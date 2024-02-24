TDV Yarıyıl Kampları 20 ilde düzenlendi - Son Dakika
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TDV Yarıyıl Kampları 20 ilde düzenlendi

TDV Yarıyıl Kampları 20 ilde düzenlendi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), burs desteği sağladığı öğrencilerine yönelik düzenlediği yarıyıl kamplarını 20 ilde 25 noktada gerçekleştirdi. Kamplarda öğrencilerin mesleki, kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli eğitimler, konferanslar, söyleşiler, atölye çalışmaları ve el sanatları etkinlikleri düzenlendi.

24.02.2024 10:47
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Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) burs desteği sağladığı öğrencilerine yönelik düzenlediği yarıyıl kampları 20 ilde 25 noktada 1824 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Öğrencilerin mesleki, kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla her yıl ara tatil döneminde düzenlenen yarıyıl kampları bu sene Ankara, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Erzurum, Siirt, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Elazığ, Konya, Denizli, Aydın, İzmir, Manisa, Bursa, Diyarbakır, Mersin, Tekirdağ ve Antalya'da yapıldı.

19 Ocak'ta başlayan yarıyıl kampları İlahiyat Akademi, Özel Destek Akademi, Uluslararası İlahiyat Lisans Programı (UİLP), Uluslararası İlahiyat Programı (UİP), Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Uluslararası AİHL Mezun Destek Programı öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Kamplar yüz yüze ve çevrim içi olarak düzenlendi.

Lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı kamplarda, alanında uzman eğitimciler tarafından çeşitli eğitimler, konferanslar, söyleşiler, atölye çalışmaları, geleneksel el sanatları etkinlikleri de gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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