Samsun'da "Türkiye'de ve Suriye'de Aleviler ve Siyasal Durum" Konulu Panel Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun'da "Türkiye'de ve Suriye'de Aleviler ve Siyasal Durum" Konulu Panel Gerçekleştirildi

Geniş Video İzle

Samsun Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi tarafından düzenlenen panelde, Suriye’de Alevilerin karşı karşıya kaldığı sorunlar ele alındı.

11.05.2025 16:29  Güncelleme: 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi tarafından düzenlenen panelde, Suriye'de Alevilerin karşı karşıya kaldığı sorunlar ele alındı.

Samsun Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi tarafından, Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik ve Bilim Merkezi'nde " Türkiye'de ve Suriye'de Aleviler ve Siyasal Durum" başlıklı panel düzenlendi. Panelde, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, 27. Dönem HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu ve CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde ilk konuşmayı Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan yaptı. Aslan, Suriye'de farklı inanç ve etnik grupların hedef alındığını belirterek, "Suriye'de yaşayan Aleviler, Dürziler, Sünniler, Hristiyanlar... bir Suriye'nin parçalanması için önce halkı birbirine düşman etmeleri lazımdı. Kendilerine bir düşman yaratmaları lazımdı" dedi.

Suriye'de Alevilerin yalnızca Baas rejimiyle ilişkilendirilerek hedef alındığını belirten Aslan, "Yani dün 'kardeşim Esad, dostum Esad', birden 2010'dan sonra 'Esed' oldu, 'katil' oldu, 'diktatör' oldu. Suriye'de 2010'dan bu yana Aleviler zulümle, baskıyla, açlık ve sefaletle karşı karşıya" diye konuştu.

Radikal grupların Suriye'deki rolüne dikkat çeken Aslan, "El Kaide, El Nusra, IŞİD'den tanıdığımız bir zihniyet var. Bu zihniyet, kendisi gibi inanmayan herkesi Allah ismini zikrederek katleden bir topluluk" ifadelerini kullandı. Türkiye'de Alevi kurumlarının barışçıl çözüm çağrısı yaptığını vurgulayan Aslan, "Biz, Suriye'de halkların bir arada yaşamasını savunduk. Suriye'nin demokratik geleceğini, orada yaşayan toplumun belirlemesi gerekir" dedi.

"Son on dört yıldır Aleviler katledildi"

CHP Hatay Milletvekili Mullaoğlu da, "Suriye'de maalesef durumlar hiç iyi değil. İnsan aklını zorlayacak derecede katliamlar oluyor. Şu an azaldı kısmen ama hala sadece Alevi oldukları için insanlar katlediliyor" diye konuştu.

Suriye'de Alevilerin iktidarda olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Mullaoğlu, "Sanki Suriye'de bir Alevi yönetimi vardı. Koca bir yalan. Esad'ın ailesi Alevi ama otuz iki kişilik kabinenin yirmi sekizi Sünni'ydi" ifadelerini kullandı. Ülkede mezhep söyleminin yasak olduğunu belirten Mullaoğlu, "Suriye'de mezhepten bahsetmek bile yasaktı. Seküler olma iddiasındaki bir devletti" dedi.

HTŞ döneminde artan katliamların sadece bu sürece özgü olmadığını savunan Mullaoğlu, "Sadece HTŞ döneminde değil, son on dört yıldır Alevi öğrenciler, Alevi subaylar, Alevi polisler katledildi" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında laikliğin önemine vurgu yapan Mullaoğlu, " Mustafa Kemal Atatürk'ün getirdiği laiklik ilkesinin ne kadar önemli olduğunu bu gelişmeleri görünce bir kez daha anlıyoruz. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerekiyor" dedi.

Suriye rejiminin "Alevi devleti" olarak tanımlanması eleştirildi

27. Dönem HDP Milletvekili Kenanoğlu ise farklı kimliklerin eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşamasının önemine dikkat çekerek, "Bu ülkenin bir yurttaşı olmamız gerekir. Bizim evimiz olduğunu, bu evde güvende olduğumuzu hissetmemiz lazım. Aksi takdirde bu, bizim açımızdan yaşanır bir ülke olmaz" ifadelerini kullandı.

Suriye rejiminin "Alevi devleti" olarak tanımlanmasını eleştiren Kenanoğlu, "Şii Alevi devleti falan değildi. Biz Esad'ın Aleviliğini ne zaman öğrendik? Ne zamanki Suriye'de çatışma çıktı, Tayyip Erdoğan dedi ki 'Bunlar azınlık Alevi hükümeti'. O zaman öğrendik" dedi.

Esad yönetiminin Alevilere hiçbir zaman sahip çıkmadığını da vurgulayan Kenanoğlu, " Sivas, Maraş, Çorum katliamlarını yaşadık. Baba Esad da oğul Esad da Türkiye'ye 'Alevileri niye katlediyorsunuz?' demedi" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Türkiye, Kültür, Suriye, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da 'Türkiye'de ve Suriye'de Aleviler ve Siyasal Durum' Konulu Panel Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Anneler Günü’’ mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Anneler Günü'' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim
Aziz Sancar, Trump’a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
Jennifer Lopez’in konser biletlerine 1 gecede zam geldi Jennifer Lopez'in konser biletlerine 1 gecede zam geldi
Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında
Erdoğan’dan Putin’in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız Erdoğan'dan Putin'in İstanbul teklifine ilk yorum: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:07
Tarihi gün PKK kendisini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendisini feshetti, silah bıraktı
08:33
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın
Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
07:17
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
23:39
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
16:19
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
16:15
Fenerbahçe’de Diego Carlos için karar verildi
Fenerbahçe'de Diego Carlos için karar verildi
15:50
Beşiktaş’ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi gerçekleştirildi! İşte gün içinde yaşanan tüm gelişmeler
15:37
1. Lig’de görülmemiş olay Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
1. Lig'de görülmemiş olay! Yanlış gol anonsu ortalığı karıştırdı
15:26
Beşiktaş’ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
Beşiktaş'ta Serdal Adalı bir ayrılığı daha resmen açıkladı
15:13
Gidilecek gibi değil Çeşme’deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
15:13
Fenerbahçe’den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi
14:58
Antalya’da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 09:47:38. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da "Türkiye'de ve Suriye'de Aleviler ve Siyasal Durum" Konulu Panel Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.