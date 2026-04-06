Trabzon'un Geleceği İçin Projeler
Trabzon'un Geleceği İçin Projeler

06.04.2026 15:52
Başkan Genç, Trabzon'un daha yaşanılabilir olması için 164 proje yürütüldüğünü açıkladı.

TRABZON Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2 yıllık görev sürecini değerlendirdiği toplantıda, hayata geçirilen projeler, devam eden yatırımlar ve planlanan çalışmalar hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu. Trabzon'u daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Genç, "Trabzon'u geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2'nci Yıl Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Genç, Trabzon'u daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. Göreve başladıkları günden bu yana rutin belediyecilik hizmetleri dışında 164 projeyi eş zamanlı yürüttüklerini belirten Genç, konuşmasına Trabzonspor'un galibiyeti ve Sebat Gençlik Spor'un şampiyonluğunu kutlayarak başladı.

'RAYLI SİSTEM İHALESİ 8 NİSAN'DA YAPILACAK'

Şehir İçi Raylı Sistem Projesi'nin en önemli vaatlerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Genç, Akyazı-Meydan-Havalimanı hattını kapsayan 16 kilometrelik ilk etabının önceliklendirildiğini ve yapım ihalesinin 8 Nisan'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

UZUNKUM YAŞAM ALANI 2027'DE AÇILACAK

Uzunkum Yaşam Alanı Projesi ile vatandaşların denizle buluşacağını ifade eden Genç, bin dönümlük alanın büyük bölümünde dolgu ve sosyal yaşam alanlarının oluşturulacağını söyledi. İlk etap ihalesinin tamamlandığını belirten Genç, açılış için 2027 Ağustos ayını hedeflediklerini vurguladı.

İLERİ BİYOLOJİK ARITMA

İleri biyolojik arıtma tesisini "şehrin geleceği" olarak nitelendiren Başkan Genç, "DSİ Genel Müdürümüzle protokol imzaladık. İleri biyolojik arıtma tesisi için proje çalışması başladı. Ayrıca bütün ilçelerimizde bu sorunu ortadan kaldırmak için arıtma tesisleri yapıyoruz. Trabzon'umuzun derelerini ve denizimizi kanalizasyondan arındıracağız. Hedefimiz mavi bayraklı plajlar" dedi.

KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNİN TAŞINMASI

Değirmendere bölgesinin şehir için kritik önemde olduğunu vurgulayan Genç, 1728 esnafı kapsayan sanayi dönüşüm projesinin devam ettiğini, sürecin çeşitli nedenlerle yavaş ilerlediğini ancak tamamlandığında hem şehircilik hem de ekonomi açısından önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

ARSİN YATIRIM ADASI İÇİN YENİ ADIM

Yıllardır bekleyen Arsin Yatırım Adası Projesi'nde önemli bir aşamaya geldiklerini belirten Genç, "Büyükşehir Belediyesi olarak işe el attık. Dolgu çalışmalarını biz yapacağız" dedi. Başkan Genç, Araklı OSB çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

FÜNİKÜLER VE ULAŞIM PROJELERİ

Meydan-Çukurçayır arasında yapılması planlanan füniküler hattının finansmanı için alternatif modeller üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Genç, Beşikdüzü-Of arasında planlanan elektrikli otobüs seferlerini 2027 yılında başlatacaklarını ve ilk etapta 14 elektrikli otobüs alacaklarını açıkladı.

YENİ YAŞAM ALANLARI VE OTOPARKLAR

Karagöz Meydanı'nda 750 araç kapasiteli yer altı otoparkı yapılacağını açıklayan Genç, Pazarkapı Yaşam Alanı'nın ise şehrin önemli sosyal merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. Başkan Genç, Reşadiye viyadüğünün kaldırılarak bölgenin yayalaştırılacağını da belirtti.

ÖNCELİKLİ SOSYAL PROJELER

Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi'nin öncelikli projelerinden biri olduğunu vurgulayan Genç, özel bireyler için kapsamlı bir yaşam alanı oluşturacaklarını belirtti. Ayrıca Alzheimer Gündüz Bakımevi, Hasta Refakatçi Konukevi ve Gündüz Bakımevi projelerini de hayata geçireceklerini vurguladı.

BÜYÜKŞEHİR KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK

Belediyenin enerji ihtiyacını karşılamak için GES ve HES çalışmaları yaptıklarını da belirten Genç, "Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde 170 dönümlük bir arazi üzerinde projelendirdiğimiz güneş enerjisi santralinin yapımına önümüzdeki temmuz ayında başlıyoruz. TİSKİ'nin HES ve GES projeleri ile birlikte 2027 itibarıyla elektrik ihtiyacımızı büyük ölçüde kendi üretimimizden sağlayacağız. Raylı sistemin enerji ihtiyacını da kendimiz üreteceğiz" dedi.

TURİZM VE KÜLTÜR HAMLESİ

Trabzon'un turizm potansiyelini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Genç, hedeflerinin turizmi 12 aya yaymak olduğunu belirten Başkan Genç, Turizm Master Planı'nı mayıs ayında tamamlayacaklarını ve yeni turizm rotaları konusunda önemli adımlar attıklarını söyledi. Başkan Genç, Atapark'taki Haluk Ongan Sahnesi'nin yeri ve Avni Aker Millet Bahçesi'nde iki ayrı kültür-sanat merkezi yapacaklarını, şehre ayrıca bir kongre merkezi kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı.

DAHA YAŞANABİLİR ŞEHİR

Sosyal projeler, tarımsal hizmetler, gençler ve emeklilere yönelik destekler, kültür-sanat faaliyetleri ve TİSKİ yatırımları konusunda da kapsamlı açıklamalar yapan Başkan Genç, "Şehrimizin her noktasına hizmet götürmek için çalışıyoruz. Trabzon'u daha güçlü, daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmekte kararlıyız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ahmet Metin Genç, Trabzon, Yerel, Son Dakika

Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu Savaş bir anda şiddetlendi İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi
Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber
Nijerya’da iki kiliseye düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı Nijerya'da iki kiliseye düzenlenen saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı
6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı 6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı
Lakabı oldu adı Duyanlar kulaklarına inanamıyor Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Maltepe’de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Maltepe'de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu
Sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolculara sürpriz karşılama Sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolculara sürpriz karşılama
Derbi öncesine damga vuran kare Derbi öncesine damga vuran kare
Dünyaca ünlü DJ’e sahilde dehşeti yaşattı Sebebi ’pes’ dedirtti Dünyaca ünlü DJ’e sahilde dehşeti yaşattı! Sebebi 'pes' dedirtti
Hepsi birden söyledi Fener taraftarından Mert Hakan’a büyük destek Hepsi birden söyledi! Fener taraftarından Mert Hakan'a büyük destek
İran’daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla İran'daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla
Çanakkale’de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i liderliği geri aldı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i liderliği geri aldı
Paylaşımı olay oldu Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor
Oyuna devam edemedi Fenerbahçelileri kahreden sakatlık Oyuna devam edemedi! Fenerbahçelileri kahreden sakatlık
2. Lig’e yükselen ilk takımlar belli oldu 2. Lig'e yükselen ilk takımlar belli oldu
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi

15:47
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu
Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
15:39
Ünlü sunucuya küstah mesaj Verdiği yanıt daha bomba
Ünlü sunucuya küstah mesaj! Verdiği yanıt daha bomba
15:26
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
15:03
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
15:00
Son dakika golüyle çıldırdılar
Son dakika golüyle çıldırdılar
14:59
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
14:39
Türk futbolunda neler oluyor Süper Lig devinden olay hamle
Türk futbolunda neler oluyor? Süper Lig devinden olay hamle
14:32
Leroy Sane’den Galatasaray taraftarını sevindiren haber
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber
14:20
3 gündür kayıp olarak aranıyordu otomobilinde ölü bulundu
3 gündür kayıp olarak aranıyordu; otomobilinde ölü bulundu
14:19
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
14:19
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
14:16
1 km yürüyüş için 25 bin dolar teklif etti, 30 saniye sonra delirdi
1 km yürüyüş için 25 bin dolar teklif etti, 30 saniye sonra delirdi
13:55
TFF’den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
13:52
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
13:49
Bu tarihe dikkat Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
13:38
Taraftar merakla bekliyordu İşte Asensio’nun son durumu
Taraftar merakla bekliyordu! İşte Asensio’nun son durumu
13:32
AYM kararını duyurdu Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köy olacak
AYM kararını duyurdu! Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köy olacak
13:02
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü
Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
12:49
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
12:17
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
