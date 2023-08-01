Muş Belediyesi, Ağustos Meclis Toplantısında Yapılan Faaliyetler ve Projeler Değerlendirildi

Muş Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya Başkanlığında gerçekleştirildi.

Muş Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. AK Parti, HDP ve CHP meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Feyat Asya, devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Başkan Asya, Ağustos ayında da çalışmaların hızlı bir şekilde devam edeceğini belirterek; "Ağustos ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olması dileğiyle hoş geldiniz. Alacağımız kararların şehrimize ve halkımıza hayırlar ve güzellikler getirmesini cenabı Allah'tan temenni ediyorum. Temmuz ayını geride bırakarak, Ağustos ayının ilk gününde de belediye olarak çalışmalarımızı mutat ve hızlandırılmış bir şekilde devam ediyoruz" dedi.

"ARKADAŞLARIMIZA KOLAYLIKLAR SAĞLAYAN VATANDAŞLARIMIZA BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kent genelindeki çalışmalarda görevli personellere kolaylıklar sağlayan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Asya; "Şuanda asfalt çalışmalarımız şehrin birçok yerinde devam etmektedir. Hürriyet ve Erzurum Caddelerinde çalışmalarımız devam ederken, Yeni Gazi Caddesi dediğimiz Tapu Kadastro İl Müdürlüğümüzün üstündeki yolda asfalt çalışmalarımız tamamlanarak kaldırım çalışmalarına başlandı. Öte yandan eski acil yolu dediğimiz caddenin söküm çalışmalarına başlandı. Ben bu anlamda da çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar sağlayan vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Eski acil yolu caddesinden sonra da Lise Caddesi'ne geçeceğiz. İl genelindeki bütün asfalt çalışmalarımızı hızlandırarak en kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz."

"SALİHA ERDEM HOCAMIZIN KONFERANSI YARIN İCRA EDİLECEK"

Muş- Bursa Kardeşliği Gençlik Merkezinde Saliha Erdem konferansının yarın yapılacağını kaydeden Başkan Asya; "Güneş Enerji Santrali (GES) projemiz bitme aşamasına geldi. İçme suyu çalışmalarımızda kısa sürede test çalışmalarına başlanacak. Toplantıdan sonra meclis üyesi arkadaşlarımız ve mahalle muhtarları arkadaşlarımızla çalışmaları yerinde görmek isteriz. Şuanda hem isale hattının büyük bir mali çalışması sona doğru gelindi. Arıtma tesisi çalışmalarımızı da inşallah hızlandırarak yılsonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Yeni itfaiye binamızda çalışmalar sürdürülüyor. Onun da kısa sürede içinde tamamlanarak itfaiye müdürlüğümüzün hizmetine sunulacaktır. Muş-Bursa Kardeşliği Gençlik Merkezimizde bugün ilk programımız olan Saliha Erdem hocamızın konferansı yarın icra edilecek. Şuanda tefrişat ve yüzme havuzundaki testler bitti. Yarın gayrı resmi olmak üzere önümüzdeki günlerde de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız ve heyeti ile birlikte büyük bir ihtimalle Efkan Ala Bey de gelecek. Onunda açılışını sizinle birlikte yapmış olacağız" diye konuştu.

"CANLA BAŞLA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Başkan Asya, konuşmasının devamında diğer mahallelerdeki gençlik merkezi hakkında bilgiler aktararak; "Diğer tarafta Saray, Bağlar, Sütlüce Güzeltepe ve Tepe Bağı Mahallelerindeki Gençlik Merkezlerimizde tefrişat işlemleri son aşamaya geldi. Onu da bir hafta içerisinde tamamlayarak önümüzdeki eğitim öğretim yılında faaliyet gösterecek seviyeye getirmiş olacağız. Tabi rutin olan park bahçe alanlarındaki çalışmalarımız süratle devam etmektedir. İnşallah kısa bir sürede toparlanmış bir şehir, çalışmalarımızı bitirmiş bir belediye ve halkımızın da mutlu olduğu bir kent inşa etmek üzere canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir kez daha Ağustos ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum hepinize saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından meclise katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.

Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.