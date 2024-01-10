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Muratpaşa Belediyesi, Yörük Çalıştayı'na 290 Yörük derneğinin katılacağını açıkladı - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi, Yörük Çalıştayı'na 290 Yörük derneğinin katılacağını açıkladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 6'ncısını düzenleyecekleri Yörük Çalıştayı'na Gaziantep'ten Manisa'ya, İzmir, Aydın'a Türkiye'nin dört bir yanından 290 Yörük derneğinin katılacağını açıkladı. Çalıştayda Yörüklerin mutfak kültürü ve geleneksel yemekleri ele alınacak. Çalıştayda ayrıca birçok siyasi lider ve milletvekili de yer alacak.

Muratpaşa Belediyesi, Yörük Çalıştayı\'na 290 Yörük derneğinin katılacağını açıkladı
10.01.2024 - 13:19,
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 6'ncısını düzenleyecekleri Yörük Çalştayı'na Gaziantep'ten Manisa'ya, İzmir, Aydın'a Türkiye'nin dört bir yanından 290 Yörük derneğinin katılacağını açıkladı.

Başkan Uysal, bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Yörük Çalıştayı'nı 27-28 Ocak'ta toplayacaklarını söyledi. Gaziantep'ten Manisa'ya, İzmir'den Aydın'a Türkiye'nin dört bir yanından 290 Yörük derneğinin katılacağı çalıştayın başlığı ise bu yıl 'yemek kültürü' oldu. Çalıştay, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Çalıştaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek, Erhan Erdem, Gülşah Deniz Atalar, Koza Yardımcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Antalya başta olmak üzere çok sayıda milletvekili davet edildi.

Çalıştayda konar-göçer bir yaşam tarzı ve kendilerine özgü mutfak araç-gereçleriyle yeni bir mutfak ortaya koyan Yörüklerin bugüne kadar ulaşmış lezzetleri hem gastronomi hem de sosyolojik olarak ele alınacak. Dövme buğday ve keçi etiyle yapılan keşkek, ayran ve tereyağı üretmek için kullanılan tuluk, tulukta yayık yapmaya yarayan bişşek gibi Yörük kültürüne özgü mutfak gereçleri çalıştayda yer alacak.

Çalıştayın ilk günü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Meral Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ali Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Esra Şahin ve Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Alparslan Mustafa Tuncer'in konuşmacı olarak yer alacağı panelle başlayacak. Yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal'ın Yörük yemekleri üzerine mutfak atölyesiyle devam edecek çalıştayın ilk günü Uğur Önür konseriyle sona erecek.

Çalıştayda ikinci gün Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörük derneklerinin, Yörük beyleri ve hatunlarının serbest kürsü konuşmalarıyla saat 10.00'da başlayacak. Çalıştay, Sarıkeçili Yörüklerini anlatan ve yönetmenliğini Eren Danışman Boz'un yaptığı Anchorage Uluslararası Film Festivali Mother of Cultural Exchange gibi ulusal ve uluslararası birçok ödül alan 'Turna Misali' filminin gösterimiyle sona erecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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