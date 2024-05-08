Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Marmara Belediye Birliği Başkanı Seçildi

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Marmara Belediye Birliği'nin genel kurulunda oybirliğiyle Birlik Başkanlığına seçildi.

Marmara Belediye Birliği Meclis Toplantısı'nın 2024 yılı olağan birinci toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya, Marmara Bölgesi'ndeki büyükşehir belediye başkanları, İl belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Divan Başkanlığına Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün seçildiği toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey oy birliğiyle Marmara Belediye Birliği Başkanı olarak seçildi. Meclis'te ayrıca Birinci Başkanvekilliğine Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İkinci Başkanvekilliğine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir oybirliğiyle seçildi.

Meclis Toplantısının açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, zor bir 5 sene geçirdiklerini, birlik ve beraberlik içerisinde güzel işlere imza attıklarını söyledi. Marmara Belediyeler Birliği'nin güçlü bir kurumsal kapasite oluşturduğunu belirten Büyükakın, bu güne kadar yapılan çalışmalara katkı sunan herkese teşekkür ederek yeni dönemde görev alacak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ve ekibine başarılar diledi.

Toplantıya ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, büyük emeklerle oluşturulan Marmara Belediyeler Birliği'ni önemsediğini ifade etti. Marmara Bölgesi'nin Türkiye'nin 9'da birinden bile küçük olduğunu ancak Türkiye'de yaşayan her 3 vatandaştan birinin Marmara Bölgesi'nde yaşadığını dile getiren İmamoğlu, "Bunun sorumluğu olduğu kadar sorunları da var. Sorunların çözümü de bireysel marifetle ya da bir ilçenin, şehrin marifetiyle mümkün değildir. Bu manada Marmara Belediyeler Birliği'nin oluşturduğu çatıyı önemsiyorum. Buradaki çalışmalar çok kıymetli. Bu zamana kadar emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. Yeni dönem için ortak bir şekilde aday gösterilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e de başarılar diliyorum" dedi.

"Çok önemli görevler üstleneceğiz"

Yeni dönemde görev alacak tüm başkanlara başarılar dileyen Marmara Belediye Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bundan sonra hep beraber birliği daha ileriye taşımak ve şehirlere katkı sunmak için çalışacaklarını söyledi. Marmara Belediyeler Birliği'nin Marmara Bölgesindeki belediyelerin ortak çalışmalarda bulunması ve dayanışması için ortak bir zemin olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Birliğimiz, Marmara Bölgesinin güvenliğine, kentsel dayanaklılığına, afet riskine karşı sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi için yeni yaklaşımlar sunmalı ve projeler geliştirmelidir. Ayrıca kentsel dönüşüm politikalarında 'insan odaklı' ve 'bütüncül plan' anlayışını bölgesel çalışmalarında ve işbirliklerinde ortaya koymalıdır. Böylece birbirini destekleyen ve besleyen kent yönetimlerinin oluşturulmasına, bölgenin güçlenmesine vesile olacaktır. Marmara denizi hepimizin ortak değeridir. Marmara'da 2021 yılında yaşanan müsilaj sorunu aslında bilim insanlarınca 2007 yılından itibaren biliniyordu. Bu konuda yapılması gerekenler Marmara Denizini Koruma Eylem Planı ile ortaya konmuştur. Önümüzdeki dönem hem ekonomik kriz hem de birikmiş sorunlarımızın karmaşıklığı içinde geçecek. Çok zor bir dönemde belediyeler olarak çok önemli görevler üstleneceğiz. Bu nedenle Türkiye Belediyeler Birliği de oldukça önemli bir misyon üstlenmek zorundadır. Biz, bu birliğin başında da sayın Ekrem İmamoğlu'nu görmek istiyoruz." dedi.

"Sinerji tüm yerel yönetimlere de güç katacaktır"

Tıpkı Marmara Belediyeler Birliği gibi Türkiye Belediyeler Birliği'nin de adalet odaklı bir üslupla yönetilmesi gerektiğini dile getiren Bozbey, "Türkiye Belediyeler Birliği hem iktidar hem de muhalefetin birlikte temsil edilebildiği, kaynakların adil dağıtıldığı, iş birliği yapılan bir yapı haline gelmelidir. Aynı zamanda deprem ve iklim krizi gibi afet kaynağı sorunlarla ortak mücadele edebilen bir çözüm odağına dönüşmelidir. Deprem, konut, kentsel dönüşüm, iklim krizi gibi konular bugün büyük ölçüde başta İstanbul ve Marmara üzerinden tüm ülkeyi tehdit etmektedir. İstanbul riskin merkezi olduğu gibi son 5 yılda ürettiği çözüm kapasitesi, kurumsal altyapısı ve tecrübesiyle Türkiye Belediyeler Birliği'ne de liderlik etme kapasitesine sahip olduğunu kanıtlamıştır. İki birlik arasında oluşacak sinerji tüm yerel yönetimlere de güç katacaktır" diye konuştu.

Toplantıda, ayrıca Çanakkale'nin Çan, Kepez ve Bayramiç, Edirne'nin Keşan ve Küplü, İstanbul'un Bakırköy, Kırklareli'nin Alpullu, Tekirdağ'in Muratlı, Yalova'nın Koru ve Subaşı belediyeleri oybirliğiyle birliğe kabul edildi. Belediye başkanlarına belgeleri Başkan Mustafa Bozbey ve Tahir Büyükakın tarafından takdim edildi.

Toplantının sonunda Birlik Başkanı Mustafa Bozbey ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından önceki dönem başkanı Tahir Büyükakın'a hizmetlerinden dolayı plaket ve çiçek takdim edildi.

Program, başkanların toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi. - BURSA