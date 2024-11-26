Mor haritam ile Bursa artık kadınlar için daha güvenli

Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin tüm bölgelerini detaylı bir şekilde haritalandırarak, kadın dayanışma merkezleri ve sosyal hizmet noktalarından şiddet önleme ve izleme merkezlerine kadar hangi alanlarda hangi ihtiyaçlar olduğunu somut verilerle ortaya koyduğu 'Mor Haritam' (Sosyal Risk Haritası) projesini hayata geçirdi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen proje

Kadınların daha güçlü olduğu, haklarına sahip çıktığı ve yaşamın her alanında liderlik ettiği bir kent hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, eşitlik ve adalet temelinde bir geleceği inşa etmek için önemli bir adım attı. İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) aracılığıyla fonlanan ve BM Kadın Birimi Türkiye tarafından yürütülen 'Siyasette ve iş hayatında kadınların liderliğinin ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi' kapsamında tasarlanan 'Mor Haritam' (Sosyal Risk Haritası) Projesi, düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Adana ile birlikte Bursa'da da faaliyete geçen Mor Haritam projesi, UN Women Türkiye ve TESEV iş birliğinde toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyor. Mor Haritam cinsiyet, yaş ve eğitim durumu konusunda mahalle bazlı demografik verilerin yanında kadın dayanışma merkezleri, Bursa Yuvam, BUSMEK kurs merkezleri, Gençlik Merkezleri gibi belediye tarafından sunulan hizmetlerin verisini içeriyor. Ayrıca harita üzerinden geri bildirim verilebilmesi katılımcı planlama ve politika üretme ve hizmet sunumuna imkan veriyor. Web tabanlı olan Mor Haritam uygulamasına morharitam.bursa.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey'in yanı sıra İsveç Ankara Büyükelçisi Malena Mard, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Direktörü Asya Varbanova, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Yönetim Kurulu Başkanı Necla Zarakol, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, kadın sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin temsilcileri, kadın muhtarlar ve çok sayıda kadın katıldı.

"Mor Haritam Projesini hayata geçiriyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çok önemsedikleri bir projeyi başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kadına yönelik şiddete karşı kararlı duruşlarını ifade etmekle kalmadıklarını, aynı zamanda eşitlik ve adalet temelinde bir geleceği inşa etmek için önemli bir adım attıklarını belirten Başkan Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların daha güçlü olduğu, haklarına sahip çıktığı ve yaşamın her alanında liderlik ettiği bir kent hedefliyoruz. Bu kapsamda Mor Haritam Projesini hayata geçiriyoruz. Kentimizin tüm bölgelerini detaylı bir şekilde haritalandırarak, kadın dayanışma merkezlerinden sosyal hizmet noktalarına, şiddet önleme ve izleme merkezlerine kadar hangi alanlarda hangi ihtiyaçlar olduğunu somut verilerle ortaya koyduk. Kadınlar bu harita sayesinde şiddete karşı destek alabilecekleri merkezlere, danışma ve psikolojik destek bilgilerine, sağlık, kültür, eğitim ve sosyal alanlarda faydalanabilecekleri yerlerin bilgisine kolayca ulaşabilecek" dedi.

"Kadınların hayatın her alanında yer almasını istiyoruz"

Veri temelli çalışmanın aynı zamanda hayat şartlarının zor olduğu ve güvenli alanların yetersiz kaldığı bölgelerin tespit edilmesini de sağlayacağını ifade eden Başkan Bozbey, bu veriler sayesinde kaynakları daha etkili kullanma fırsatı bulacaklarını dile getirdi. Hizmetleri doğru noktalara taşıyarak vatandaşlar için daha kapsayıcı bir destek ağı oluşturacaklarını anlatan Başkan Bozbey, "Belediyemizin tüm birimleri de Mor Haritam'ın sunduğu verileri değerlendirerek toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarımıza entegre olacak. Kentimizde yaşayan her kadının kendini güvende ve değerli hissedeceği bir ortam kurmayı hedefliyoruz. Fırsat eşitliği sunmak ve kadınların hayatın her alanında aktif bir şekilde yer almasını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

"Umudun sesi olmak için çalışıyoruz"

Projenin, yalnızca yerel değil, uluslararası desteklerle şekillendiğini hatırlatan Başkan Bozbey, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadın haklarının, sınırları aşan, evrensel bir mücadele olduğunu söyledi. Bursa'yı bu evrensel mücadelenin bir parçası yapmanın geleceğe olan sorumluluklarından birisi olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Kadına yönelik şiddet, toplumsal bir meseledir. Şiddetin her türlüsü, insanlığın yaşam hakkına, özgürlüğüne ve onuruna yapılan saldırıdır. Biz, aynı zamanda eşitliğin sağlandığı bir düzen için de mücadele ediyoruz. Kadınların daha güçlü olması demek, Bursa'mızın ve ülkemizin daha güçlü olması demektir. Dayanışma varsa umut da vardır. Bizler o umudun sesi olmak için çalışıyoruz. Bursa'mızı özgür kadınlarla, eşitlik ve dayanışmayla hep birlikte yarınlara taşıyacağız" dedi.

İsveç Ankara Büyükelçisi Malena Mard, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti. Mor Haritam ile tüm kullanıcıların birbirinin tecrübesinden yararlanabileceğini dile getiren Mard, Bursa'nın uygulamadan büyük fayda sağlayacağını ifade etti. Kendisinin de Bursa'da öğreneceği şeyler olacağını söyleyen Mard, "Projede iş birliği yapan, bu ortaklıkta birlikte olan herkese teşekkür ediyorum. Birbirimizle pek çok deneyimi paylaşacağız. Mor Haritam uygulamasının yaşadığımız yeri tüm kadın, erkek, kız ve erkek çocuklar için daha güvenli eşit ve yaşanabilir hale getireceğine inanıyorum" diye konuştu.

BM Kadın Direktörü Asya Varbanova, kadın hakları konusunda yapılacak daha çok çalışma olduğunu anlattı. Mor Haritam uygulamasının Bursa için çok önemli bir kilometre taşı olacağını dile getiren Varbanova, uygulamanın Bursa'yı daha eşit, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir kent haline getireceğini söyledi. Mor Haritam uygulamasının kadınlara karar verme süreçlerinde yardım edeceğini anlatan Varbanova, "Mor Haritam, kadınların ve kızların ihtiyaçları noktasında daha iyi bir hizmet sunacaktır. Mustafa Bozbey'e sürece liderlik ettiği ve kadına karşı şiddetle mücadele ettiği için teşekkür ederim" dedi.

TESEV Yönetim Kurulu Başkanı Necla Zarakol, anlamlı projenin Bursa'da da başlatılmasının ayrı bir önem taşıdığını belirtti. 2021 yılından beri bu projeyle çalıştıklarını hatırlatan Zarakol, kadın dostu olan projenin büyükşehir belediyelerine de önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin projeyle toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaşmasında ve kadınların daha güçlü biçimde üretime katılmasında yarar sağlayacağını anlatan Zarakol, TESEV hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmalardan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik çalışmalarının yer aldığı video gösterimi yapıldı. Daha sonra TESEV Araştırma Direktörü Dr. Itır Akdoğan tarafından Mor Haritam projesinin nasıl kullanılacağı ve kadınların projeden nasıl yararlanacağı anlatıldı. Soru cevap bölümünün ardından Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey tarafından Malena Mard, Asya Varbanova, Necla Zarakol ve Dr. Itır Akdoğan'a günün anısına hediye takdim edildi. Program, Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kadın Master Ritim Grubu'nun sahne gösterisiyle sona erdi. - BURSA