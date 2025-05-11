Samsun'da "Türkiye'de ve Suriye'de Aleviler ve Siyasal Durum" Konulu Panel Gerçekleştirildi

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi tarafından düzenlenen panelde, Suriye'de Alevilerin karşı karşıya kaldığı sorunlar ele alındı.

Samsun Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi tarafından, Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik ve Bilim Merkezi'nde " Türkiye'de ve Suriye'de Aleviler ve Siyasal Durum" başlıklı panel düzenlendi. Panelde, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, 27. Dönem HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu ve CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde ilk konuşmayı Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan yaptı. Aslan, Suriye'de farklı inanç ve etnik grupların hedef alındığını belirterek, "Suriye'de yaşayan Aleviler, Dürziler, Sünniler, Hristiyanlar... bir Suriye'nin parçalanması için önce halkı birbirine düşman etmeleri lazımdı. Kendilerine bir düşman yaratmaları lazımdı" dedi.

Suriye'de Alevilerin yalnızca Baas rejimiyle ilişkilendirilerek hedef alındığını belirten Aslan, "Yani dün 'kardeşim Esad, dostum Esad', birden 2010'dan sonra 'Esed' oldu, 'katil' oldu, 'diktatör' oldu. Suriye'de 2010'dan bu yana Aleviler zulümle, baskıyla, açlık ve sefaletle karşı karşıya" diye konuştu.

Radikal grupların Suriye'deki rolüne dikkat çeken Aslan, "El Kaide, El Nusra, IŞİD'den tanıdığımız bir zihniyet var. Bu zihniyet, kendisi gibi inanmayan herkesi Allah ismini zikrederek katleden bir topluluk" ifadelerini kullandı. Türkiye'de Alevi kurumlarının barışçıl çözüm çağrısı yaptığını vurgulayan Aslan, "Biz, Suriye'de halkların bir arada yaşamasını savunduk. Suriye'nin demokratik geleceğini, orada yaşayan toplumun belirlemesi gerekir" dedi.

"Son on dört yıldır Aleviler katledildi"

CHP Hatay Milletvekili Mullaoğlu da, "Suriye'de maalesef durumlar hiç iyi değil. İnsan aklını zorlayacak derecede katliamlar oluyor. Şu an azaldı kısmen ama hala sadece Alevi oldukları için insanlar katlediliyor" diye konuştu.

Suriye'de Alevilerin iktidarda olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Mullaoğlu, "Sanki Suriye'de bir Alevi yönetimi vardı. Koca bir yalan. Esad'ın ailesi Alevi ama otuz iki kişilik kabinenin yirmi sekizi Sünni'ydi" ifadelerini kullandı. Ülkede mezhep söyleminin yasak olduğunu belirten Mullaoğlu, "Suriye'de mezhepten bahsetmek bile yasaktı. Seküler olma iddiasındaki bir devletti" dedi.

HTŞ döneminde artan katliamların sadece bu sürece özgü olmadığını savunan Mullaoğlu, "Sadece HTŞ döneminde değil, son on dört yıldır Alevi öğrenciler, Alevi subaylar, Alevi polisler katledildi" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında laikliğin önemine vurgu yapan Mullaoğlu, " Mustafa Kemal Atatürk'ün getirdiği laiklik ilkesinin ne kadar önemli olduğunu bu gelişmeleri görünce bir kez daha anlıyoruz. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerekiyor" dedi.

Suriye rejiminin "Alevi devleti" olarak tanımlanması eleştirildi

27. Dönem HDP Milletvekili Kenanoğlu ise farklı kimliklerin eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşamasının önemine dikkat çekerek, "Bu ülkenin bir yurttaşı olmamız gerekir. Bizim evimiz olduğunu, bu evde güvende olduğumuzu hissetmemiz lazım. Aksi takdirde bu, bizim açımızdan yaşanır bir ülke olmaz" ifadelerini kullandı.

Suriye rejiminin "Alevi devleti" olarak tanımlanmasını eleştiren Kenanoğlu, "Şii Alevi devleti falan değildi. Biz Esad'ın Aleviliğini ne zaman öğrendik? Ne zamanki Suriye'de çatışma çıktı, Tayyip Erdoğan dedi ki 'Bunlar azınlık Alevi hükümeti'. O zaman öğrendik" dedi.

Esad yönetiminin Alevilere hiçbir zaman sahip çıkmadığını da vurgulayan Kenanoğlu, " Sivas, Maraş, Çorum katliamlarını yaşadık. Baba Esad da oğul Esad da Türkiye'ye 'Alevileri niye katlediyorsunuz?' demedi" şeklinde konuştu.