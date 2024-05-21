Türkiye'de bayraklar 1 günlüğüne yarıya indirildi - Son Dakika
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Yerel

Türkiye'de bayraklar 1 günlüğüne yarıya indirildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yas ilan etmesiyle birlikte Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'deki bayraklar yarıya indirildi. Yarıya indirilen Türk bayrakları dron ile görüntülendi.

21.05.2024 10:56  Güncelleme: 12:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu.

KENTLER FARKLI OLSA DA MANZARA BENZERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararı "Kabine toplantımızda, İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık" sözleriyle açıklarken, ilan edilen milli yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi. Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'de yarıya indirilen Türk bayrakları havadan görüntülendi.

İşte bazı kentlerde yarıya indirilen bayraklardan görüntüler;

Reisi'nin ölümü nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas! Bayraklar yarıya indirildi
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas
Türkiye\'de bayraklar 1 günlüğüne yarıya indirildi
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Reisi, Helikopter, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Türkiye, Niğde, İran, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'de bayraklar 1 günlüğüne yarıya indirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ersin Ecder: yazıklar olsun bu sisteme benim bayrağım İran için niye yarıya indiriliyor ki ne gereği var 4 0 Yanıtla
  • Ahmet Maviş: Niye? Reis mi ölmüş? 1 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Türkiye'de bayraklar 1 günlüğüne yarıya indirildi - Son Dakika
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