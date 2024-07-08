MUÇEV'in Marmaris projesinin yapı ruhsatı iptal edildi

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ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla Turizm Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm Ticaret Limited Şirketi'nin Marmaris Karacasöğüt'teki 'Yat Yanaşma Yeri Kapasite Artırımı' projesinin 'ÇED Olumlu' kararı ikinci kez iptal edilmesinin ardından Marmaris Belediyesi tarafından yapı ruhsatı da iptal edildi.

Marmaris'in Karaca Mahallesi Söğüt mevkisinde, MUÇEV'in 187 tekne-yat yanaşma yeri kapasiteli 'Yat Yanaşma Yeri Kapasite Artırımı' projesine 9 Eylül 2020'de Muğla Valiliği tarafından 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verilmişti. Daha sonra Marmaris Belediyesi de 'ÇED Gerekli Değildir' kararının iptali ile yürütmenin durdurulması talepli dava açmıştı.

Muğla 3. İdare Mahkemesi, söz konusu proje için 'ÇED Gerekli Değildir' kararını iptal etmiş, Danıştay 6. Dairesi, Temmuz 2022'de Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği ÇED gereklidir kararını onaylamıştı.

Mahkeme iptal etmişti, Bakanlık yeniden ÇED olumlu kararı verdi

Danıştay'ın 'ÇED gereklidir' kararını onaylamasının ardından MUÇEV için yeniden ÇED süreci başladı. Proje için Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 29 Mayıs 2023'te ÇED Olumlu kararı verildi. ÇED süreci içerisinde proje yatırımcısı unvan değişikliğine giderek yatırımcı adı MUÇEV Turizm Tic. A.Ş, proje adı ise "Yat Limanı, Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Arttırımı" olarak değiştirildi.

Muğla Büyükşehir dava açmıştı, 'ÇED olumlu' kararı iptal edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUÇEV projesi için itiraz davası açmış, açılan davada 'ÇED olumlu' kararı, 2023 Aralık ayında Muğla 1. İdare mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Marmaris Belediyesi yapı ruhsatını iptal etti

Marmaris Belediyesi de 27 Haziran 2024'te MUÇEV'in projesinin yapı ruhsatını iptal etti. Davaların avukatı Arzu Alper, konuya ilişkin yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Karcasöğüt limanı Özel Çevre Koruma statüsünde doğal ve arkeolojik sit alanı olan hassas bir bölge. Bu proje 'ÇED gerekli değildir' kararı alındığında önceki Marmaris Belediyesi dava açarak bu kararı iptal ettirdi. Bunun üzerine ÇED sürecini yeniden başlatan MUÇEV A.Ş. 'ÇED olumlu' kararı aldı. Bu karar da Muğla Büyükşehir Belediyesi ve bölge vatandaşlarının açtıkları davada yürütmesi durdurularak iptal ettirildi. Temyize gidilmesine rağmen temyiz reddedilerek karar kesinleşti. Bu ÇED süreçleri devam ederken ÇED gerekli değildir kararını iptal eden eski Marmaris Belediyesi projeye yapı ruhsatı verdi. Ruhsat ile işlem yapmaya çalışılırken ruhsatın geçersiz olması nedeniyle işlemleri durdurup dava açma yoluna gittik. Karacasöğüt Limanı Kapasite Artışı Projesi yapı ruhsatı iptali için, bölge vatandaşı ve Gökova Akyaka'yı Sevenler Derneği olarak, Muğla 2. İdare mahkemesinde dava açtık. Mahkemenin ara kararı gereği Marmaris Belediyesi dosyaya yapı ruhsatı iptal belgelerini sunmuştur. Belgeye göre, Danıştay dördüncü dairesinin 17.04.2024 tarihli kararları ile Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu kararının iptaline dair mahkeme kararına temyiz başvurusunu kesin olarak ret etmesi üzerine, 27.06.2024 tarihinde Marmaris Belediyesi, Karacasöğüt MUÇEV projesine ait yapı ruhsatını iptal etmiştir. Gökova için hayırlı bir karar oldu. Konuyu takip etmeye devam edeceğiz."

"Denetimsiz kaçak iskeleler sökülsün"

Davacılardan Gökova Akyaka'yı Sevenler Derneği (GASDER) adına açıklama yapan Neşe Yüzak ise karara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Gökova beldesi ile Akyaka, Akçapınar, Akbük (Sarnıç), Çamlı, Taşbükü, Karaca, Bayır ve Aşağı Bördübet köyleri ve Ören ilçesi kıyıda başlıca yerleşim alanlarıdır. Gökova ÖÇK Bölgesi kıyıları; Muğla İli, Ören, Ula, Gökova ve Marmaris İlçelerinin sorumluluk sahası içerisindedir. Koruma alanının karada önemli bir bölümü aynı zamanda 1. derece doğal sit alanı iken 2016 da sit statüleri ve sınırları değiştirildi. Böylece Gökova körfezini çevreleyen koruma alanlarında da biyolojik, sosyal ve ekonomik bileşenler, risk ve tehdit altına girdi. Marmaris Belediyesi'nin beton ayaklarla denize tesis edilen MUÇEV'in ruhsatını iptal etmesini çok olumlu bir gelişme olarak kamuyla paylaşmak isteriz. Karacasöğüt limanının MUÇEV A.Ş. projesine ait kapasite artışına ilişkin yapılan tahribatın sökülmesinin yanında, denetimsiz kaçak iskelelerinin de sökülmesi için Valiliğimizin, Kaymakamlığımızın ve Marmaris Belediyemizin görevini yerine getirmesini bekliyoruz."

"Denize beton dökerek inşa edilen demir ayakların sökülmesini talep ediyoruz"

Bölge halkından ve davacılardan Esra Ünlü de "Bu kararlar çevremizin ve değerlerimizin korunması açısından haklı olduğumuz yönünde kazanım sağladı. Gökova ve Karacasöğüt de denizimizin ve kıyılarımızın korunması mutlak olmalıdır. Gerek bölge geçim kaynakları gerek az kalan ormanlık alanlarımız ve aracılığımız kültürel değerlerimiz ve mavi yolculuk turizmi açısından da önemli ve hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir bölgedir. Ayrıca Bu kararla denize beton dökerek yengeç ve ahtapot yuvalarını yok ederek arkeolojik ve doğal sit alanda denize inşa edilen demir ayakların sökülmesini de talep ediyoruz" dedi.