kademede çalışanına kadar, tüm personelin kendini değerli hissettiği bir belediye olacağız. Çalışanlarıyla sürekli iletişim halinde, aynı sofrayı paylaşan, sorunları tartışan, çözümleri birlikte üreten, çalışanların liyakat esasıyla belirlendiği bir belediye olacağız. Halka yaklaşımda nezaketi, saygıyı, sevgiyi, hoşgörüyü ve empatiyi asla unutmayan bir belediye olacağız. Halkın muhataplığını bir saniye dahi aklımızdan çıkarmadan, gelen soru, şikayet, öneri ve talepleri anında cevaplayan, bunlara dair fikir-i takibi yaparak vatandaşa en hızlı şekilde geri dönen, gerekirse hatasını kabul eden ve özür dilemekten çekinmeyen bir belediye olacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de her fırsatta dile getirdiği gibi bize oy veren, vermeyen ayrımı yapmadan herkese, her kesime adil ve eşit hizmet götüreceğiz. Soma'dan Selendi'ye, Şehzadeler'den Saruhanlı'ya, Akhisar'dan Demirci'ye her bir yurttaşımızın hak ettiği hizmeti sunacağız. Sesini duyuramayanların da hizmetlere erişimini sağlayacağız. Belediyeciliği bir avuç seçkinin rant kapısı olarak değil, tüm Manisalıların hak ettiği hizmeti aldığı, halkın refahı ve huzurunu düşünen bir kurum olarak göreceğiz.

"Tüm canlılarla barışık, güvenli bir kent için çalışacağız"

Kapalı, ulaşılamayan, hesap vermeyen bir belediyecilik değil, 7/24 ulaşılabilir, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışta olacağız. İçerde, dışarıda, masa başında ya da sahada aktif olarak çalışan birimlerimizle, 24 saat hizmet veren çağrı merkezlerimizle 'yaşayan2 bir belediye olacağız. İnsan onuruna yaraşır, tüm canlılarla barışık, güvenli bir kent için çalışacağız. Yoksulluk ve yoksunlukla kaynağında mücadele eden, kırılgan grupların, dezavantajlı kesimlerin imdadına koşan, imkanları oranında, ihtiyaçlarını karşılayan bir belediye olacağız. Halkçı belediyecilik anlayışıyla; dayanışmayı, kalkınmayı ve refahı hedef alan bir belediye olacağız. Doğayla barışık, çevreyle uyumlu, iklim değişikliğini bir an dahi unutmadan; Manisa'mızın doğal kaynaklarını israf etmeyen, bu kaynakları kullanırken koruyan, gelecek nesillere aktarmayı ödev edinen bir belediye olacağız. Her türlü afete dayanıklı, dirençli, sürdürülebilir ve krizlerle başa çıkabilen bir Manisa için her türlü altyapıyı kuran, yapılandıran belediye olacağız. Kentsel dönüşüm ve afetlerde insanı, çevreyi ve doğayı önceleyen, rantı değil kamu yararını düşünen, sadece bugünü değil geleceğin Manisa'sını planlayan bir belediye olacağız. Bilimsel bilgiyi kullanan, yenilikleri takip eden, akıllı teknolojileri halkın yararı için düşünen bir belediye olacağız. Ulaşım ve altyapı sorunları başta olmak üzere, kente dair temel sorunları çözerken ortak aklı benimseyen, halka soran, birlikte karar alan bir belediye olacağız. Kentin tüm aktörlerini bir masaya toplayan, birleştirici, ortak çalışma kültürünü kente yayan bir belediye olacağız. Ortak masayı kurarken, başta valilik, kaymakamlıklar, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve Kent Konseyleri olmak üzere Manisa'mızdaki her bir kurumla, kuruluşla birlikte çalışmaya açık bir belediye olacağız.

"Belediyeyi eril dilden kurtaracağız"

Başta tarih ve kültür olmak üzere, kentin değerlerini koruyan, zengin mirasa sahip çıkan, onları kente katkı sağlayacak şekilde tanıtan bir belediye olacağız. Yeni fikirlere açık, inovasyonu etkin kullanan, yaratıcılığı merkeze alan bir belediye olacağız. Aktif yurttaşlığı önemseyen, katılımcılığı merkeze alan, ortak akıl masalarını sorunların çözümünde 'olmazsa olmaz' kabul eden bir belediye olacağız. Belediyeyi eril dilden kurtaracağız. Kadınların hayatın her alanında daha çok görünür, karar alma mekanizmalarında daha aktif olduğu, cinsiyetçi yaklaşımdan uzak bir anlayışta olacağız. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve eşit katılımcılığı önce belediyemizde sonra tüm Manisa'mızda hayata geçireceğiz. Üretimi, üreticiyi hayatın merkezine koyan, hayati önemdeki üretimlerin sürmesi için üreticinin ayakta kalması gerektiğini bilen, üretim sorunlarını kendisine dert edinen, bu sorunların çözümü için sorumluluk alan bir belediye olacağız. Manisa'mızın marka değeri için projeler üreten, ulusal ve uluslararası alanlarda bu değeri tanıtmak, bilinirliği artırmak, geleceğe dair güçlü vizyon ortaya koymak için paydaşlarla çalışan bir belediye olacağız.

"Manisalı hemşehrilerimin mutluluğu çalışan bir belediye olacağız"

Yoksul, engelli, yaşlı başta olmak üzere, dezavantajlı kesimlere insan onuruna yaraşır şekilde yaklaşan, Sosyal adaleti sağlayacak çalışmalar yapan bir belediye olacağız. Başta genç ve kadın işsizler olmak üzere, kent işsizliğini temel sorun olarak gören, bu büyük sorunun yarattığı tahribatları gidermek için çalışan bir belediye olacağız. Çocuk dostu bir belediye kuracağız. Çocuklara dair proje geliştirirken, hizmet üretirken, kapsayıcı, eşitlikçi, çocukların düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri ortamlar yaratma çabasında olacağız. Çocukların duygusal, fiziksel ve bilişsel gelişimini düşünecek, 'çocuk haklarını' merkeze alacağız. Bildiğiniz gibi, belediyelerin en önemli sac ayağı, bütçe oluşturmak. Katılımcı, çoğulcu demokrasinin en önemli göstergelerinden biri olan bütçe yapım süreçlerine de halkımızın katılımını istiyoruz. Proje üretirken, yatırım yaparken halkın talep ve beklentilerini esas alacağız. Halka hesap vermek, temel ilkemiz olacak. Emeklisi, işçisi, memuru, esnafı, sanayicisi, çiftçisi, öğrencisi kısacası tüm Manisalı hemşerilerimin mutluluğu, refahı ve huzuru için çalışan bir belediye olacağız."

Manisalılara çağrıda bulundu, "Manisa İçin" markasını anlattı

Manisa'da yaşayan vatandaşlara da kentin geleceğinde söz sahibi olmaları için çağrıda da bulunan Zeyrek, "Manisa'mız için hep birlikte çalışalım" dedi. Zeyrek, Manisa'da hayata geçirilecek belediyecilik vizyonunun yüzü olacak "Manisa İçin" markasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Manisa için, her daim bir eyleme yönelme durumunda olan bir cümle. Bu sebeple bitmeyecek olan bir dinamizmi içinde taşıyor. 17 ilçemizde, dört koldan gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz çalışmaların amacını belirtiyor. Belediyemizle vatandaşlarımız arasındaki eksik kalan bağı kuruyor. Değişimin, gençliğin, bereketli topraklarımızın, doğamızın, hepimizin renklerini içinde barındırıyor. Çok renkli, kurgusuyla hemşehrilerimize sesleniyor. Markamızda görmüş olduğunuz kırmızı, ana rengimiz. Daha hareketli, daha canlı, dinamik ve kararlı bir belediyeciliği temsil ediyor. Manisa İçin, "daima ileri" düsturunu taşıyor. O yüzden söylemin sonunda görmüş olduğunuz oklar ileriyi, geleceği, hayata geçirdiğimiz icraatları ve sıradaki icraatlara geçişi anlatıyor. Okların renkli olması belediyemizin her kulvarda çalıştığını gösteriyor. Yeşil, eşit ve insan odaklı icraatlarımızı temsil ediyor. Bereketin, cömertliğin, uyumun rengi olarak logomuzda yerini alıyor. Mavi, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ilkelerini temsil ediyor. Belediye vatandaşın amiri değil, hizmetkarıdır. Halk için çalışır, halka hizmet eder. Mavi, güvenin ve süküneti temsil ediyor. Turuncu, hepimizi yansıtıyor. Gençliğin enerjisini de içinde barındırıyor. Hayata geçireceğimiz her icraat son noktada Manisalılar için olacak, uzun yıllar Manisa'ya fayda sağlayacak. Modern, dinamik, atak bir belediyecilik anlayışının, dinleyen, gülümseyen, sorun çözen yaklaşımın temsilcisi olacak sloganımız ve markamız, birimlerimiz tarafından da kullanılacak, sokaklarda ve belediyemizde sizlerle iletişimimiz bir parçası olacak."

"Manisa'mızda onlarca yıldır oluşmuş bir ezberi bozacak"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sözlerinin sonunda ise "Yeni dönem manifestomuz, Manisa'mızda onlarca yıldır oluşmuş bir ezberi bozacak, yeni bir soluk ve heyecan yaratacak. Bizi saran ve bize güç veren bu heyecanın hedefinde; halkın belediyeyi sahiplenmesi, kent yönetiminde ve geleceğinde söz sahibi olması, kendisini kente dair sorumlu hissetmesi ve kenti koruyup kollaması var. Belediye çalışanlarının da, 7'den 77'ye her yurttaşa karşı sorumluluk duyduğu, her kesime adil ve eşit hizmet götürme bilincinde ve hassasiyetinde olduğu, kentin doğasına, kültürüne, kentte yaşayan tüm canlılara saygı duyduğu bir yaklaşım var. Hz. Mevlana'nın söylediği gibi; dün, dünde kaldı cancağızım. Artık yeni şeyler söylemek lazım. Hep birlikte yeni şeyler söylemek üzere, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.