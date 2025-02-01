Suat Toktaş'ın Tutuklanmasına Tepki... CHP'li Bülbül: "bu Hakimin Yeniden Hukuk Öğrenmesi Lazım" - Son Dakika
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Suat Toktaş'ın Tutuklanmasına Tepki... CHP'li Bülbül: "bu Hakimin Yeniden Hukuk Öğrenmesi Lazım"

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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Halk Tv Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Bülbül, "Bu hakimin yeniden hukuk öğrenmesi lazım. Ceza mahkemeleri kanunlarını yeniden öğrenmesi lazım. Yeniden hukuk fakültesine girmesi lazım. Delillerin karartılması yok. Bir tek delil var. Açıklanan bilirkişi ile yapılan konuşma var. Hangi delilden bahsediyorsun? İkincisi, ne kaçma şüphesi varmış? 38 yıllık gazeteci, Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni nereye kaçacak? Bizim Türkiye'den başka vatanımız var mı" dedi.

01.02.2025 10:22  Güncelleme: 11:24
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(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Halk Tv Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Bülbül, "Bu hakimin yeniden hukuk öğrenmesi lazım. Ceza mahkemeleri kanunlarını yeniden öğrenmesi lazım. Yeniden hukuk fakültesine girmesi lazım. Delillerin karartılması yok. Bir tek delil var. Açıklanan bilirkişi ile yapılan konuşma var. Hangi delilden bahsediyorsun? İkincisi, ne kaçma şüphesi varmış? 38 yıllık gazeteci, Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni nereye kaçacak? Bizim Türkiye'den başka vatanımız var mı" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Gazetecilier Cemiyetini ziyaret etti. Aydın, burada yaptığı konuşmada, gazeteci Suat Toktaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Bülbül, şunları söyledi:

"Türkiye'de demokrasi yok, özgürlükler yok. Türkiye artık yarı açık cezaevine dönüşmüş bir vatan toprağı haline geldi. Milletvekilleri cezaevine konur, yazarlar cezaevine konur. Bu nereden başladı; iktidarı yönetemiyor. Ne yapıyor, hukuku sopa gibi kullanıyor, yargıyı sopa gibi kullanıyor. Bundan en fazla kim nasibini alıyor; gazeteciler nasibini alıyor. Düşünebiliyor musunuz, 38 yıllık Suat Toktaş şu anda nerede; cezaevinde. Neden cezaevinde; bilirkişinin yaptığı bir canlı yayını Halk TV'de haber yaptığı için cezaevinde. Böyle bir şey olabilir mi? Ne karar vermiş sayın hakim? Tutuklama kararını delilleri karartabilir diye vermiş. İkinci olarak da kaçma şüphesi olarak tutuklama kararını vermiş. Bu hakimin yeniden hukuk öğrenmesi lazım. Ceza mahkemeleri kanunlarını yeniden öğrenmesi lazım. Yeniden hukuk fakültesine girmesi lazım. Delillerin karartılması yok. Bir tek delil var. Açıklanan bilirkişi ile yapılan konuşma var. Hangi delilden bahsediyorsun? İkincisi, ne kaçma şüphesi varmış? 38 yıllık gazeteci, Halk TV'nin genel yayın yönetmeni nereye kaçacak? Bizim Türkiye'den başka vatanımız var mı? Kaçma şüphesi olan FETÖ'cülere soracaksın sen.

"Anayasal direnme hakkımızı kullanacağız"

Ahmak davasında ben bütün celselere gittim. En son celsede, çıktı o hakim denilen vatandaş, 'ahmak' lafının Süleyman Soylu'ya söylendiğini ben de biliyorum dedi. Ondan bir celse sonra, YSK hakimlerine hakaretten dolayı 2 yıl 7 ay 15 gün ceza verdi. Bunlardan hakim mi olur? Bir önceki hakime şu cezayı vereceksin dendi, hakim hayır dediği için Samsun'a sürüldü. Artık tuz koktu. Milletvekili dahil, belediye başkanı dahil halkın hiç kimsenin hukuki güvencesi yok. Yaşam güvencesi yok, can güvenliği yok, hukuk güvencesi yok. Millet yetti artık diyor. Çağlayan'da binlerce kişi, Ekrem İmamoğlu'nu Mansur başkanı kucakladı. Sarı inek vermeyeceğiz. Bundan sonraki mücadelemiz salonlarda değil, sokaklarda olacak, meydanlarda olacak. Gaz yiyeceğiz, cop yiyeceğiz ama bunlara karşı direneceğiz. Anayasada direnme hakkı var biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Direnme hakkımızı kullanacağız. Hukukun olmadığı, demokrasinin olmadığı, özgürlüklerin yaşanmadığı bir ülkede ekonomi de olmaz, eğitim de olmaz, adalet de olmaz, sağlık da olmaz.

"Hani mülakat kalkıyordu?

Bugün üç genç ile tanıştım. Biri simit satıyordu. Sen nereden mezun dedim. Ben işletme mezunuyum dedi. Bir çocukla tanıştım, 'bilgisayar programcısıyım' dedi. Satıcı. Yine bir çocukla tanıştım o da marul satıcısı. Bu çocuklar işsiz. Tayyip çıkıyor, bir ay önce Adana'da tarafıma mobbing yapıldı diyen intihar eden hakim adayı varken, 2 ay önce yazılıdan hakimlik sınavından 115. oldum deyip mülakatta elendim, sonra intihar eden avukatlar varken ne diyor, Recep Tayyip sen de mi avukat oldun diyor. Özlem Zengin ne diyor; 'benim yeğenim de burada, el sallar mısın sayın cumhurbaşkanım' diyor. Bu çocukların ahı kimlerde kalacak göreceksiniz. Bunların hesabı sorulmayacak mı? Hani mülakat kalkıyordu? Hani söz vermiştin sayın Tayyip Bey? Yargıda örgütlendiniz. Yargıda gittiniz AKP'li yönetim kurulu üyesi, ilçe başkanı, belediye meclis üyesi, parti üyesi hakim savcı yaptınız. Bunun hesabı sorulmayacak mı?

"İptal edilen yasayı yeniden getirdiler"

Meclis'ten 9 maddelik yasa geçti. Ne yasası biliyor musunuz? Bu yasanın içinde 5. madde var. Emeklilerin maaşının 14 bin 500 lira yapılması ile ilgili. Geriye kalan 5 madde neydi; Devlet Denetleme Kurulu'na Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği halde yaptıkları kamu yararı derneklerde, vakıflarda, sendikalarda el koyma, muhafaza altına alma, soruşturma açma yetkisi veriyor Anayasa'ya aykırı olarak. Devlet Denetleme Kurulu'na. Devlet Denetleme Kurulu nereye bağlı; Saray'a bağlı. İptal edilen yasayı yeniden geçirdiler."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Suat Toktaş'ın Tutuklanmasına Tepki... CHP'li Bülbül: 'bu Hakimin Yeniden Hukuk Öğrenmesi Lazım' - Son Dakika

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