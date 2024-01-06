Trabzon\'da 2023 yılında 33 farklı ülkeden 188 yabancı uyruklu çiftin nikahı kıyıldı

Trabzon'un merkez ilçesi Ortahisar'da Belediye Evlendirme Memurluğu'nda 2023 yılında Türk vatandaşı ve yabancı ülke uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 12 çiftin nikahını kıyılırken, yabancı ülke uyruklu çiftlerin 4 kıtadan ve 33 farklı ülkeden olması dikkat çekti.

2023 yılında Trabzon'da 33 farklı ülkeden 188 yabancı uyruklu çiftin nikah kıyılırken, belgeleri eksik olan ya da nikah günü hazır bulunmadıkları için 5 çiftin nikah işlemi de iptal edildi. Yabancı uyruklu çiftler sıralamasında 30 çift ile Suriye uyruklular ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 25 çift ile Afganistan ve 22 çiftle Rusya izledi.

Brezilya'dan Hindistan'a Ortahisar Evlendirme Memurluğu Birleşmiş Milletler gibi

2023 yılında yabancı uyruklu çiftlerin ülke dağılımı ise şu şekilde oluştu:

"Ukrayna 1, Gürcistan 7, Azerbaycan 21, Avusturya 8, Kırgızistan 4, Suriye 30, İran 2, Özbekistan 7, Irak 4, Kazakistan 5, Afganistan 25, Almanya 18, Rusya 22, Sudan 2, Fas 3, Endonezya 3, Türkmenistan 2, Bulgaristan 1, Pakistan 1, Birleşik Krallık 2, Kanada 2, Hollanda 1, Mısır 2, ABD 3, Tunus 1, Hindistan 1, Cezayir 3, İtalya 1, Etiyopya 1, İsviçre 1, Yemen 1, Brezilya 2 ve Ermenistan 1"

2002 yılında ise 33 ülkeden 212 yabancı uyruklu çiftin nikahı kıyılırken, 2023 yılında bu sayının düştüğü gözlendi. - TRABZON