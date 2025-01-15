Nazım Hikmet\'e Ait Özel Eşyalar 123. Doğum Gününde Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarafından Sergilendi

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Haber: Zehra Değirmenci/Sibel Kahraman

(BURSA) - Dünya şairi Nazım Hikmet, özel eşyaları, doğumunun 123. yıl dönümünde Bursa'da sergilendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Nazım'ın birçok ilden hatta kendi yaşadığı ilden daha fazla hikayesinin olduğu bir kent Bursa" dedi.

Dünya şairi Nazım Hikmet, 13 yıl süren cezaevi hayatının 11 yılını Bursa'da geçirdi. Nazım Hikmet, bugün Bursa Kent Müzesi olarak kullanılan Bursa Adliyesi'nde yargılandı. Nazım'ın özel eşyaları, doğumunun 123. yıl dönümünde sergilendi. Nazım Hikmet'in özel eşyalarının tanıtıldığı basın toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şunları söyledi:

"Nazım'ı biz çocukluğumuzdan beri biliriz. Onun şiirlerini yasak olduğunu bile bile okuyarak büyüdük. Belki onun şiirlerini okuduğumuz için zaman zaman lisede sıkıntı çektik. Ama o büyük ustayı unutmamak, üstelik onun Bursa'daki izlerinin varlığını ortaya çıkarmak bize nasip olduğu için ben son derece mutluyum. Nilüfer'de bir kültür evi açtık, Nazım çınarlığı yaptık. Çünkü Nazım ve çınar eşdeğer giden kavramlardır. Nazım'ın Bursa'da var olduğunu, Bursa'nın hikayelerinde çok önemli bir yeri oluşturduğunu paylaştık. Şimdi de Büyükşehir'de Kültür Daire Başkanlığımız bu sene 'Nazım Yılı ilan edelim' dedi ve 2025'i Nazım Hikmet Yılı ilan ettik. Bu yılın sonuna kadar bu çalışmalar devam edecek. Bugün farklı bir çalışmayla karşınızdayız.

"Nazım Hikmet Bursalı diyebiliriz"

Nazım burada 13 yıllık mahpusluk hayatının 11 yılını geçiriyor ve boş da geçirmiyor. Balaban gibi ressamların yetişmesine ön ayak oluyor. Kooperatiflerle ilişkili olarak kooperatifçiliğin gelişmesine katkı sağlıyor. Aslına bakarsanız Nazım'ın birçok ilden hatta kendi yaşadığı ilden daha fazla hikayesinin olduğu bir kent Bursa. Bizim bunu çok iyi değerlendirmemiz ve anlamamız lazım. Nazım Hikmet Bursalı diyebiliriz. Dünyaya ilham olmuş bu şairimizin bizler tarafından artık Bursalı olarak değerlendirilmesi ve gelen turistlere de Nazım'ı mutlaka anlatır olmamız gerekiyor."

Nazım Hikmet'in yargılandığı mahkemede özel eşyaları tanıtıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç ise şöyle konuştu:

"Bugün Nazım Hikmet'in 123'üncü yaş günü. Biz Bursa Kent Müzesi'ndeyiz. Burası aynı zamanda Nazım Hikmet'in yargılandığı Bursa Ağır Ceza Mahkemesi. Kim bilir belki bu salonda yargılandı Nazım Hikmet. Hem 1933 yılında hem de 1940 yılında iki kez Bursa'ya geliyor ve toplamda 11 yıl hapis kalıyor. Rahatsızlandığı ya da hakkında yeni davalar açıldığında Nazım Hikmet'in getirildiği mahkeme bugün burada bulunduğumuz mahkeme.

Nazım'a ait eşyalar Bursa Kent Müzesi'nde görülebilecek

Nazım Hikmet Bursa hapisliği sırasında mahkumlarla sohbetler ediyor. Cezaevine dokuma tezgahları getiriyor. Nazım Hikmet'in bu sohbetleri sırasında çeşitli eserlerindeki tiplemeler ortaya çıkıyor. Bu tiplemelerden birisi Kartallı Kazım'dır, diğeri Sarı Seyfettin'dir. Bugün biz Nazım Hikmet'in Bursa Cezaevi'nde hapis yatarken mahkumların resimlerini yaptığı paleti, Piraye'ye ahşaptan oyduğu kutuyu ve Bursa Koza Kooperatifi için yaptığı kapak tasarımlarını göreceksiniz. Bunların hepsini Bursa Kent Müzesi'nin arşivine kazandırdık. Kimini satın aldık kimini bağış yoluyla elde ettik. Bundan sonra hem Bursalılar hem dünya Nazım Hikmet'in Bursa Hapishanesi'nde kullandığı palet, yaptığı kutu ve Eyüp Gültekin'in orijinal tablosunu Bursa Kent Müzesi'nde görebilecek. Diğer tablolar ailelerin elinde. Onların da reprodüksiyonlarını hazırladık, onları da bugün basına duyurduk. Bunlar da sergilenecekler.

"Bursa'da Nazım Hikmet araştırmaları bitmez"

Bursa'da Nazım Hikmet araştırmaları bitmez. Çünkü bizim eriştiğimiz eşyalar çok büyük bir koleksiyonun küçük bir parçası. Çünkü birçoğu evlerde babasından, dedesinden hatıra diye evlerde tutuluyor, vermek istemiyorlar. Ama biz onlara çağrı yapalım. Kent müzeleri bu arşiv ve belgelerin hem korunmasında hem de gelecek kuşaklara aktarılmasında çok önemli ve daha güvenli merkezlerdir. Biz ailelere de çağrı yaparak ellerinde bulunan başta Nazım Hikmet eşya ve eserleri olmak üzere diğer sanatçıların eserlerini müzelere belge karşılığında bağışlamalarını rica ederiz."