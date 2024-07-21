Suruç Katliamında Hayatını Kaybedenler Rize'de Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Suruç Katliamında Hayatını Kaybedenler Rize'de Anıldı

Geniş Video İzle

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilen İŞİD bombalı saldırısında hayatını kaybeden 33 kişi, Rize'nin Fındıklı ilçesinde düzenlenen anma töreniyle anıldı. Fındıklı Demokrasi Güçleri adına konuşan ESP Fındıklı İlçe Başkanı Tugay Köse, katliamın gerçek suçlularının ve sorumlularının gizlendiğini belirterek adalet mücadelesinden vazgeçilmeyeceğini vurguladı.

21.07.2024 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE)- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde İŞİD tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda katledilen 33 kişi Rize'nin Fındıklı ilçesinde anıldı.

Suruç katliamında hayatını kaybeden 33 kişi Rize'nin Fındıklı ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açıklamayla anıldı.

"Umudu, sevdayı ve insanca bir yaşamı kendilerine ilke edinen gençler katledildi"

Fındıklı Demokrasi Güçleri adına konuşan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Fındıklı İlçe Başkanı Tugay Köse şunları söyledi:

"20 Temmuz 2015'te İŞİD çeteleri tarafından yıkılmış bir kent olan Kobani'yi yeniden inşa etmek için 'Beraber savunduk, beraber inşa edeceğiz' şiarı ile Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) tarafından başlatılan kampanya sonucunda yaşadığımız coğrafyanın dört bir köşesinden yola çıkan yüzlerce genç Urfa'nın Suruç ilçesindeki Amara Kültür Merkezi'nde bir araya geldiler. Umudu, sevdayı ve insanca bir yaşamı kendilerine ilke edinen genç yürekler Kobani halkının yaralarını saracak, hastane ve okul yapacak, çocuklara oyuncak götürüp park, kütüphane, hatıra ormanı inşa edeceklerdi.

"Göstermelik yargılamalarda katliam birkaç tetikçi ve piyona yıkılarak gerçek suçlular ve sorumlular gizlenmiştir"

Devrimci duygularla bir araya gelen bu gençlerin düşlerini yarım bırakmak isteyen İŞİD çeteleri ve onların yerli işbirlikçilerinin gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısı ile 33 düş yolcusu genç, alçakça katledildi. Bütün istihbaratı bilgilere rağmen gerekli önlemleri almayanlar adeta katliamın önünü açmışlardır. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu '27 Haziran- 1 Kasım tarihleri arasında yaşananları anlatırsak yer yerinden oynar' diyerek aslında birçok şeyi itiraf etmiştir. Yapılan göstermelik yargılamalarda katliam birkaç tetikçi ve piyona yıkılarak gerçek suçlular ve sorumlular gizlenmiştir. Diyarbakır istasyon meydanında, HDP mitinginde gerçekleştirilen kanlı eylemin ardından hiçbir önlem almayan egemen güçler; Suruç, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı, Sultanahmet, Beyoğlu, Havalimanı ve Antep katliamları başta olmak üzere birçok toplu katliamın önünü açmışlardır. 20 Temmuz 2015 günü patlatılan canlı bombalarla sosyalist gençlerin düşleri yarım bırakılmak istenmiş ancak umudun türküsünü dillerinden düşürmeyen bu gençler 'Hiçbir düş yarım kalmayacak' diyerek birleşik mücadele ruhu ile geleceği örmeye çalışmaktadırlar. Sivas'tan, Gazze'ye, Gezi'den Suruç'a,10 Ekim'den İliç maden katliamına dek uzanan bu ve benzeri katliamların hesapları sorulara kadar adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz, Suruç için adalet, herkes için adalet."

Suruç Katliamında Hayatını Kaybedenler Rize\'de Anıldı
Kaynak: ANKA

Demokrasi, Şanlıurfa, Fındıklı, Suruç, Rize, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suruç Katliamında Hayatını Kaybedenler Rize'de Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:30 İsrail, Yemen’i ilk kez hedef aldı Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı
10:10 İnsan aklıyla dalga geçiyorlar Bodrum’da bir sandviçi 380 TL’den satmaya başladılar İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar
09:40 Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti
08:42 Toplantıdaki değişiklik krize neden oldu YRP’li Başkandan Bakan Kurum’a sert sözler Toplantıdaki değişiklik krize neden oldu! YRP'li Başkandan Bakan Kurum'a sert sözler
07:56 Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur
10:55 Beşiktaş’ta Amartey krizi Arabistan’a gitmek istemedi, uçağa binmedi Beşiktaş'ta Amartey krizi! Arabistan'a gitmek istemedi, uçağa binmedi
10:40 Halı sahada kahreden olay Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu Halı sahada kahreden olay! Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu
10:21 Türkiye’nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti Türkiye'nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti
10:15 Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı! Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak
09:14 Mourinho’nun bir telefonu yetti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi Mourinho'nun bir telefonu yetti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi
08:28 Perinçek’in CHP çıkışına Ali Mahir Başarır’dan sert yanıt: Çeneni kes haddini bil, siyasi bunak Perinçek'in CHP çıkışına Ali Mahir Başarır'dan sert yanıt: Çeneni kes haddini bil, siyasi bunak
08:13 Önce tereddüt etti sonra yola atladı Çocuğun hatası pahalıya patladı Önce tereddüt etti sonra yola atladı! Çocuğun hatası pahalıya patladı
08:09 Önce çaldı sonra pişman oldu Hırsızlık yapan turistin mesajlı savunması şaşkına çevirdi Önce çaldı sonra pişman oldu! Hırsızlık yapan turistin mesajlı savunması şaşkına çevirdi
02:48 10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu 10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 11:12:18. #1.13#
SON DAKİKA: Suruç Katliamında Hayatını Kaybedenler Rize'de Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement