Ortahisar Belediyesi, 2024 Yılında Hayattan Koparılan Kadınların İsimlerini "Aynalara Saklı Hikayeler" Anıtı ile Yaşatacak

Yerel

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, bu yıl içinde erkek şiddetiyle hayattan koparılan kadınların isimlerinin baş harflerinin yazılı olduğu "Aynalara Saklı Hikayeler" isimli anıtı açtı. Anıtın açılışını yapan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bu şiddete, bu insanlık ayıbına sessiz kalarak ortak olmamalıyız. Ortahisar Belediyesi olarak kadına yönelik şiddetin her türlüsüyle mücadeleye omuz vermeye ve destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ortahisar Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında 2024 yılı içinde öldürülen 412 kadın için aynalara isim ve soy isimlerinin baş harflerinin yazılması ile oluşturulan "Şiddeti değil, insanlığı yansıt. Kadınların sesi ol" sözünün de yer aldığı "Aynalara Saklı Hikayeler" isimli bir anıt yaptırdı.

Anıtın açılışı için düzenlenen etkinliğe, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Alpaslan Özdemir, Mustafa Özer İskender, ORBEL Genel Müdürü Celal Akaç, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programında konuşan Başkan Kaya, Türk milletinin tarih boyunca kadına çok büyük değer verdiğini, bugün yaşanan kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin bu tarih anlayışıyla bağdaşmadığını söyledi. Belediyenin sağ ve sol tarafına, üzerlerinde öldürülen kadınların isimlerinin baş harflerinin yazılı olduğu aynalar yerleştirildiğini anlatan Başkan Kaya, şunları kaydetti:

" Türkiye'de, yılda ortalama 400-450 kadın öldürülüyor"

"'Aynada Saklı Hikayeler" adını verdiğimiz düzenlemede gördüğümüz her bir harfin altında, müthiş yaşam hikayeleri, acılar, dramlar ve günün sonunda bir katil tarafından canına kastedilen kadınlar var. Bunu söylemekten utanç ve üzüntü duyuyorum. Büyük Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına nasıl değer verdiğini bütün dünyanın bildiği Türkiye'de, kadına dair bütün iyi işlerin diğer ülkelerden daha önce yapıldığı Türkiye'de, yılda ortalama 400-450 kadın öldürülüyor. ve en yakınları tarafından öldürülüyor. Böyle acı ve can yakıcı bir ülke gerçeğimiz var. İşte bu gerçeği bütün milletin hafızasına yerleştirmek ve bir farkındalık oluşturmak adına arkadaşlarımız böyle değerli bir çalışma yaptılar. Orada öldürülen her bir kadının adının baş harflerinin aynada yansımalarının olduğu bir eser oluşturdular. 'Şiddeti değil insanlığı yaşat kadınların sesi ol' başlığıyla yapılan bu anıtın açılışına katıldığınız hepinize çok teşekkür ediyorum.

"Umut ediyorum ki bu adım bir farkındalık oluşturur"

Umut ediyorum ki bu adım bir farkındalık oluşturur. Kadınlara daha saygılı, daha değer veren bir anlayışla Türkiye'nin kuruluş felsefesine, hamuruna yakışır bir anlayışla Türk milletinin geleneklerine yakışan bir anlayışla kadın toplumdaki yerini bulur. Tarih boyunca Türk milleti kadına verdiği değerle anılan bir millet olmuştur. Biz kadınlara hanım deriz. Han'ım evim, otağım anlamındadır. Han, bana yuva olan, beni sarıp sarmalayan anlamındadır. Dünyada birçok ülkede kadınlar dışlanırken, bizim tarihimizden bir kesit olarak anlatıyorum, Türk kadını atın üstündedir. Diğer milletlerde kadın erkeğin çok arkasından yürürken bizim milletimizin geleneklerinde kadın atın üstündedir atın eyerini erkek çeker. Kadına değen veren, kadını baş tacı yapan bir anlayıştan bahsediyorum. Bizim geleneğimiz, geçmişimiz, mayamız, örfümüz adetimiz budur.

"Gerçekten utanç verici, ıstırap verici, çok acı bir tablodan bahsediyorum"

Büyük Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün dünyada, o medeni dediğimiz ülkelerden çok daha önce kadına seçme seçilme hakkını vermiştir. Böyle bir gelenek, böyle bir ulus, böyle bir millet… Ama bir tarafta da 412 kadın öldürüldüğü gerçeği var. Gerçekten utanç verici, ıstırap verici, çok acı bir tablodan bahsediyorum. Umut ediyorum bu gün yaptığımız bu etkinlik, açtığımız bu anıt, aynada saklı hikayeler adıyla açtığımız bu anıt, bir farkındalık yaratır ve kadına uzanmaya tevessül eden o eller aklını başına toplar ve o eller kırılır."

Başkan Kaya'nın konuşmasının ardından bu yıl içinde öldürülen 412 kadının anısının yaşatılmasını amaçlayan fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Panel düzenlendi

Anıtın açılışının ardından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıylaa bir panel düzenlendi. Panelde Trabzon Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü'nden Hande Hacısalihoğlu, Trabzon Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri Av. Dilara Turfanda ve Avukat Sinem Aytekin konuştu.

Panelin açılışında konuşan Başkan Kaya, Türkiye'de kadınlara yönelik şiddetin çok vahim ve dehşet verici boyutlara ulaştığına dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Kadına yönelik şiddet konusunda bir farkındalık yaratmak amacıyla belediye olarak bir dizi etkinlik planladık. Öldürülen her kadın için ayna parçalarına isimlerinin baş harflerini yazarak bir anıt oluşturduk ve sonrasında öldürülen her can için bir fide dağıttık. Umut ediyorum ki, o canlar o fidelerde hayat bulur. Sadece bu sene 412 kadınımız öldürülmüş. Rakamlar çok ürkütücü, acı verici gerçekten bakınca rakamlardan ibaret görülüyor ama gerçekten çok büyük rakamlar. 412 tane canın bir yılda öldürülmüş olması gerçekten dehşet verici. ve yıllara sari olarak bu rakamlar tekrar ediyor. Türk milletine, bu güzel insanlara hiç yakışmayan, çok vahim bir tablodan bahsediyoruz."

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli hukuki düzenlemelerin bir an önce çıkarılması gerektiğini dile getiren Başkan Kaya, şöyle devam etti:

"Bu şiddet döngüsünden çıkabilmek için gerekli hukuki düzenlemelerin yapılmasını çok önemli buluyorum"

"Yıllar içerisinde binlerce kadın bu şiddetin kurbanı oldu ve olmaya da devam ediyor. Bu cinayetler birer rakamdan, istatistikten ibaret değil, annemizden, kardeşimizden, kızımızdan, arkadaşımızdan ibaret… Bir hikayesi; umutları, yaşama sevinci olan insanların hayattan koparılmasının hikayesi bu. Bir insanlık suçu olan kadına yönelik şiddet sadece fiziksel değil, psikolojik, cinsel ve ekonomik olmak üzere birçok şekilde karşımıza çıkıyor. Kadınlar evlerinde, iş yerlerinde, hatta devletin kurumlarında dahi ayrımcılığa ve şiddete maruz kalıyorlar. Her geçen gün daha fazla kadın toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonucu olarak bu şiddetin kurbanı oluyor. Sadece bireyler değil, büyük bir toplumsal sorun olan bu şiddet döngüsünden çıkabilmek için gerekli hukuki düzenlemelerin yapılmasını çok önemli buluyorum. Ama daha da önemlisi bu yasaların kağıt üstünde kalmaması ve etkin bir şekilde uygulanmasıdır. Ama maalesef katillerin cezalarına, iyi hal, haksız tahrik gibi utanç verici indirimler uygulanmakta, hak ettikleri cezaları almalarının önüne geçilmekte ve toplumda cezasızlık algısının artmasına sebebiyet verilmektedir."

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde kadınlara birçok Avrupa ülkesinden daha önce haklar verildiğine işaret eden Başkan Kaya, şöyle konuştu:

İstanbul Sözleşmesi vurgusu

"AKP iktidarı döneminde kadınların Medeni Kanun ile güvence altına alınan haklarını kaldırmaya yönelik girişimler Cumhuriyetimizin laik, demokratik yapısına yönelik saldırılar, bilimsel eğitimden uzaklaşılması, cinsiyet ayrımcılığının desteklenmesi gibi politik uygulamalar kadınları şiddete karşı daha savunmasız hale getirmektedir. Bu olgular göz önüne alındığında kadına yönelik şiddetin sosyo kültürel sebepleri kadar, politik bir arka planı da olduğu göz ardı edilemez. Ülkemizin hukuksuz bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, yürürlükte olan 6284 sayılı kadına şiddetin önlenmesine dair kanunun etkin ve tutarlı bir şekilde uygulanması, siyasi iktidarın kadına şiddet konusunda gerekli önlemleri almaması kadın cinayetlerinin aynı zamanda politik sebepleri olduğu net bir şekilde göstermektedir. Birçok alanda olduğu gibi kadın hakları konusunda da çağın ötesinde bir duruşa ve vizyona sahip olan Büyük Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından hayata geçirilen devrimlerle kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1934 yılında Fransa ve İtalya'dan 11 yıl, Belçika'dan 14 yıl veren ülkemizin yaşadığı bu korkunç gerileme acı ve çok da düşündürücüdür.

"Bu şiddete, bu insanlık ayıbına sessiz kalarak ortak olmamalıyız"

Bu şiddete, bu insanlık ayıbına sessiz kalarak ortak olmamalıyız. Ortahisar Belediyesi olarak kadına yönelik şiddetin her türlüsüyle mücadeleye omuz vermeye ve destek olmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla belediye hizmet binamızın girişinde sadece bu yıl katledilen 412 kadınımızın isimlerini yazıldığı bir anıt açtık. 'Şiddeti değil, insanlığı yansıt, kadınların sesi ol' sloganıyla hem kaybettiğimiz o insanların anısını yaşatmak, hem de bu isimlere yenilerinin eklenmemesi için bir farkındalık oluşturmak istedik. Sadece farkındalık oluşturarak değil, somut girişimlerle ve projelerle de bu mücadeleyi sürdürme kararlılığı içindeyiz. Kirası belediyemiz tarafından karşılanan Konuk Evi'yle yine belediyemizin kadın danışma çağrı merkezi hattıyla kadınlarımızın sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikler, seminerler ve panellerle farkındalık oluşturarak bu mücadeleye omuz vermeye devam ediyoruz.

"Kadın istihdamı için tekstil atölyesini hayata geçireceğiz"

Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanarak şiddet ortamından uzaklaşabilmeleri için iş gücüne katılımlarının sağlanması hayati derecede önemlidir. Bu kapsamda Mor Pazar Kadın Emeği Çarşısını hayata geçirerek kadınlarımızın emeklerini kazanca dönüştürmesine imkan sağladık. Büyük Önderimiz Atatürk'ün 'Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır. Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmak' sözü ışığında kadınlarımıza istihdam sağlamaya, birlikte çalışmaya, birlikte üretmeye devam edeceğiz. Belediyemiz bünyesinde hayata geçireceğimiz Tekstil Atölyesinde kadınlarımıza istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Konuşmamı büyük önderimizin 'Kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde gökte yükselmeye layıksın' sözleriyle tamamlıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum."