TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulundu - Son Dakika
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulundu

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı tatili öncesinde yola çıkacak vatandaşlara araç bakımlarını yapmaları, trafik kurallarına uymaları ve belirli aralıklarla mola vermeleri konusunda uyarılarda bulundu. Palandöken, geçmiş yıllarda yaşanan kazalardan ders alınması gerektiğini vurgulayarak, bayramın neşesini gölgede bırakmamak için trafik kurallarına riayet edilmesi gerektiğini belirtti.

13.06.2024 10:56
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken Kurban Bayramında yola çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 9 günlük Kurban Bayramı tatili vesilesiyle yola çıkacak vatandaşlara yolda karşılaşabilecekleri problemlere ilişkin uyarılarda bulundu. Palandöken, yola çıkmadan önce araçların bakımlarının yapılması gerektiğini hatırlatırken diğer yandan yolculuk esnasında da trafik kurallarına uyulması ve belli aralıklarla molalar verilmesi telkininde bulundu.

"Uzun yola çıkmadan önce araç bakımları kesinlikle yaptırılmalı"

Bayram tatillerinde sıcak havaların da etkisiyle trafik kazalarının arttığına dikkati çeken Palandöken, "9 günlük bayram tatilinin aynı zamanda karne tatili ve yaz tatiline denk gelmesiyle birlikte bu yıl şehirlerarası yollarda trafik yoğunluğu yaşanabilir. Nitekim bu yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 75 vatandaşımızı trafik kazasında hayatını kaybederken 10 bin 810 vatandaşımız da yaralandı. Bayramda uzun yola çıkacak olan vatandaşlarımız her zamankinden daha dikkatli ve sabırlı olmalı. Sıcak havaların uzun yola etkisi göz önünde bulundurularak güneşin dik açıyla geldiği saatlerde yola çıkmamaya özen gösterilmeli. Uzun yola çıkmadan önce araç bakımları kesinlikle yaptırılmalı. Belirli aralıklarla hazırlanan ve haritada işaretlenen kaza kara noktaları mutlaka incelenmeli. Ayrıca takip mesafesine de duyarlı olunmalı. Vatandaşlarımız gidecekleri yere hızlı şekilde gitmek ve sevdikleriyle bir an önce kavuşmak istiyor. Ama aracınız ve yollar ne kadar kaliteli olsa da trafik hatayı kabul etmez. Bu sebeple yolda acele edilmemeli" dedi.

"Yolculuk sırasında belirli aralıklarla mola vererek dinlenilmeli"

Dokuz günlük bayram tatilinde yola çıkacak olan vatandaşlara uyarıda bulunan Palandöken, "Geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatilinde en fazla kaza sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa'da meydana geldi. En az kaza gerçekleşen iller ise Ardahan, Bayburt, Tunceli, Hakkari ve Iğdır oldu. Kazalar sonucunda en çok İstanbul, Denizli, Gaziantep, Aydın ve Ankara'da can kaybı yaşandı. İstanbul'da 7, Denizli, Gaziantep ve Aydın'da 5'er kişi, Ankara'da 4 ve toplamda ise 75 vatandaşımızı bu kazalar sonucunda kaybettik. Bayram boyunca yaşanan bu kazaların yüzde 37,3'ü aşırı hız, yüzde 15,1'i kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uyulmaması, yüzde 11,6'sı şerit izleme ve değiştirme kurallarının gözetilmemesi sonucu gerçekleşti. 9 günlük bayram tatilini keyifle geçirebilmek için trafik kurallarına mutlaka riayet edilmeli ve aşırı hızdan kaçınılmalı. Ayrıca yola dinlenmiş olarak çıkılmalı ve yolculuk sırasında belirli aralıklarla mola vererek dinlenilmeli. Geçmiş yıllarda yaşanan kazalardan ders alarak, bayramın neşesini gölgede bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulundu - Son Dakika

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