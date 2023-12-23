Şehit babasından duygulandıran paylaşım: "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana"

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan duygusal bir paylaşım yaptı. Şehit babası paylaşımında, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" dedi.

12 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen şehit haberleri Türkiye'yi yasa boğdu. Dün 6 askerimizin şehit olmasının ardından, bugün de PKK'lı teröristlerin saldırısında 6 askerimiz şehit düştü.

Şehit Kemal Aslan

"OĞLUM ŞEHİT OLDU NE MUTLU BANA"

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Er Kemal Aslan da (22) şehit düştü. Şehit haberinin baba ocağına bildirilmesinin ardından şehit babası Mehmet Aslan, sosyal medya üzerinden oğlunun da aralarında olduğu 6 şehidin ismini paylaşarak, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerini kullandı. Paylaşım görenleri duygulandırdı.

ŞEHİT ATEŞİ ELAZIĞ'A DÜŞTÜ

Şehidin, Güney Kent Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Ekiplerin yanı sıra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'da şehit evine giderek, ailenin yanında oldu.