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Muğla'da Akbelen Ormanı'nı savunan köylülere para cezası - Son Dakika
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Muğla'da Akbelen Ormanı'nı savunan köylülere para cezası

Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı'nı savunan köylülere, 'izinsiz ormana girmek, afiş asmak ve çadır kurmak' gibi gerekçelerle 40 bin 189'şar TL para cezası kesildi. Köylüler, mücadeleyi bırakmayacaklarını belirtti.

27.01.2024 - 14:10,
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ESMA TURAN

Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı'nı savunan köylülere, 'izinsiz ormana girmek, afiş asmak ve çadır kurmak' gibi gerekçelerle 40 bin 189'şar TL para cezası kesildi. İkizköylü Nejla Işık, "İfadeye çağrılıyoruz. Üzerimize devamlı cezalar kesiliyor. Bir sürü şeye maruz kalıyoruz. Mücadeleyi bırakmamız için yapılıyor ama biz bu mücadeleyi, toprak mücadelesini, köyümüzü yaşam mücadelesini bırakmayacağız" dedi.

Milas'a bağlı İkizköy Mahallesi'nde bulunan Akbelen Ormanı'nı, Yeniköy-Kemerköy Enerji şirketi tarafından açılacak maden ocağını karşı koruyan köylülerin mücadelesi sürüyor. Köylülerden Nejla Işık ile İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Hasan Yorulmaz ve 10 köylü, 25 Ocak'ta jandarmaya ifade vermeye çağrıldı. Ağaçların kesimine karşı eylem yapan ve nöbet tutan birçok kişiye 'izinsiz ormana girmek', 'afiş asmak' ve 'çadır kurmak' gerekçeleriyle çeşitli para cezası kesildi. Köylülerden Ali Güler, Ahmet Atar, Nejla Işık, Zülfikar Yakar ve Haydar Demir'e 40 bin 189'ar TL, Eyüp Çukur'a nöbet alanına çadır kurduğu için bin 300 TL, Esra Işık'a ise izinsiz ormana girdiği gerekçesiyle bin 200 TL ceza kesildi.

"MÜCADELEYİ BIRAKMAMIZ İÇİN YAPILIYOR"

İfade sonrası açıklamalarda bulunan İkizköylü Nejla Işık, şunları söyledi:

"İkizköylüler olarak Akbelen'i ve köyümüzü savunduğumuz için bugün Milas İlçe Jandarma'ya ifadeye çağrıldık. Farklı zamanlarda farklı kişiler adına devamlı yapmış olduğumuz basın açıklamalarından ya da köyde dinamit patlatmalarından rahatsız olduğumuzu ve 'Zeytin Kanunu'nu uygula' dediğimiz için ifadeye çağrıldık. İfade verdik az önce. Beni ve Hasan amcamızı İlçe Tarım Müdürlüğü önünde vermiş olduğumuz dilekçelerden ve yapmış olduğumuz 'Zeytin Kanunu'nu uygulayın, oradaki zeytinliklere bakın, kontrol edin' dediğimiz için terörle mücadeleden arandık fakat orada dosyamız yok. 'Jandarmaya gönderildi' dedi. Burada da bir dosya çıkmadı ve biz veremedik. Annemi, sinir krizi geçirdiği 9 Aralık'ta 'Neden askerler bizim karşımıza geliyor biz burada toprağımızı koruyoruz' dediği için ifadeye çağrıldı. Halil İbrahim, dinamit patlatmalarından dolayı çekmiş olduğu videodan dolayı ifadeye çağrıldı. Haydar amcamız kendi tapulu arazisine şirket işçileri girdiği için 'Benim tarlamı çiğneyemezsiniz' dediği için jandarmalar tarafından müdahale edildiği için çağrıldı. Görmüş olduğunuz gibi ormanımızı, havamızı, toprağımızı koruduğumuz için üzerimizdeki şirketin baskısı yetmiyormuş gibi bir de jandarmalar tarafından devamlı ifadeye çağrılıyoruz. Üzerimize devamlı cezalar kesiliyor. Bir sürü şeye maruz kalıyoruz. Mücadeleyi bırakmamız için yapılıyor ama biz bu mücadeleyi, toprak mücadelesini, köyümüzü yaşam mücadelesini bırakmayacağız."

Muğla\'da Akbelen Ormanı\'nı savunan köylülere para cezası
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Muğla'da Akbelen Ormanı'nı savunan köylülere para cezası - Son Dakika


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