Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararı "Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık" sözleriyle açıklarken, ilan edilen milli yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi. Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'de yarıya indirilen Türk bayrakları havadan görüntülendi.
İşte bazı kentlerde yarıya indirilen bayraklardan görüntüler;
Son Dakika › Yerel › Türkiye'de bayraklar 1 günlüğüne yarıya indirildi - Son Dakika
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