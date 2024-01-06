 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzon'da 2023 yılında 33 farklı ülkeden 188 yabancı uyruklu çiftin nikahı kıyıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da 2023 yılında 33 farklı ülkeden 188 yabancı uyruklu çiftin nikahı kıyıldı

Trabzon'un merkez ilçesi Ortahisar'da bulunan Belediye Evlendirme Memurluğu'nda 2023 yılında Türk vatandaşı ve yabancı ülke uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 12 çiftin nikahı kıyıldı. Yabancı uyruklu çiftlerin 4 kıtadan ve 33 farklı ülkeden olması dikkat çekti. Suriye uyruklular 30 çiftle en fazla temsil edilen ülke oldu.

Trabzon\'da 2023 yılında 33 farklı ülkeden 188 yabancı uyruklu çiftin nikahı kıyıldı
06.01.2024 - 10:24,  Güncelleme: 10:25
Abone Ol

Trabzon'un merkez ilçesi Ortahisar'da Belediye Evlendirme Memurluğu'nda 2023 yılında Türk vatandaşı ve yabancı ülke uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 12 çiftin nikahını kıyılırken, yabancı ülke uyruklu çiftlerin 4 kıtadan ve 33 farklı ülkeden olması dikkat çekti.

2023 yılında Trabzon'da 33 farklı ülkeden 188 yabancı uyruklu çiftin nikah kıyılırken, belgeleri eksik olan ya da nikah günü hazır bulunmadıkları için 5 çiftin nikah işlemi de iptal edildi. Yabancı uyruklu çiftler sıralamasında 30 çift ile Suriye uyruklular ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 25 çift ile Afganistan ve 22 çiftle Rusya izledi.

Brezilya'dan Hindistan'a Ortahisar Evlendirme Memurluğu Birleşmiş Milletler gibi

2023 yılında yabancı uyruklu çiftlerin ülke dağılımı ise şu şekilde oluştu:

"Ukrayna 1, Gürcistan 7, Azerbaycan 21, Avusturya 8, Kırgızistan 4, Suriye 30, İran 2, Özbekistan 7, Irak 4, Kazakistan 5, Afganistan 25, Almanya 18, Rusya 22, Sudan 2, Fas 3, Endonezya 3, Türkmenistan 2, Bulgaristan 1, Pakistan 1, Birleşik Krallık 2, Kanada 2, Hollanda 1, Mısır 2, ABD 3, Tunus 1, Hindistan 1, Cezayir 3, İtalya 1, Etiyopya 1, İsviçre 1, Yemen 1, Brezilya 2 ve Ermenistan 1"

2002 yılında ise 33 ülkeden 212 yabancı uyruklu çiftin nikahı kıyılırken, 2023 yılında bu sayının düştüğü gözlendi. - TRABZON

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ortahisar, Trabzon, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon'da 2023 yılında 33 farklı ülkeden 188 yabancı uyruklu çiftin nikahı kıyıldı - Son Dakika


11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17
Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14
Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51
Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50
Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43
Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25
Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı

Son Dakika
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14 Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51 Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50 Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43 Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25 Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı
09:30 Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
09:21 Diyarbakır'da silahlı saldırı! Yoldan geçen otobüsün şoförü hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 12:17:48. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da 2023 yılında 33 farklı ülkeden 188 yabancı uyruklu çiftin nikahı kıyıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement