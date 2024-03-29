CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail ile ticaret yaparak Filistin\'e barış talep edilemez

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HABER: ECE AZAK - KAMERA: KERİM UĞUR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kemalpaşa'da düzenlenen iftar programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'le ticaret konusu üzerinden yüklendi. CHP Genel Başkanı Özel, "Filistin'e zulmeden, bomba yağdıran İsrail ile ticaret yaparak Filistin'e barış talep edilemez" vurgusu yaptı. "Ben, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, yakın ailesinin, arkadaşlarının, yakın çevresinin sürdürdüğü bu ticarete engel olmasını, tüm siyasi rekabetin dışında Filistin halkının hatırına bir kez daha hatırlatmak isterim" diyen CHP Genel Başkanı Özel, üçüncü genel başkanı ve eski Başbakan Bülent Ecevit ile Filistin'in unutulmaz lideri Yaser Arafat arasındaki kişisel dostluğu hatırlattı. Özgür Özel, CHP'nin iki ülke arasındaki iyi ilişkilere dayanarak ve 1967 BM kararına uygun olarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Kemalpaşa'da düzenlenen iftar programına katıldı. Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Milletvekilleri Yüksel Taşkın, Rahmi Aşkın Türeli, Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman Killik, Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen ve çok sayıda partili de katıldı.

"CHP GENEL MERKEZİ OLARAK KEMALPAŞA'NIN HER TÜRLÜ İSTEĞİNDE SONUNA KADAR ARKASINDA DURACAĞIZ"

İftar programında yaptığı konuşmada, "Bugün mübarek Ramazan'da soframızı paylaştık. Burada bizi ağırlayan Kemalpaşa Belediye Başkan Adayımız Mehmet Türkmen'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Cemil Tugay'a, İzmir il ve Kemalpaşa ilçe örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum" diye sözlerine başlayan Özel, "Önümüz seçim. İftar sofrasından kalkıp katı siyaset yapacak halimiz yok. Söylenecek en güzel sözü sevgili Mehmet Türkmen söyledi. Kemalpaşa ittifakını kurduk dedi. İçinde tüm siyasi partiler var dedi. Mehmet Türkmen, tüm CHP'li belediye başkanlarımız gibi seçildiği gün yakasındaki parti rozetini çıkaracak, Türk bayrağını rozet olarak yakasına takacak, tüm siyasi görüşlerden Kemalpaşalılara eşit ve ayrımsız hizmet sunacak. Buna taliptir kendisi. Mehmet Türkmen, belediye başkanlığında yeni bir isim değil. Yıllarca belde belediye başkanlığı yapmış, belde belediyesi kapanınca siyaseti bırakmamış, son beş yıldır Kemalpaşa'da Belediye Meclisinde görev yapmış son derece deneyimli bir isim. Kemalpaşa'ya hizmet etmek için gün sayıyor. Cemil Tugay başkanımızla uyum içinde el ele kol kola Kemalpaşa'nın ne ihtiyacı, ne isteği varsa hepsini yerine getirecekler. Biz de CHP Genel Merkezi olarak Kemalpaşa'nın her türlü isteğinde sonuna kadar arkasında duracağız" ifadelerini kullandı.

"OKULU SİZLERLE BİRLİKTE AÇACAĞIZ"

Özel, şunları söyledi:

"Sevgili Mehmet Türkmen, geçtiğimiz günlerde beni bir fen lisesi açılışına çağırdı. Biraz önce değerli kızını gördüm, kızımla aynı yaşta. Bir oğlunu geçmişte kazada kaybetti. Onun anısına Kemalpaşa'ya bir fen lisesi kazandırdı. Onun açılışını yapmak istedi ancak birileri seçim kanunlarını hiçe saysa da Anayasa'yı hiçe saysa da devlet imkanları ile propaganda yapsa da seçim kanunları gereğince son 10 günde bu tip açılışlar yasak olduğundan biz, bunu doğru bulmadık. Her ne kadar bütün parasını kendi cebinden verse de bir okul açılışı olduğundan onu ileri bir tarihe bıraktık. Biraz önce sözleştik, bayramdan sonra kendisinin Kemalpaşa Belediye Başkanlığı sıfatını da taşıdığı bir süreçte aynı günde kararlaştıracağız ve okulu sizlerle birlikte açacağız."

"KALICI ATEŞKES İÇİN YETERLİ SONUÇ ALINAMADI"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını hatırlatan, "Ramazan'ınız bir kez daha mübarek olsun. Önümüzdeki bayrama hep birlikte bayram tadında varmayı ümit ediyoruz. Ramazan şüphesiz oruç ibadetinin ayıdır. Oruç, sahurdan iftara kadar bir şey yememek, içmemekten daha fazlasıdır. Yemeyip içmemek midenin orucudur ama ağzın orucu, kulağın orucu, zihnin orucu ve kalbin orucu da son derece mühimdir. Şüphesiz ağzın orucu kötü söz söylememek, küfretmemek, hakaret etmemek, siyasi rakiplerine şantajda bulunmamaktır, kulağın orucu kötü söz duysan da duymazdan gelmektir. Dedikoduya kulak kabartmamak, onu yaymamaktır. Zihnin orucu, ülke için, millet için iyi şeyler düşünmek, onun niyetini kurmaktır ve kalbin orucu da dünyanın neresinde bir küçük kalp korkarak atıyorsa onun sesini duymaktır. Bugün Filistin'de birkaç ay önce Hamas'ın yaptığı saldırılara cevaben İsrail devletinin yapmış olduğu saldırılarda 35 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Bunun yüzde 70'i neredeyse 25 bini küçük çocuklardan ve kadınlardan oluşuyor. Bütün gayretlerimiz kalıcı bir ateşkesi sağlama noktasında henüz yeterli sonucu vermedi" dedi.

"BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİNİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Filistin'e barış talebini, kalıcı ateşkesi bütün dünyaya hatırlattığına dikkat çeken Özel, "Ben dünyadaki bütün siyasi akrabalarımıza, 140 ülkeye, aralarında cumhurbaşkanı, başbakanlar var, mektup yazarak, başkan yardımcısı olduğum Sosyalist Enternasyonal'de bu çağrıyı tekrarlayarak Filistin'e barış talebini kalıcı ateşkesi bütün dünyaya hatırlattım. Şunu hep birlikte görmek, hep birlikte talep etmek zorundayız Filistin'e zulmeden, bomba yağdıran İsrail ile ticaret yaparak Filistin'e barış talep edilemez. Ben, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, yakın ailesinin, arkadaşlarının, yakın çevresinin sürdürdüğü bu ticarete engel olmasını, tüm siyasi rekabetin dışında Filistin halkının hatırına bir kez daha hatırlatmak isterim. Biz CHP olarak Filistin meselesinde üçüncü genel başkanımız Bülent Ecevit'in, rahmetli Yaser Arafat ile kurduğu kişisel dostluk, iki ülke arasındaki iyi ilişkilere dayanarak 1967 BM kararına uygun olarak başkenti doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini savunmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz" diye konuştu.

"ADAYLARIMIZI SİZLERE EMANET EDİYORUM"

Özel, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kemalpaşa, vatanını, milletini seven insanların, Türkiye'nin dört bir tarafından Kemalpaşa'ya gelen insanların kardeşlik ve barış içinde yaşadığı bir yer. Mehmet Türkmen gibi geçmişi başarılarla dolu, yüreğinde acıyı da hissetmiş, geleceğe dönük sevgileri de Kemalpaşa'nın tüm evlatları için dire tutan bir devlet adamını Pazar günü oylarınızla seçmeniz durumunda Kemalpaşa'da çok yeni, sıcak, başarılı bir dönemi açacağınızı, kendisinin Kemalpaşa'ya anılacak hizmetler yapacağını biliyorum. Buna yürekten inanıyorum. Sevgili Kemalpaşalılar, Kemalpaşa Belediyesi için sevgili Mehmet Türkmen'i, İzmir Büyükşehir Belediyesi için sayın Cemil Tugay'ı sizlere emanet ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Önümüzdeki günlerde güzel günlerde bir arada olacağız. Bayramlarda bir arada olacağız. Mehmet Türkmen eserler yapacak, açılışlarda, mutlu günlerde bir arada olacağız. Kemalpaşa'da gençler sportif başarılar elde edecek. İyi günde, kötü günde beraber olacağız. Sizleri seviyorum, Mehmet Türkmen'i ve Cemil Tugay'ı sizlere emanet ediyorum."

"KEMALPAŞA İTTİFAKINI KURDUK"

İftar programında konuşan CHP Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen, "Adaylık açıklandığından beri gece gündüz çalışıyoruz. Çok güzel bir kampanya yürüttük. Bunun neticesinde Pazar akşamı size müjdeli haberi çok farkı bir şekilde vereceğiz buna eminim. İnsanlarımız bana o ışığı veriyor. İnsanların gözünden partimize ve bana karşı olan özlenen tabloyu onlar bana veriyor. İttifak kurmadık ama AKP'li ve MHP'li diğer partilerdeki insanlarla Kemalpaşa'da ittifak kurduk" ifadelerini kullandı.