Mersin Sosyal Politikalar Ofisi Türkiye'ye Örnek Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin Sosyal Politikalar Ofisi Türkiye'ye Örnek Oluyor

Mersin Sosyal Politikalar Ofisi Türkiye\'ye Örnek Oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Politikalar Ofisi, Türkiye'deki belediyelere sosyal politikalar alanında öncülük ediyor.

21.03.2025 11:28  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Politikalar Ofisi, Türkiye'deki belediyelere sosyal politikalar alanında öncülük ediyor. Bugüne kadar 16 belediyeyi ağırlayan, 11 belediye ile de projeler konusunda görüşmelerini sürdüren Sosyal Politikalar Ofisi, Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Politikalar Ofisi, Mersin'den Türkiye'ye örnek oluyor. 'Herkesin kimsesi' sloganıyla, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü'nde açılan Sosyal Politikalar Ofisi, verdiği hizmetlerle her yaşta ve her şartta Mersinli vatandaşın yanında oluyor. İnsan hayatının doğumla başlayan ilk evresinden itibaren; eğitim, sağlık, sosyal hizmetler başta olmak üzere ihtiyaç duyduğu her anında yanında olan Sosyal Politikalar Ofisi, bütünsel ve döngüsel hizmet anlayışı ile hareket ediyor. Akdeniz ilçesinin Hal Mahallesi'nde yer alan ofis, dezavantajlı bir mahalleden yine dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler üretmesiyle de ayrı bir önem taşıyor.

Birçok belediyeye mentor oluyor

Türkiye'nin dört bir yanından belediye yetkililerini ağırlayan ve sosyal politikalar alanında hayata geçirdiği hizmetleriyle örnek olan Sosyal Politikalar Ofisi, farklı şehirlere mentorluk yapmaya devam ediyor. Ortaya koyduğu uygulamalarla adından söz ettiren Sosyal Politikalar Ofisi, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Tekirdağ, Muğla ve Diyarbakır gibi büyükşehir belediyelerinin yanı sıra Artvin, Giresun gibi il belediyeleri ile İstanbul Üsküdar, İzmir Bayraklı, Çanakkale Çardak, Rize Fındıklı, Hatay Samandağ, Osmaniye Kadirli ve Gaziantep Şehitkamil gibi belediyelerden temsilciler olmak üzere toplam 16 belediyeyi bünyesinde ağırladı. Ofis sayesinde diğer illere sağlıktan tarıma, kültür sanattan özel bireylere yönelik hizmetlere kadar pek çok iyi örnek uygulama aktarıldı. Farklı şehirlerden gelerek Mersin'deki uygulamaları inceleyen yetkililer, kendi şehirlerinde de bu hizmetlerin çalışmalarına başladı.

İyi örnek modelleri, Türkiye'ye örnek oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Planı'nın sosyal politikalar konusunda çalışmalara katkıda bulunarak destekleyen Sosyal Politikalar Ofisi, saha çalışmaları yapıyor, eğitimler veriyor, politika önerileri sunuyor. İyi örnek modellerini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarına devam eden Sosyal Politikalar Ofisi, Mersin'de sosyal değişimi sağlayan örnek projelerin farklı il ve ilçelerdeki yerel yönetimlere aktarılması ve uygulanması konusunda aracı olmayı da sürdürüyor. Ayrıca, yerel yönetimlerin yoksulluğu önlemek için yaptıkları projelere yönelik ulusal ve uluslararası çalışmaları da gözeterek önerilerde bulunan ofis, yerel sorunlara yerel çözümler üretilmesi, dolayısıyla hak temelli uygulamaların görünür olmasını amaçlıyor. Kamu kurumları ile iş birliği yaparak yoksullukla mücadeleyi gözeten ofis, ulusal ve uluslararası yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak, ulusal ve küresel yoksulluğun önlenmesi için koordinasyon dahilinde çalışmalarına da devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum, Politika, Türkiye, mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Sosyal Politikalar Ofisi Türkiye'ye Örnek Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İlk 10’da 2 Türk var Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular İlk 10'da 2 Türk var! Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart’ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum
Meclis’te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
CHP, 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidiyor CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor
Bunu yapabilen tek futbolcu Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti Bunu yapabilen tek futbolcu! Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey

13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:52 Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
16:47 Bunu yapabilen tek futbolcu Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti Bunu yapabilen tek futbolcu! Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti
16:45 CHP, 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidiyor CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
16:11 Meclis’te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart’ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum
16:09 İlk 10’da 2 Türk var Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular İlk 10'da 2 Türk var! Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 14:07:36. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin Sosyal Politikalar Ofisi Türkiye'ye Örnek Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement