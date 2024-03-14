Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 229'u Irak'ın, 353'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 582 olmuştur. Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi ve Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirtti. Sınır hattının cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunduğuna dikkati çeken Aktürk, "Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 138 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 4'ü terör örgütü mensubudur. 2 bin 861 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 747'ye yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 34 bin 447 olmuştur" diye konuştu.

Aktürk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz ile Somali arasında imzalanan 'Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması' kapsamında ikili askeri iş birliğimizi daha da güçlendirmeye yönelik Bakanlığımız ile Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı temsilcilerinden oluşan bir heyet, 5-8 Mart tarihleri arasında Mogadişu Somali'ye ziyaret gerçekleştirmiştir."

"İsrail, uyguladığı bu katliama derhal son vermelidir"

Tuğamiral Aktürk ayrıca, İsrail'in Ramazan ayının hassasiyetini de göz ardı ederek Filistinli sivilleri hedef almasını eleştirdi. Aktürk, "İsrail, uyguladığı bu katliama derhal son vermelidir" dedi.

Bakan Güler'in Irak ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bugün ve yarın gerçekleştireceği programını aktaran Aktürk, "Bakanımız bugün Dışişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız ile Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Bakanımız yarın Cumhurbaşkanımızın Hakkari ziyaretine refakat edecek, 16 Mart'ta ise Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kapsamında Bakanlığımızda düzenlenecek törene katılacak, ardından şehit aileleri ile gazilerimiz ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya gelecektir" açıklamasında bulundu.

Personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, "1 Mart'ta başlayan Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2024 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Başvuruları 17 Mart'ta sona erecektir" şeklinde konuştu.

Güvenlik Zirvesi'nin ikincisi bugün Irak'ta yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise, Bakan Yaşar Güler'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Irak'a yapacağı ziyaret ve kısa süre önce Türk askerlerinin sınır ötesinde Iraklı yetkililerle yaptığı toplantıya ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Geçtiğimiz aralık ayında Ankara'da Iraklı yetkililerle bir Güvenlik Zirvesi gerçekleştirilmişti. Bu zirvenin ikincisi bugün Irak'ta yapılacak. Bu görüşmelerde güvenlik ve askeri iş birliği konuları öncelikli olmak üzere terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ele alınacaktır. Ankara'daki toplantıda terör örgütü PKK'nın her iki ülke için de 'ortak tehdit' olduğu vurgulanmıştı. Bu zirvede terörle mücadelede ve hudut güvenliğinde görüş alışverişinde bulunulacak ve ayrıca enerji gibi farklı konular da konuşulacak. Türk komutanların sınır ötesinde yaptığı toplantı ise Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Iraklı yetkililerle olan toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken, Irak vatandaşlarının güvenliğini arttırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü. Önümüzdeki dönemde bu tarz iş birliği ve koordinasyon toplantıları devam edecektir."

Yunanistan ile Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı

Bakanlık kaynakları, Yunanistan ile gerçekleştirilecek Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın takviminin belli olup olmadığı sorusuna, "Yunanistan ile karşılıklı olarak pozitif gündeme odaklandığımız bir dönem içerisinde bulunmaktayız. İki taraf arasında oluşan pozitif diyaloğun sürdürülmesinin önemini vurguladığımız bu dönemde çözüm odaklı bir yaklaşımla dürüst ve yapıcı bir ilişki tesis etmenin iki ülkenin de yararına olacağına inanıyoruz. Bu bakımdan Güven Artırıcı Önlemler toplantılarını da özellikle önemsiyoruz. Güven Artırıcı Önlemler toplantılarının iki taraf arasında diyaloğun sürdürülmesi açısından önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz ve bu doğrultuda bir sonraki toplantının nisan ayının sonunda Atina'da gerçekleştirilmesine yönelik planlama yapıldı. Türkiye olarak adımlarımızı bu çerçevede atıyor, bununla birlikte milli menfaatlerimizden taviz vermeme konusundaki kararlılığımızı sürdürdüğümüzü her fırsatta yineliyoruz" cevabını verdi.

Türkiye'nin F-35 tercihindeki son durum

Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin F-35'e geri dönüp dönmeyeceğine dair sorular üzerine ise, "Şu an için F-35 konusunda her iki ülkenin tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır. Bakanımızın da ifade ettiği gibi F-35 konusunda ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda da görüşmeler devam etmektedir. Bizim bu aşamada KAAN'a odaklanmamız lazım" dedi.

Eurofighter konusundaki son durum

Bakanlık kaynakları, İngiltere'den talep edilen Eurofighter uçaklarındaki son duruma ilişkin soru üzerine, "Eurofighter teminine yönelik girişimlerimiz devam etmektedir. Bu konuda Birleşik Krallık yetkilileri ile Alman yetkililer görüşmeleri sürdürmektedir. Bizim beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun kararlar almasıdır. Biz olumlu sonuç alınacağına inanmaktayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA