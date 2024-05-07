Türkiye'de Hava Durumu Tahmini - Son Dakika
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Türkiye'de Hava Durumu Tahmini

Türkiye\'de Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile bazı illerde sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genel olarak 2 ila 4 derece artması tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. İstanbul'da hava az bulutlu ve açık olacak ve en yüksek sıcaklık 20 derece olacak.

07.05.2024 08:52  Güncelleme: 08:54
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20

İstanbul: Az bulutlu ve açık 20

İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 26

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 18 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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