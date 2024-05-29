Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı: Sokak köpeklerinin uyutulmasına karşıyız

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ZEHRA DEĞİRMENCİ/ SİBEL KAHRAMAN

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, sokak köpeklerinin uyutulması fikrine karşı çıktılarını belirterek, kısırlaştırma yoluyla popülasyonun kontrol altına alınabileceğini söyledi. Yıldızhan, "Bu işin merkez ilçe ve büyükşehirle birlikte üç yıla kalmaz belli bir popülasyona düşeceğine inanıyorum. O yönde de ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Hükümetin sokak hayvanlarının uyutulmasına yönelik düzenleme hazırlığına ilişkin tartışmalar sürüyor. Kendisi de veteriner hekim olan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, barınakta yapılan çalışmalara ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Yıldızhan, "Osmangazi barınağımız 114 dönüm üzerine kurulu, Türkiye'nin en modern, en güzel, en prestijli barınaklarından biridir. Barınağımızda 10 uzman veteriner hekim, 10'a yakın sağlık destek personeli arkadaşımızla birlikte yaklaşık bir milyon nüfuslu ilçemizde hizmet vermekte" dedi. Yıldızhan, şöyle konuştu:

"Barınağımızın temel amacı sokak hayvanlarının kısırlaştırılması. Yıllık tahmini sekiz bin civarı hayvan burada kısırlaştırılıyor. Kısırlaştırılan kedi ve köpeklerin burada bir hafta 10 günlük post-operatif dönem dediğimiz ameliyat sonrası bekleme dönemi oluyor. Burada da veteriner hekim arkadaşlarımız gerekli tedavilerini yaptıktan sonra tekrar kedi ve köpeklerimizi, almış oldukları mahalle ve sokaklarımıza bırakıyor."

"Çocuklar hayvanları tanıyınca sahiplenmek istiyor"

Okul gezileriyle birlikte çocukların barınak ziyaretleri hakkında konuşan Yıldızhan, şunları söyledi:

"Biz göreve geleli iki aya yakın bir zaman oldu. Benim de veteriner hekim olmam dolayısıyla sık sık ziyaretlerim oluyor. Çocuklar okul gezileriyle barınağa gelince bizim veteriner hekim arkadaşlarımız aşılı kedi ve köpekleri çocuklarla temas ettirip aralarında güzel bir ilişki kuruyor. Bunu bizzat ben de yaşadım. İlk geldiklerinde 'burada ne oluyor, ne yapacağız' diyen çocuklar hayvanlarla etkileşim kurduktan sonra neredeyse yüzde 100'ü kedi ve köpekleri eve götürmek istiyorlar. Ben de '18 yaş altı sahiplenme yok, anne ve babanızla gelin, hangisini istiyorsanız size verelim' diyorum ve çocuklar çok mutlu şekilde ayrılıyorlar. Buna rutin olarak okullarla beraber devam ediyoruz."

"Sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız"

Yıldızhan, son günlerde gündemde yer alan sokak köpeklerinin uyutulması önerisine dair görüşlerini şöyle açıkladı:

"Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'ın da dediği gibi biz asla ve asla sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in de dediği gibi bunun daha modern, çağdaş bir şekilde kısırlaştırılarak işin üstesinden gelineceğine inanıyoruz. Bu birikmiş bir sorun. Bunun için belli bir bütçe ve kaynak ayırmak lazım. Gerek merkezi hükümet gerek yerel yönetimlerle birlikte güçlü bir iş birliğiyle bu işin hallolacağını düşünüyorum. Bu iş dünyada da böyle yapılıyor. Burada da olması gereken budur. Bizim barınağımız kapasitesini artırarak, Bursa'daki popülasyonu da biliyoruz. Bu anlamda üç-beş yıl içerisinde istenen düzeye geleceğine canı gönülden inanıyoruz. Bu şekilde uyutma çok yanlış. Hem siyasal ideoloji hem belediye hem de meslek örgütü olarak karşıyız."

"3 yıl içinde popülasyon azalır"

Yıldızhan, il ve ilçe belediyelerinin koordinasyonuyla sokak köpeklerinin popülasyonunun kontrol alınacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Osmangazi'nin merkez ilçe olması nedeniyle Bursamızın en büyük ilçesi. Gün içerisinde bir milyon 150 bine ulaşan bir nüfus yaşıyor. Bursa'nın diğer çevre ilçelerle birlikte kontamine şekilde süreci yürütmesi gerekiyor. Biz bunu çok iyi bir şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Yalnız, çevre ilçelerden gelen kedi ve köpeklerin burada gün boyu yaşam olmasından dolayı etkileşimi oluyor. Bu işi sadece Osmangazi Belediyesi özelinde değil de bütün belediyeler özelinde çalışılmasının daha büyük bir fayda sağlayacağına inanıyorum. Büyükşehirle birlikte sorumluluğumuzun daha fazla olduğuna inanıyorum. Onunla ilgili belediyeler arası görüşmeler devam ediyor. Bu işin merkez ilçe ve büyükşehirle birlikte üç yıla kalmaz belli bir popülasyona düşeceğine inanıyorum. O yönde de ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum."