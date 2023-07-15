Muş Belediye Başkanı Feyat Asya: 15 Temmuz'da geleceğimize ve onurumuza sahip çıktık

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıldönümü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Belediye meydanını hınca hınç dolduran vatandaşlar 15 Temmuz ruhunu yeniden yaşattı. Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya ve protokol üyelerinin hazır bulunduğu etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Anma programında vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Feyat Asya, günün anlam ve önemine değindi. Başkan Asya konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Çocuğuna sarılmadan, eşiyle vedalaşamadan, annesinin elini öpmeden, işini, aşını, geleceğini düşünmeden, geri dönmeyi aklından geçirmeden, genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla ihanet kokan geceye dalan o kapkaranlık geceyi yırtıp, inançla, azimle ve imanla tıpkı Malazgirt'te, tıpkı İstanbul fethinde, tıpkı istiklal mücadelesinde olduğu gibi yine yeniden düşmana dünyayı dar eden, tarihe benzeri görülmemiş yeni bir destana imza atan aziz hemşehrilerim, muhterem hanım efendiler, değerli büyüklerim, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sevgili çocuklar...

İhanet şebekesinin hain kalkışmasının bertaraf edildiği gecenin 7. Yıldönümünde birlik beraberliğimizin en güzel örneğıni sergileyip bu anlamlı geceye katılım sağladığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sukranlarimi sunuyorum. 7 yıl önce 15 Temmuz gecesi, kalbinde iman, dilinde tekbir, kulağında minarelerden yükselen sala sesleriyle şehadete yürüyen, feda-yı can eyleyen tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum.

Nusret ve inayetini esirgemeyerek bizleri ateş çukurunun kenarından kurtaran, sonsuz merhametin ve şaşmaz adaletin Yegane Sahibi'ne hamd ediyorum. Sn. Cumhurbaşkanımızın çağrısına tereddüt etmeden icabet ederek, hukukuna sahip çıkan, küresel bir ihanet hareketini birlik içinde defetme azmi ve cesareti gösteren aziz milletimize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.

O gece Muş'ta bir kalkışma olmadı ancak 15 Temmuz akşamı sokaklara çıkan yürekli Muş halkı Ankara'daymış gibi, İstanbul'daymış gibi hareket ediyordu. Eşi ve benzeri görülmemiş büyük bir kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde, milli irademizi küresel çıkar çetelerine teslim etmedik. Darbelerden epeyce canı yanmış bir halkın çocukları olarak 15 Temmuz'da geleceğimize ve onurumuza sahip çıktık. İşbirlikçi, paralelci, cuntacı zalimleri birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla bozguna uğrattık. Adil ve aydınlık bir gelecek adına umutlarımızı tazeledik. Kardeşliğimiz daim olur inşallah.

O gece milletimizin maneviyatını canlı tutmak üzere camilerimizi, minarelerimizi, sala ve ezanlarımızı milletimizle buluşturan tüm din gönüllüsü kardeşlerimizi, eski bir mesai arkadaşları olarak şükran ve minnetle anıyorum. Şairimizin ifadesiyle, ezanları susturan darbelerden, darbeleri susturan salaları lütfeden Allah'a şükrediyorum. Gönül coğrafyamız başta olmak üzere o gece bu aziz millete dua eden tüm ümmet-i İslam'ı saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Din ve hizmet kisvesi altında siyasetin hileleri ile ilerlemeye kalkanların, sadece milletin varlığına kast etmekle kalmayıp din ve medeniyetimizin bütün şeair ve kıymetlerini bir düşman akçesine harcayarak kin, öfke ve nefrete tahvil ettiklerini bir kez daha ifade ediyorum.

Unutmamalıyız ki, dinî ve içtimai hayatımızda büyük yaralar açan bu cürm-i kebirin geride bıraktığı kötülüklerin üstesinden ancak kardeşlik ahlakı ve kardeşlik hukukuna riayet ederek iman, ilim ve hikmet, adalet ve merhametle gelebiliriz. Allah aziz milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın, aziz milletimizi bir daha böyle ihanet ve fitnelerle imtihan etmesin.

Yaşasın adalet, yaşasın kardeşlik, yaşasın özgürlük. Kahrolsun cuntacılar, kahrolsun onların yerli ve şımarık piyonları. Kahrolsun onların kanlı oyunları, kahrolsun onların kirli emelleri. Zalimler için, caniler için, cuntacı ve darbeciler için yaşasın cehennem. Allah bir daha bize 15 Temmuzları yaşatmasın. Allah Türkiye halklarına zeval vermesin."

Hain darbe teşebbüsünün yıldönümünde konuşan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Darbelerden epeyce canı yanmış bir halkın çocukları olarak 15 Temmuz'da geleceğimize ve onurumuza sahip çıktık. İşbirlikçi, paralelci, cuntacı zalimleri birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla bozguna uğrattık. Adil ve aydınlık bir gelecek adına umutlarımızı tazeledik. Kardeşliğimiz daim olur inşallah" dedi.